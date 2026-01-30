“A los mejores clientes hay que tratarlos bien”: Ministra de Ecuador critica a Colombia por aranceles y energía

FOTO DE ARCHIVO: Ministra de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano | REUTERS/Karen Toro/Foto de archivo

Las tensiones entre Ecuador y Colombia volvieron a quedar en evidencia tras las declaraciones de la ministra de Ambiente y Energía ecuatoriana, Inés Manzano, quien cuestionó públicamente al Gobierno colombiano en el contexto de la reciente ruptura comercial entre ambos países.

Las fricciones surgieron luego de la imposición de aranceles y de la suspensión del suministro eléctrico desde territorio colombiano hacia Ecuador.

Durante su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Panamá, Manzano abordó el tema desde una perspectiva comercial y expuso el impacto que, a su juicio, tienen las decisiones adoptadas por Colombia.

En ese escenario, se dirigió a empresarios y líderes regionales para explicar la posición del Gobierno ecuatoriano frente a la coyuntura bilateral.

En su intervención, la ministra puso sobre la mesa el comportamiento de la balanza comercial entre ambos países. Indicó que Ecuador mantiene un déficit cercano a los mil millones de dólares frente a Colombia, un dato que —según expuso— refleja el peso de Ecuador como comprador de bienes y servicios colombianos. A partir de ese argumento, planteó que esa condición debería traducirse en un trato diferenciado.

“¿A tu mejor cliente cómo lo tratas? ¿Bien o mal?”, expresó Manzano ante el auditorio, al insistir en que Ecuador ocupa un lugar relevante dentro de los socios comerciales de Colombia. En esa misma línea, agregó: “Yo soy el mejor cliente de Colombia”, para luego reiterar que “a los mejores clientes hay que tratarlos bien”, frase con la que resumió su postura frente a las medidas adoptadas por el país vecino.

La ministra también se refirió al corte del suministro eléctrico que Colombia mantenía hacia Ecuador, una decisión tomada en medio del deterioro de las relaciones bilaterales. Según explicó, Ecuador era el único país que compraba energía eléctrica a Colombia, lo que convertía ese intercambio en un elemento estratégico dentro de la relación económica y energética.

Manzano recordó que, en momentos anteriores, Colombia había sido un proveedor clave de energía no solo para Ecuador, sino también para otros países de la región en situaciones críticas. Desde su perspectiva, ese antecedente refuerza la importancia de preservar mecanismos de cooperación energética, incluso en contextos de desacuerdo político o comercial.

En otro tramo de su intervención, la ministra vinculó la disputa comercial con los esfuerzos que adelanta Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, un fenómeno que describió como transnacional y con múltiples efectos. “La lucha contra el narcotráfico lleva mil cosas. No solamente es un delito internacional, sino que acarrea otros peores, como la trata de personas”, afirmó.

De acuerdo con Manzano, Ecuador ha asumido costos significativos en materia de seguridad, economía y tejido social para enfrentar ese problema. Señaló que, pese a tratarse de un país pequeño, ha optado por “hacer lo correcto”, una expresión con la que se refirió a las políticas adoptadas para combatir el crimen organizado y sus ramificaciones.

Desde esa óptica, la ministra sostuvo que ese esfuerzo debería ser tenido en cuenta por los socios comerciales de Ecuador, entre ellos Colombia. En su mensaje, insistió en que la cooperación regional es clave para enfrentar fenómenos que no reconocen fronteras y que afectan de manera directa a los países vecinos.

Manzano también apeló a los lazos históricos y culturales entre Ecuador y Colombia. Recordó que ambas naciones compartieron la experiencia de la Gran Colombia y que mantienen profundas similitudes sociales y culturales. “Con Colombia tenemos todas las similitudes habidas y por haber”, señaló, al tiempo que manifestó su aprecio por la cultura y la sociedad colombianas.

No obstante, reconoció que el momento actual está marcado por un ambiente de molestia y frustración. En ese sentido, expresó que las decisiones recientes han generado incomodidad en Ecuador, especialmente por el impacto que tienen en áreas sensibles como la seguridad y el comercio transfronterizo.

“Colombia tiene tanto que en este momento nos duele, pero también necesitamos que nos miren como lo que somos: un cliente que le está diciendo que, por seguridad, por favor, haga su parte”, dijo la ministra, al cerrar su intervención en el foro internacional.