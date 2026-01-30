Colombia

“A los mejores clientes hay que tratarlos bien”: Ministra de Ecuador critica a Colombia por aranceles y energía

La ministra Inés Manzano cuestionó en Panamá las decisiones comerciales de Colombia, tras la imposición de aranceles y el corte de energía. Señaló el déficit bilateral, el rol de Ecuador como comprador y los efectos del narcotráfico en la relación

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Ministra de
FOTO DE ARCHIVO: Ministra de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano | REUTERS/Karen Toro/Foto de archivo

Las tensiones entre Ecuador y Colombia volvieron a quedar en evidencia tras las declaraciones de la ministra de Ambiente y Energía ecuatoriana, Inés Manzano, quien cuestionó públicamente al Gobierno colombiano en el contexto de la reciente ruptura comercial entre ambos países.

Las fricciones surgieron luego de la imposición de aranceles y de la suspensión del suministro eléctrico desde territorio colombiano hacia Ecuador.

Durante su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Panamá, Manzano abordó el tema desde una perspectiva comercial y expuso el impacto que, a su juicio, tienen las decisiones adoptadas por Colombia.

EFE/ José Jácome
EFE/ José Jácome

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese escenario, se dirigió a empresarios y líderes regionales para explicar la posición del Gobierno ecuatoriano frente a la coyuntura bilateral.

En su intervención, la ministra puso sobre la mesa el comportamiento de la balanza comercial entre ambos países. Indicó que Ecuador mantiene un déficit cercano a los mil millones de dólares frente a Colombia, un dato que —según expuso— refleja el peso de Ecuador como comprador de bienes y servicios colombianos. A partir de ese argumento, planteó que esa condición debería traducirse en un trato diferenciado.

“¿A tu mejor cliente cómo lo tratas? ¿Bien o mal?”, expresó Manzano ante el auditorio, al insistir en que Ecuador ocupa un lugar relevante dentro de los socios comerciales de Colombia. En esa misma línea, agregó: “Yo soy el mejor cliente de Colombia”, para luego reiterar que “a los mejores clientes hay que tratarlos bien”, frase con la que resumió su postura frente a las medidas adoptadas por el país vecino.

La ministra también se refirió al corte del suministro eléctrico que Colombia mantenía hacia Ecuador, una decisión tomada en medio del deterioro de las relaciones bilaterales. Según explicó, Ecuador era el único país que compraba energía eléctrica a Colombia, lo que convertía ese intercambio en un elemento estratégico dentro de la relación económica y energética.

Manzano recordó que, en momentos anteriores, Colombia había sido un proveedor clave de energía no solo para Ecuador, sino también para otros países de la región en situaciones críticas. Desde su perspectiva, ese antecedente refuerza la importancia de preservar mecanismos de cooperación energética, incluso en contextos de desacuerdo político o comercial.

Incautación de cocaína - crédito
Incautación de cocaína - crédito Mecar

En otro tramo de su intervención, la ministra vinculó la disputa comercial con los esfuerzos que adelanta Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, un fenómeno que describió como transnacional y con múltiples efectos. “La lucha contra el narcotráfico lleva mil cosas. No solamente es un delito internacional, sino que acarrea otros peores, como la trata de personas”, afirmó.

De acuerdo con Manzano, Ecuador ha asumido costos significativos en materia de seguridad, economía y tejido social para enfrentar ese problema. Señaló que, pese a tratarse de un país pequeño, ha optado por “hacer lo correcto”, una expresión con la que se refirió a las políticas adoptadas para combatir el crimen organizado y sus ramificaciones.

Desde esa óptica, la ministra sostuvo que ese esfuerzo debería ser tenido en cuenta por los socios comerciales de Ecuador, entre ellos Colombia. En su mensaje, insistió en que la cooperación regional es clave para enfrentar fenómenos que no reconocen fronteras y que afectan de manera directa a los países vecinos.

Manzano también apeló a los lazos históricos y culturales entre Ecuador y Colombia. Recordó que ambas naciones compartieron la experiencia de la Gran Colombia y que mantienen profundas similitudes sociales y culturales. “Con Colombia tenemos todas las similitudes habidas y por haber”, señaló, al tiempo que manifestó su aprecio por la cultura y la sociedad colombianas.

Ministra de Energía de Ecuador,
Ministra de Energía de Ecuador, Inés Manzano, da una entrevista en su oficina en Quito, Ecuador, el viernes 10 de enero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)

No obstante, reconoció que el momento actual está marcado por un ambiente de molestia y frustración. En ese sentido, expresó que las decisiones recientes han generado incomodidad en Ecuador, especialmente por el impacto que tienen en áreas sensibles como la seguridad y el comercio transfronterizo.

“Colombia tiene tanto que en este momento nos duele, pero también necesitamos que nos miren como lo que somos: un cliente que le está diciendo que, por seguridad, por favor, haga su parte”, dijo la ministra, al cerrar su intervención en el foro internacional.

Temas Relacionados

EcuadorColombiaRelación comercialEnergía eléctricaColombia -Noticias

Más Noticias

Reservas aéreas internacionales hacia Colombia crecen 6,4 % a inicios de 2026 y Bogotá lidera las preferencias

Las proyecciones de reservas aéreas desde el exterior hacia Colombia muestran un aumento sostenido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, con más de 646.000 registros. Los datos revelan estancias prolongadas y una alta concentración en Bogotá, Medellín y Cartagena

Reservas aéreas internacionales hacia Colombia

Consejo de Estado negó registrar la marca Frida Kahlo y ratificó decisión de la SIC sobre el uso del nombre

El Consejo de Estado confirmó la negativa de la SIC para registrar como marca el nombre Frida Kahlo en Colombia, tras una demanda de la empresa Frida Kahlo Corporation que buscaba usarlo en productos y servicios comerciales

Consejo de Estado negó registrar

“Desde el Valle del Cauca están frenando la reforma a la salud”, afirmó MinSalud durante acto oficial en Cali

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo señaló que el Gobierno nacional ha destinado recursos al Valle del Cauca, mientras cuestionó los obstáculos que, según dijo, se presentan desde ese departamento frente a la reforma al sistema de salud y al pago de deudas hospitalarias

“Desde el Valle del Cauca

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Medellín

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Predicción del clima: estas son

Las últimas previsiones para Barranquilla: temperatura, lluvias y viento

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Las últimas previsiones para Barranquilla:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Premios Grammy 2026: fecha, hora

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal para ver en Colombia la gala que premia lo mejor de la música

El día que Mariano Concha, de ‘La Pena Máxima’, fue a un partido de la selección Colombia en El Campín, en la vida real

‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna enfrentó a Zambrano y Miryam por su relación

Del ‘Desafío’ al Congreso: este es el ganador del ‘reality’ que ahora le apuesta a la política

Maluma celebra su cumpleaños con nuevo tema junto a Kany García: “El regalo no es para mí”

Deportes

América de Cali igualó ante

América de Cali igualó ante Once Caldas en el Pascual Guerrero y dejó escapar el liderato de la Liga Betplay

Hernán Torres rompe el silencio tras su salida de Millonarios y deja un mensaje a la hinchada Embajadora

Deportivo Cali sumó otra caída y deja en suspenso la continuidad de Alberto Gamero como director técnico

Luis Díaz deslumbró en Alemania con Bayern Múnich y ya lo ponen en la órbita del Balón de Oro

La Liga BetPlay recibió buena noticia: el fútbol colombiano volvió al top 10 de las mejores del mundo