Roy Barreras confirmó reunión con Bernie Moreno y aprovechó para lanzarle pullas a Abelardo de la Espriella: “Antídoto contra el veneno”

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos atraviesan un momento crucial ante la inminencia de la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a Washington D. C., programada para el 3 de febrero. Y en la que se espera, según las expectativas generadas por funcionarios de ambos Gobiernos, que se restablezcan de manera formal las relaciones bilaterales, tras una serie de dificultades por acusaciones cruzadas con el mandatario Donald Trump.

Con ese panorama, el candidato presidencial Roy Barreras confirmó en sus redes sociales, el jueves 29 de enero, que emprendió un viaje estratégico para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno, con el que buscaría “contrarrestar, según él, el ”ambiente venenoso y la inestabilidad que han sembrado en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos los odiadores que piden intervenciones extranjeras indeseables”, según adelantó el protagonista.

El político vallecaucano sostuvo que su presencia en la capital estadounidense pretende neutralizar la campaña de quienes, a su juicio, buscan “destruir al presidente a costa de nuestra democracia y nuestra soberanía”. En ese sentido, expresó que no dejará “que la única voz en los pasillos de Washington sea la de (Abelardo) De la Espriella, (Juan Carlos) Pinzón y demás voces cuyo único objetivo es destruir al presidente”. Así confirmó que es un férreo defensor de Petro.

Roy Barreras explicó en detalle qué busca con su visita a los Estados Unidos

A su vez, en el video que anexó a su publicación en sus canales oficiales, Barreras reiteró el motivo de su viaje a territorio norteamericano, de cara al encuentro que se hará en suelo estadounidense. “En días recientes, el más odiador de la extrema derecha, junto con otro montón de odiadores, ha regresado a los Estados Unidos a envenenar el ambiente, a enrarecerlo con infamias, con calumnias", destacó, en primera medida, el excongresista y exembajador.

De hecho, según expresó Barreras, los contradictores del jefe de Estado han llegado a pedir intervención extranjera en el territorio y en las elecciones. “Lo que resulta absolutamente inaceptable y generaría una inestabilidad y reacciones violentas indeseables”, afirmó el veterano político, que está convencido de la gravedad de las implicaciones que estas posturas podrían tener para la estabilidad democrática y la reputación internacional del país, en momentos convulsos.

En ese orden de ideas, el aspirante enfatizó también cuál será el eje de su estrategia. “No podemos dejar solo las voces venenosas en los pasillos de Washington. Hay que ir a decir la verdad. Voy a ayudar a bajar tensiones, a defender nuestras instituciones, nuestro Gobierno, a ayudar a que las relaciones con los EE. UU. se estabilicen de la mejor manera posible", remarcó el candidato de La Fuerza de la Paz, que está dispuesto a ayudar para superar el momento de tensión.

Con ello, está convencido de que espera ser “una especie de antídoto contra el veneno que han sembrado los odiadores”, al insistir en el motivo de su visita. Según se ha sabido, el sonado encuentro se adelantará en la oficina privada del senador, tras ajustarse a compromisos previos del republicano, entre ellos una conversación con la dirigente venezolana María Corina Machado; según han revelado en la previa de este desplazamiento a la capital norteamericana.

Así pues, Barreras aclaró que el objetivo de su viaje no es transmitir un mensaje oficial en nombre del Ejecutivo, sino explorar coincidencias y conocer “la postura de la bancada republicana frente a la inminente visita de Petro”, posicionándose como “una suerte de ensayo general” que podría suavizar tensiones antes del encuentro oficial: en el que se prevé que se trate la lucha antidrogas de Colombia y la problemática en la frontera con Venezuela, entre otros temas.

Es válido precisar que el congresista Moreno, nacido en Bogotá, ha protagonizado posiciones antagónicas frente a la administración Petro, siendo este un detalle que le da mayor relevancia a este encuentro. En respuesta, Petro ha lanzado duras críticas contra él y sus hermanos, entre ellos Roberto y Luis Alberto Moreno, al que ha vinculado a conductas al parecer ilícitas de las que ha sido obligado a retractarse por fallos del Consejo de Estado.