Estas son las tres hipótesis que explicarían el accidente del avión Satena, que dejó 15 muertos en Norte de Santander

La tragedia aérea movilizó a comunidades rurales y rescatistas que enfrentaron la montaña, el clima hostil y la incertidumbre en la búsqueda de respuestas

Las autoridades informaron que la
Las autoridades informaron que la aeronave, operando entre Cúcuta y Ocaña, perdió contacto en una zona montañosa de La Playa de Belén, mientras enfrentaba condiciones climáticas adversas que dificultaron también las labores de rescate - crédito Colprensa

Un avión Beechcraft 1900 de Satena, con matrícula HK4709, se estrelló el 28 de enero de 2026 en una zona montañosa y rural de La Playa de Belén, Norte de Santander, dejando 15 víctimas mortales y ningún sobreviviente.

Las autoridades informaron que la aeronave cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña cuando se perdió el contacto a las 11:54 a. m., con destino al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, previsto para las 12:10 p. m.

Por su parte, una de las primeras hipótesis que explicarían este accidente aéreo tendría que ver con las condiciones climáticas y meteorológicas.

Como relató el campesino Libardo Ascanio a La FM, el 28 de enero, la niebla redujo la visibilidad en el momento crítico. ”Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo. Eso fue un accidente, porque usted viene desde abajo, desde un filito, y yo creo que, con una falla, si no sube, nada”, contó Ascanio.

Un informe oficial señala que
Un informe oficial señala que el incidente ocurrido en el municipio de La Playa de Belén dejó quince víctimas fatales, con investigaciones centradas en factores meteorológicos y condiciones del terreno durante el vuelo - crédito @copter_colombia/Instagram

Sus palabras coinciden con los reportes oficiales, que señalan que la nubosidad dificultó tanto el vuelo como las primeras tareas de búsqueda tras la pérdida de contacto.

Aunque la principal hipótesis apunta a condiciones meteorológicas adversas, la investigación forense sigue abierta para esclarecer los detalles del accidente del Beechcraft 1900.

Otros testigos afirman que posiblemente fue por la falta de combustible, pues tras el impacto, no hubo estallidos o explosiones. Según ellos, eso significaría que el vehículo aéreo no tenía la suficiente gasolina o que hubo un consumo excesivo de la misma. Sin embargo, esta hipótesis es poco respaldada por las autoridades.

Precisamente, Libardo descartó un atentado de las disidencias y del ELN, pues junto con otros campesinos, afirmó que no hubo sonido de disparos o explosiones.

Otras hipótesis apuntan a fallas técnicas o errores humanos.

El Beechcraft 1900 debía aterrizar en Ocaña y fue fabricado en 1995. Según la Aeronáutica Civil, el avión acumulaba unas 32.000 horas de vuelo, con los motores registrando 28.000 y 31.000 horas respectivamente. La aeronave contaba con los permisos de operación en regla, de acuerdo con los primeros datos técnicos divulgados por las autoridades.

Las labores de recuperación de cuerpos se complicaron por las difíciles condiciones climáticas y la escarpada topografía del lugar.

Los equipos de rescate, junto con campesinos de la vereda Curasica, lograron extraer solo seis cuerpos antes del anochecer; los otros permanecían en el filo de la montaña.

Lugareños, autoridades y personal de emergencias participaron en las labores de búsqueda y rescate en la montaña. Ascanio relató que los habitantes se dirigieron al lugar del accidente poco después del siniestro, con la esperanza de encontrar sobrevivientes. El terreno escarpado y la niebla persistente complicaron la operación, que continuó hasta entrada la noche.

