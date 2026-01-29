Colombia

Premios Grammy 2026: Karol G fue anunciada como presentadora de uno de los premios de la gala 68

La artista colombiana desempeñará un papel destacado durante la gala, en la que intervendrá en una de las entregas y compite por el galardón a Mejor Álbum de Pop Latino

Karol G fue confirmada como
Karol G fue confirmada como una de las presentadoras en la gala 68 de los Premios Grammy - crédito Lynne Sladky/AP

La cantante colombiana Karol G asumirá un rol protagónico en la edición 68 de los Premios Grammy 2026, que se celebrarán el próximo domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana).

La Bichota, nominada a Mejor álbum de Pop Latino por Tropicoqueta, fue anunciada en las últimas horas como una de las encargadas de presentar una de las categorías de la noche. Aunque no se anunció cuál de ellas, se especula que será uno de los premios dedicados a la música latina.

La colombiana compartirá el honor
La colombiana compartirá el honor de presentar uno de los premios de la gala junto a figuras como Chapelle Roan o Queen Latifah - crédito @grammys/Instagram

“La Reina Karol G estará presente en los Grammys 2026″, fueron las palabras de la cuenta oficial en Instagram de los premios, acompañando la foto de la colombiana que se sumó así a la lista de presentadores que incluye a figuras como Carole King, Chapell Roan, Charli XCX, Doechii, Harry Styles y Queen Latifah. Por su parte, el comediante y actor Trevor Noah será el anfitrión principal del evento.

Estas serán las presentaciones en la gala de los Grammy 2026

Lady Gaga fue confirmada como
Lady Gaga fue confirmada como una de las presentaciones que tendrán lugar en los Grammy 2026 Daniel Cole/REUTERS

De igual modo se conocieron los artistas que se presentarán en vivo durante la velada, incluyendo a Lady Gaga, Pharrell Williams, Post Malone y Sabrina Carpenter, en la que es conocida habitualmente como “la noche más grande de la música”.

Lady Gaga interpretará temas de su larga duración Mayhem, en la que será su novena aparición en los Grammy y quizás la más esperada de esta edición. Algo similar sucede con Sabrina Carpenter, que interpretará temas de su placa Man’s Best Friend.

De igual modo se anunció que habrán dos presentaciones tributo. Una correrá por cuenta de Lauryn Hill, que endirá tributo a los fallecidos D’Angelo y Roberta Flack, dos referentes del soul y R&B.

La otra presentación correrá por cuenta de un supergrupo conformado por Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, y dos miembros de Guns N’ Roses, Duff McKagan y Slash. Entre todos ellos rendirán tributo a Ozzy Osbourne con una interpretación conjunta.

En cuanto a los artistas latinoamericanos, la unica presentación anunciada para la gala correrá a cargo de The Marias, con María Zardoya al frente, quienes se espera que presenten temas de su más reciente larga duración, Submarine, que ya presentaron en Colombia en 2025.

Las categorías y artistas en los que compite el talento colombiano en los Grammy 2026

En la edición 68 de la gala más prestigiosa de la industria musical, los artistas colombianos tendrán figuración en cuatro categorías, todas ellas orientadas al segmento latino.

J Balvin y Feid compiten en la categoría urbana, Andrés Cepeda y Karol G hacen lo propio en pop latino, Paola Jara cuenta con nominación en el regional mexicano, mientras que Aterciopelados y Bomba Estéreo (como parte de su proyecto con los venezolanos Rawayana, Astropical) lo hacen en la categoría de alternativo.

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

J Balvin - Mixteip

Feid - FERXXO VOL X: Sagrado

Nicki Nicole - NAIKI

Trueno - EUB DELUXE

Yandel - SINFÓNICO (En Vivo)

Mejor álbum pop latino

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)

Karol G - Tropicoqueta

Natalia Lafourcade - Cancionera

Alejandro Sanz - ¿Y ahora qué?

Mejor álbum de música mexicana

Fuerza Regida, Grupo Frontera - MALA MÍA

Grupo Frontera - Y Lo Que Viene

Paola Jara - Sin Rodeos

Carín León - Palabra De To’s (Seca)

Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)

Mejor álbum de alternativo o rock

Aterciopelados - Genes Rebeldes

Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL - ASTROPICAL

CA7RIEL & Paco Amoroso - PAPOTA

Los Wizzards - ALGORHYTHM

Fito Paez - Novela

