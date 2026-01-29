Colombia

Paloma Valencia lanzó dura crítica contra el presidente: “Un tribunal de impunidad es lo que propone Petro para Maduro”

La aspirante presidencial del Centro Democrático cuestionó la reiterada postura del mandatario frente al exlíder del régimen venezolano, al considerar que su discurso solo busca la protección de delincuentes

La aspirante presidencial del Centro Democrático sostuvo que la política de seguridad del Gobierno Petro permitió el fortalecimiento de estructuras criminales - crédito @PalomaValenciaL/X

La polémica alrededor de la postura del presidente Gustavo Petro frente a la captura de Nicolás Maduro provocó una reacción por parte de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, que cuestionó con dureza las declaraciones del mandatario, al afirmar que su propuesta equivale a garantizar impunidad, al tiempo que centró su mensaje en las consecuencias que, a su juicio, esa visión tiene para Colombia.

La congresista del Centro Democrático, que participará en la Gran Consulta por Colombia del sector de centro-derecha, utilizó su cuenta en X para señalar lo que considera una incoherencia del jefe de Estado frente a la situación judicial del exlíder del régimen venezolano.

Cabe destacar que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero de 2026 durante un operativo militar en territorio venezolano, bajo la orden presidencial de Donald Trump, y enfrenta cargos por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína a ese país y delitos asociados al uso de armas.

Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 en un operativo militar autorizado por el Gobierno de Estados Unidos y enfrenta acusaciones por narcoterrorismo y tráfico de drogas - crédito Eduardo Munoz/Reuters

La polémica postura del presidente Petro sobre el exlíder del régimen, que está tras las rejas en una cárcel de Nueva York

Pese a ese escenario, el presidente Petro calificó el hecho como un “secuestro” y sostuvo esa postura en distintas intervenciones públicas, lo que incluso derivó en un fuerte roce diplomático con el presidente estadounidense Donald Trump. Ambos mandatarios acordaron tratar el tema de manera directa en un encuentro en la Casa Blanca previsto para el 3 de febrero, mientras el debate continúa en la agenda pública regional.

No obstante, el presidente no deja morir el tema, por lo que durante su participación en el Foro de la CAF, desde Panamá, el mandatario colombiano reiteró su planteamiento sobre el tipo de justicia que, a su juicio, debería aplicarse al caso.

“Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro, lo que digo es que debe ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano, de las tres Américas, si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir, porque la vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico, que solo crece, crece y crece”, afirmó el presidente.

Gustavo Petro insiste en que Estados Unidos debe "liberar" a Nicolás Maduro para que enfrente un juicio en Venezuela - crédito Andrew Kelly/Reuters - Presidencia - Rayner Peña/EFE

Paloma Valencia marcó su postura en contra de cualquier táctica que pueda provocar la impunidad sobre Nicolás Maduro

Ese pronunciamiento fue el detonante de la respuesta de Paloma Valencia, que acusó al jefe de Estado de pedir beneficios judiciales para un dictador. En su mensaje escrito en la red social X sostuvo: “Un tribunal de impunidad es lo que propone Petro para Maduro. No se equivoque, presidente, los secuestrados son los colombianos víctimas de su paz total. Conmigo habrá #SeguridadTotal y mano dura contra el delito (sic)”.

La aspirante presidencial por el uribismo complementó su postura con un video en el que amplió sus críticas y cuestionó el enfoque del Gobierno: “¿Ya vieron la última de Petro? Que Maduro está secuestrado”, expresó, antes de contrastar esa afirmación con la situación interna del país. “Secuestrados están más de seiscientos colombianos que este gobierno dejó secuestrar con su complaciente paz total”.

Valencia también vinculó el debate internacional con los resultados contra el narcotráfico y lanzó cifras para sustentar su señalamiento: “La verdad es que uno no entiende a un presidente que con la ‘Paz Total’ le entregó el territorio a los violentos y hoy estamos produciendo 2.600 toneladas métricas de cocaína, solo incauta el 28%, y estamos incautando en términos absolutos la cifra más baja de los últimos veinte años”.

Paloma Valencia señaló que la propuesta de Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro solo era una estrategia para buscar la impunidad - crédito @PalomaValenciaL/X

En su intervención, la congresista comparó la propuesta presidencial con el sistema de justicia transicional en Colombia —creado con el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las Farc— y planteó una crítica directa. “¿Qué tipo de tribunal quiere, presidente? ¿Uno como la JEP, que permitió que los narcotraficantes quedaran impunes y llegaran al Congreso de la República?”, señaló, al advertir sobre los efectos de ese modelo.

El mensaje cerró con un cuestionamiento al trato que, según ella, se planteó para el régimen venezolano: “¿Eso es lo que les está diciendo a los colombianos y a los venezolanos? ¿Que un narcorregimen como el de Maduro lo que merece es un tribunal de impunidad como el que ustedes han impuesto en Colombia, donde no hay justicia?”.

“Lo que necesitamos es pasar de la paz total a la seguridad total y llevar toda esa delincuencia a la cárcel, donde da buen ejemplo”, concluyó la senadora en su crítica.

Paloma Valencia estalló contra las políticas de Gustavo Petro que, según ella, solo buscan proteger a los delincuentes - crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia

Las declaraciones de Paloma Valencia evidenciaron una vez más el choque de visiones entre el Gobierno y la oposición sobre justicia, seguridad y narcotráfico, un debate que tomó fuerza desde la llegada del presidente Petro a la Presidencia de la República en 2022 y con su polémica postura frente a las acciones de Maduro en el régimen.

