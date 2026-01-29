Se conocieron los últimos minutos antes del siniestro de un avión de Satena en Norte de Santander

Imágenes difundidas muestran a los pasajeros y pilotos minutos antes del siniestro aéreo - crédito Europa Press/Captura video

Tras registrarse un grave accidente aéreo de un avión de Satena en la ruta entre Cúcuta y Ocaña, que provocó la muerte de 15 personas, las autoridades continúan revelando detalles sobre el incidente.

La aeronave, un Beechcraft 1900 con matrícula HK4709 operado por Searca, fue localizada tras horas de búsqueda en la tarde del miércoles 28 de enero, luego de haber perdido contacto cuando volaba desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza hacia el municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

Minutos antes del siniestro, uno de los ocupantes grabó un video dentro de la aeronave. A través de las redes sociales se divulgó este material inédito, donde se observa el interior del avión y se distingue a cuatro pasajeros junto a los dos pilotos a cargo del vuelo.

El video, que genera un fuerte impacto, muestra la rutina previa al despegue: la persona que graba dirige la cámara hacia la ventana, enfocando las hélices en movimiento, listas para iniciar el trayecto.

El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional Camilo Daza con destino a la ciudad de Ocaña - crédito @YaCelacanto/X

La difusión de este material ha conmocionado a la opinión pública, al mostrar los últimos instantes de normalidad antes del accidente. Las imágenes sirven para reconstruir cómo transcurrieron los minutos previos al desenlace fatal, aportando detalles inéditos sobre el ambiente en la cabina.

Los equipos de emergencia activaron de inmediato los protocolos de búsqueda tras la desaparición del avión. Finalmente, el hallazgo de la aeronave permitió confirmar la magnitud del siniestro y la pérdida total de vidas.

Las causas que provocaron la caída del avión siguen bajo investigación, mientras familiares y autoridades esperan esclarecer los hechos que condujeron a esta tragedia.