Pasajera reveló su angustia cuando voló meses antes en el avión de Satena que se accidentó: “Me sentí insegura”

La mujer reveló su experiencia, que coincidió con la de otras personas que afirmaron que en algún momento también fueron pasajeros de la misma aerolínea

La mujer señaló que la aeronave era "fea", pero aún así recibió un buen trato de la tripulación - crédito LauraIsaza4/Instagram

Meses antes del trágico accidente del avión de Satena en la vereda Curasica, municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), registrado hacia el mediodía del miércoles 28 de enero de 2026, una pasajera compartió su experiencia viajando en la aerolínea estatal, exponiendo algunas críticas y reflexiones al respecto.

La mujer, identificada como Laura Isaza, comentó que viajó en ese mismo avión y grabó un video que hoy cobra relevancia tras el siniestro aéreo.

En la grabación, Isaza relató haberse sentido insegura durante el vuelo, señalando preocupaciones sobre el aspecto de la aeronave.

“Meses pasados volé Ocaña - Medellín en la misma avioneta hoy siniestrada (...) El recorrido Ocaña - Cúcuta - Ocaña - iba retrasado ese día y los pasajeros de Medellín no hacíamos más que mirar el reloj... Pues éramos los siguientes después de este recorrido (...) Mi primera impresión en su momento fue un avión un poco ‘viejo y feo para uso comercial’ casi que grabé todo el recorrido porque nunca me sentí segura... (...)”, señaló la mujer en su publicación.

La mujer recopiló momentos de su recorrido en el que afirmó que se sintió "insegura" - crédito LauraIsaza4/Instagram

Agregó que, pese al estado de la aeronave, la tripulación fue muy amable y llegó a su destino sin contratiempo, aunque, aseguró, lo ocurrido la llevó a realizar varias reflexiones: “Recuerdo a sus tripulantes muy amables antes y después del vuelo y concentrados durante las operaciones (...) También reflexionó sobre los imprevistos y los cambios... A veces las cosas pasan por algo (...) Me siento en shock y lamento profundamente lo sucedido en N.S Paz en la tumba de aquellos que hoy perdieron su vida (sic)”, puntualizó.

El relato de su experiencia llevó a que otros usuarios, que afirmaron haber viajado en alguna ocasión con la aerolínea estatal, comentaran sobre sus propias “traumáticas” experiencias.

“Solo volé una vez por satena y me quedó claro que nunca más debía montarme en una avioneta así. Todo el viaje me sentí insegura. Porque ? Las turbulencias se sienten espantosas, el despegue horrible y ni hablar de los aterrizajes piensas que estás en destino final… siempre pensé desde el punto de vista del piloto, como que tal vez no era tan profesional pero es real, las avionetas se vena anticuadas. Dios le dé el consuelo a esas familias que hoy no tienen a los suyos, que pesar" ; “Hay muchos aerolíneas, que todavía utilizan esos aviones con ese tipo motores y están mandados a recoger” ; “Esas avionetas no les hacen control ni seguimiento parecen carcazas que fueran a desarmarse con cada vuelo qué hacen (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Los cuerpos de las víctimas del accidente serán enviados a Cúcuta - crédito Colprensa y Redes sociales/X

El accidente aéreo de la aerolínea Satena que dejó 15 muertos

El país permanece conmocionado tras el siniestro de la aeronave tipo Beechcraft 1900, al servicio de Satena y operada por Searca, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

El vuelo, identificado como NSE 8849 y con matrícula HK4709, despegó a las 11:42 a. m. del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta y debía arribar a Ocaña antes de las 12:05 p. m., pero perdió comunicación a las 11:54 a. m.

12 minutos después del despegue, se activaron las alertas y, tras varias horas de incertidumbre, se confirmó que el avión se había accidentado en su recorrido, dejando 15 víctimas fatales.

Entre los pasajeros se encontraba el congresista Diógenes Quintero, representante a la Cámara por Norte de Santander, y su asistente Natalia Acosta Salcedo. También viajaban Carlos Salcedo, candidato a la curul de paz, el exconcejal de Ocaña Juan Pacheco Mejía y su esposa Maira Sánchez Criado, junto a la ocañera Gineth Tatiana Rincón, que poco antes de despegar se tomó una selfie a bordo.

Víctimas del accidente aereo de Satena - crédito @FernandoAAG10 / X

La tripulación estaba a cargo del capitán Miguel Vanegas Baquero, experimentado piloto con más de 10.000 horas de vuelo y trayectoria en Aerocentro de Colombia Ltda. Lo acompañaba el capitán José de la Vega.

Además de los ya mencionados, Satena entregó la lista completa de víctimas: María Álvarez Barbosa, Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio.

Medicina Legal informó el despliegue de cinco equipos forenses de Cúcuta, Pamplona, Ocaña y Bucaramanga para el análisis de los cuerpos. Las investigaciones avanzan con el hallazgo de las cajas negras y los grabadores de datos y voces, elementos que serán claves para determinar las causas del siniestro.

El coronel Álvaro Avis Bello, director técnico de Investigación de la Aeronáutica Civil, indicó en entrevista con La FM que todavía no hay confirmación sobre las condiciones de combustible, peso, balance ni otros aspectos operativos, y que los resultados dependerán del análisis de los restos recuperados.

