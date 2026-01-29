Reajuste de pensiones en 2026: ninguna mesada quedará por debajo del salario mínimo

El reajuste anual en pensiones compensa el aumento del costo de vida y protege el poder adquisitivo de los adultos mayores en Colombia - crédito Prosperidad Social

Más de 1,8 millones de pensionados en Colombia recibirán en 2026 un reajuste automático en sus mesadas, una medida que busca proteger el poder adquisitivo de quienes dependen de esta prestación económica.

De acuerdo con la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y la Presidencia de la República, este ajuste beneficia de forma directa al 60,8% de los pensionados, quienes verán equiparada su pensión al salario mínimo legal vigente, lo que representa una mejora significativa para la mayoría de los adultos mayores en el país.

El reajuste anual, que se aplica a partir de la nómina de enero y no requiere ningún trámite especial por parte de los beneficiarios, obedece a la necesidad de compensar el incremento del costo de vida y preservar el poder de compra de los pensionados.

Así lo explicó el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, que detalló que las pensiones correspondientes a un salario mínimo mensual legal vigente recibirán el mismo incremento porcentual que fue aprobado para el salario mínimo en 2026. En consecuencia, estas mesadas quedarán ajustadas al nuevo valor de $1.750.905, garantizando que ninguna pensión esté por debajo de este monto.

Ninguna pensión pagada por Colpensiones quedará por debajo del nuevo salario mínimo, fijado en $1.750.905 mensuales a partir de enero - crédito Prosperidad Social

El reajuste también abarca a quienes reciben pensiones superiores al salario mínimo, aunque en este caso el incremento se calcula con base en la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para el año anterior.

Para 2026, el IPC fue de 5,1%, por lo que las mesadas que superan el salario mínimo tendrán un incremento proporcional a este indicador. Sin embargo, la normativa vigente establece que si, al aplicar el porcentaje del IPC, la pensión queda por debajo del salario mínimo legal vigente, se ajustará automáticamente al nuevo mínimo, protegiendo así a los pensionados contra la pérdida de valor real de su ingreso.

Este mecanismo automático de aumento se fundamenta en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 41 del Decreto 692 de 1994, que ordenan el reajuste anual de las pensiones en Colombia. De acuerdo con los datos suministrados por Colpensiones, el 60,8% de las prestaciones a su cargo corresponde a pensiones equivalentes al salario mínimo, mientras que el 39,2% restante se incrementa con el IPC, beneficiando a todas las modalidades de pensión: vejez, invalidez y sobrevivencia.

El ajuste automático beneficia todas las modalidades de pensión: vejez, invalidez y sobrevivencia, garantizando equidad entre los pensionados - crédito Freepik

Adicionalmente, las mesadas adicionales conocidas como mesada 13 y mesada 14 (esta última solo aplica para algunos pensionados) también serán reajustadas según las mismas reglas, garantizando que los beneficiarios reciban el aumento tanto en la mesada ordinaria como en las adicionales.

El ajuste automático se extiende a todos los pensionados de Colpensiones, sin distinción de tipo de pensión, y se verá reflejado tanto en los pagos regulares como en los comprobantes de pago y certificados disponibles en la página web de la entidad y en los Puntos de Atención al Ciudadano.

Una novedad relevante para 2026 es la reducción en los descuentos por aportes a salud para quienes reciben un salario mínimo: el aporte se mantiene en el 4%, mientras que para quienes perciben entre más de uno y hasta tres salarios mínimos la retención es del 10%, y para quienes reciben más de tres salarios mínimos, del 12%. Este alivio en la cotización mensual favorece especialmente a los pensionados con menor ingreso, sumándose al incremento garantizado por el ajuste del salario mínimo.

Las mesadas adicionales, mesada 13 y mesada 14, también recibirán el aumento bajo los mismos criterios que la pensión ordinaria - crédito Prosperidad Social

Asimismo, el Ministerio de Trabajo confirmó que más de un millón 180.000 personas que devengan una pensión igual al salario mínimo verán reflejado en su pago de enero un incremento del 10,07%, así como la reducción en la cotización de salud, medidas de impacto directo en la economía de los hogares de pensionados. Seis de cada diez pensionados se beneficiarán con estos cambios, consolidando el llamado salario vital y asegurando que ningún adulto mayor quede por debajo del umbral mínimo de protección social.

Los pensionados pueden verificar el incremento y los descuentos aplicados revisando su desprendible de pago desde enero de 2026 o consultando el histórico de movimientos en el portal web de Colpensiones y en los puntos de atención presenciales.