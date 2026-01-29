Colombia

Registrador aclaró a quién le entregarán los tarjetones para las consultas interpartidistas

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que los jurados de votación deberán informar a los ciudadanos sobre la disponibilidad de la tarjeta electoral para la consulta popular, pero la decisión de utilizarla será individual

El registrador Hernán Penagos señaló que serán los jurados de votación quienes informen a la ciudadanía sobre la existencia de la tarjeta electoral para la consulta popular - crédito @Registraduria/X

En el encuentro denominado Plan Democracia, que contó con la participación del procurador Gregorio Eljach y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el registrador nacional, Hernán Penagos, indicó que los jurados de votación serán los encargados de informar a la ciudadanía sobre la disponibilidad de la tarjeta electoral destinada a la consulta popular.

Hasta el momento, esta tarjeta electoral incluye dos consultas: el Frente por la Vida, que tiene como candidatos a Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras, y está a la espera de nuevas incorporaciones, y la Gran Consulta por Colombia, en la que participan Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y David Luna.

Existe la posibilidad de una tercera consulta presidencial, que promueve la candidata Claudia López, y que ya tuvo acercamientos con el candidato Sergio Fajardo, esperando que otros candidatos se sumen.

En sus declaraciones oficiales, el registrador Hernán Penagos señaló que los jurados de votación serán quienes informen del tarjetón y los votantes tomarán la decisión de si aceptan o no la tarjeta electoral.

Hernán Penagos, registrador nacional señaló
Hernán Penagos, registrador nacional señaló que los jurados de votación serán quienes informen del tarjetón y los votantes tomarán la decisión de si aceptan o no la tarjeta electoral - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

“El 8 de marzo de 2026, los jurados entregarán dos tarjetas electorales: la de Senado y Cámara de Representantes. Ellos tienen el deber de informar a la ciudadanía sobre la existencia de la tarjeta electoral para las consultas y el ciudadano decidirá si quiere hacer ejercicio de ella, es decir, votarla o no”, afirmó Penagos.

La Registraduría señaló en su cuenta oficial de X lo dicho por el registrador Penagos: Serán los jurados de votación quienes informen a la ciudadanía sobre la existencia de la tarjeta electoral para la consulta popular y será exclusivamente el ciudadano quien decide si participa o no, aclaró el registrador nacional, Hernán Penagos", indicó el órgano electoral.

La Registraduría señaló que serán
La Registraduría señaló que serán los ciudadanos si deciden participar en las consultas presidenciales - crédito @Registraduria/X

Recientemente, el partido Cambio Radical solicitó que el tarjetón de las consultas solo se entregue a los votantes que lo pidan.

¿Cómo será el tarjetón?

La Registraduría informó que durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales que se llevó a cabo en Bogotá, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el formato de la tarjeta electoral de las consultas para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República, a realizarse el 8 de marzo.

Ratificó, además, que solo habrá una tarjeta electoral para todas las consultas para garantizar el secreto del voto: “Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto”.

De igual manera, el registrador Nacional informó que los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral. Si marcan más de una casilla, el voto será anulado.

El registrador nacional Hernán Penagos
El registrador nacional Hernán Penagos presentó el formato de la tarjeta electoral para las consultas del 8 de marzo - crédito Registraduría/X

Hace poco, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), magistrado Cristian Ricardo Quiroz, expresó su preocupación por la utilización de un único tarjetón para las elecciones de las consultas interpartidistas, previstas para el 8 de marzo de 2026.

Para el magistrado Quiroz, falta mayor pedagogía tanto en las instituciones como en la ciudadanía, debido a que esta nueva modalidad puede llevar a que se registren varios votos nulos.

“Existe una preocupación real que he compartido con la sala plena. Hay una falta de pedagogía tanto de nuestra parte, como institución, como de ustedes. Por primera vez en la historia, tendremos en una misma tarjeta las dos consultas y estamos a cuarenta días de las elecciones. Es fundamental que las personas tengan claridad sobre cómo será este proceso”, señaló el magistrado a medios de comunicación.

