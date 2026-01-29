Separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg se habría producido hace meses: esto se conoció sobre el final del noviazgo

La pareja anunció en declaraciones por separado a un programa estadounidense que la ruptura se produjo hace unos dos meses - crédito @cvillaloboss/Instagram

Un reel compartido por Carmen Villalobos junto a Majida Issa durante un descanso de las grabaciones para la próxima temporada de Sin senos sí hay paraíso generó revuelo en la farándula de América Latina, pues fue con el que la actriz anunció el final de su relación con el presentador Frederick Oldenburg, luego de tres años de noviazgo.

La noticia tomó por sorpresa las redes sociales, pues ambos parecían estar muy unidos en sus publicaciones (de hecho, se llegó a especular que ambas hacían referencia a la soltería de sus personajes y no de las actrices) y no había indicios de distanciamiento entre ambos, más allá de sus ocupaciones profesionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La frase de Majida Issa durante el rodaje, acompañada de la risa de Carmen Villalobos, fue interpretada por muchos seguidores como una posible referencia a la soltería de la actriz - crédito @majidaissa/ Instagram

Y es que, mientras Oldenburg cumplía con su rol de presentador en Exatlón Estados Unidos —actualmente en emisión en Telemundo—, la barranquillera venía haciendo lo propio en Top Chef VIP y participando de la promoción de La Huesped, serie de Netflix en la que hizo un papel antagonista, a lo que siguió su regreso interpretando a Catalina Santana.

Aunque ninguno de los dos se refirió al tema en redes sociales, si trascendieron declaraciones de ambos abordando lo relacionado con la separación en las últimas horas.

En el programa Al rojo vivo de la cadena estadounidense, la periodista mexicana Jessica Carrillo (amiga cercana de Villalobos), reveló que pudo hablar con ella y con Oldenburg, que confirmaron que la separación se produjo hace dos meses.

“Ella me dijo que está bien dentro de lo que cabe, pero que obviamente estos meses han sido muy difíciles, pues es la persona que ama y con quien ha compartido tres años de su vida”, reveló Carrillo, que detalló que “lo habían mantenido en privado por decisión de ambos”, hasta que Villalobos publicó el reel con Majida Issa.

En cuanto a Oldenburg, la presentadora dio a conocer que este “Me dijo que está bien, está tranquilo y enfocado en la recta final de Exatlón”.

La publicación de Carmen Villalobos que anticipaba el final de su relación

La publicación de fin de año de la actriz dejó ver, retrospectivamente, indicios de la ruptura con Frederik Oldenburg - crédito @cvillaloboss/Instagram

Tras conocerse el tiempo que llevan separados y ante la ausencia de comentarios o declaraciones por parte de ambos, algunas de las publicaciones más recientes de la barranquillera pasaron a cobrar un nuevo significado. Entre ellas se incluye el mensaje por Año Nuevo que compartió la actriz en su cuenta de Instagram.

En él se reveló, retrospectivamente, la intensidad del momento que atravesaban tras su separación. Aunque en su momento la reflexión pasó desapercibida más allá de sus seguidores, sus palabras invitaban a la reflexión y el reconocimiento de los errores propios.

Entre las líneas del mensaje, Villalobos admitía: “Todos este año pasamos por muchos desafíos y muchas cosas salieron mal, pero hicimos lo mejor que podíamos con las herramientas que teníamos”. También subrayó la importancia de “reconocer en qué fallamos y ser conscientes para poder reparar y construir con intención y nunca nunca dejar de ser buenas personas y siempre recordar, que sea lo que sea, somos unos bendecidos, porque aquí estamos: de pie, con salud, con la gente que amamos, reconociendo cada esfuerzo y felicitándonos por cada cosa que pudimos superar”.

La última publicación que compartieron como pareja se realizó el 1 de octubre de 2025, mientras celebraban su tercer aniversario, a la par con una colaboración para una marca de perfumes.

Lo que se sabe del regreso de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Las grabaciones iniciaron en la primera semana de enero y cuentan con la mayoría del elenco principal - crédito Telemundo

Tras años de rumores, Telemundo confirmó que en 2026 el elenco de la franquicia haría su regreso para una nueva temporada, centrada en el submundo del modelaje webcam en Medellín.

Según adelantó la cadena, la historia muestra a Catalina Santana intentando rehacer su vida junto a El Titi (interpretado por Gregorio Pernía), mientras que se ve obligada a infiltrar una red criminal ligada a carteles mexicanos para proteger a su familia y ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Las grabaciones comenzaron el 7 de enero de 2026, y el estreno internacional está previsto para el segundo semestre del año, con transmisión para Latinoamérica a través de Disney+.