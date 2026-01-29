Colombia

Ni el dólar ni la bolsa convencen a J.P. Morgan: Colombia sigue fuera de los mercados recomendados

Pese al buen desempeño del peso y de la bolsa, el banco estadounidense mantuvo su calificación de “infraponderado” para Colombia, citando riesgos fiscales, inflación persistente, tasas de interés al alza e incertidumbre política

J.P. Morgan mantiene a Colombia
J.P. Morgan mantiene a Colombia fuera de su lista de mercados recomendados pese a la apreciación del peso y el buen desempeño bursátil local - crédito Stephanie Keith/REUTERS

La decisión de J.P. Morgan de mantener a Colombia fuera de su lista de mercados recomendados llegó en un momento en el que el país había mostrado señales positivas en los mercados financieros. En lo que va del año, la bolsa local registró uno de los mejores desempeños de la región, impulsada en buena parte por una apreciación significativa del peso frente al dólar. Sin embargo, para el banco estadounidense, ese repunte no es suficiente para cambiar el diagnóstico de fondo.

El informe ratificó la calificación de “infraponderado” para Colombia dentro de su cobertura regional. La entidad explicó que, tras revisar las variables macroeconómicas y fiscales, considera que otros países de América Latina ofrecen mejores perspectivas de rentabilidad en el mediano plazo. “Tras analizar los factores fundamentales del país, creemos que otros mercados de la región están mejor posicionados para superar el desempeño en adelante”, señaló el documento.

El banco estadounidense ratificó la
El banco estadounidense ratificó la calificación de “infraponderado” para Colombia al considerar mejores perspectivas de rentabilidad en otros países de América Latina - crédito Alcaldía de Bogotá

Uno de los primeros puntos que resalta el análisis es el deterioro fiscal. Según J.P. Morgan, Colombia enfrenta “un marcado déficit fiscal sustancial”, que ya supera el 7% del producto interno bruto. Este desequilibrio, advirtió el banco, limita el margen de maniobra del Gobierno y se convierte en un factor de riesgo para la estabilidad macroeconómica en los próximos años.

En esa misma línea, el informe recordó que las principales agencias calificadoras ya tomaron nota de esta situación. Tanto S&P como Fitch redujeron la calificación soberana del país, dejándola por debajo del grado de inversión. Para el banco, estas decisiones reflejan preocupaciones estructurales que no se disiparon, pese al buen comportamiento reciente de algunos activos financieros.

El análisis avanza luego hacia el frente inflacionario y monetario. J.P. Morgan señaló que la inflación en Colombia “se mantuvo elevada y no logró estabilizarse, retrasando los recortes de tasas que el mercado había anticipado para la segunda mitad de 2025”. En ese contexto, el banco ajustó sus proyecciones sobre la política del Banco de la República.

El deterioro fiscal en Colombia,
El deterioro fiscal en Colombia, con un déficit que supera el 7% del PIB, es señalado como uno de los principales riesgos macroeconómicos para el futuro del país - crédito Mike Segar/REUTERS

De acuerdo con el informe, la tasa de interés de referencia cerraría 2026 en 11,25%, frente al 9,25% actual. Esto implicaría un aumento de 200 puntos básicos, un escenario que contrasta con el de otros países de la región, donde se esperan reducciones graduales del costo del dinero. Para J.P. Morgan, Colombia sería “el único mercado bajo nuestra cobertura que experimentará un endurecimiento monetario durante 2026”.

Las expectativas de inflación también juegan un papel central en esta lectura. El banco advirtió que las presiones sobre los precios podrían intensificarse tras decisiones recientes del Gobierno. En particular, menciona el anuncio de un incremento del 23% en el salario mínimo, una medida que, según el informe, “ha sido vista como inflacionaria y podría revertir los recortes de tasas anticipados”. Este factor, añadió, se convierte en un viento en contra adicional para los mercados financieros locales.

A lo anterior se suma la persistencia de los desafíos fiscales. J.P. Morgan proyectó que el déficit seguirá siendo elevado durante 2026, sin señales claras de una corrección rápida. Esta combinación de inflación alta, tasas de interés al alza y cuentas públicas presionadas refuerza la decisión de mantener una posición cautelosa frente a Colombia.

S&P y Fitch han rebajado
S&P y Fitch han rebajado la calificación soberana de Colombia por debajo del grado de inversión, reflejando preocupaciones estructurales de fondo según J.P. Morgan - crédito iStock

En el plano de las valoraciones, el banco reconoció que algunos activos ya no lucen tan atractivos como antes. En su balance, señaló que las valoraciones actuales “son menos atractivas que antes”, lo que redujo el incentivo para aumentar la exposición al mercado colombiano, incluso después del buen desempeño observado a comienzos de año.

El informe también dedicó un apartado al panorama político. J.P. Morgan considera que el escenario sigue siendo incierto de cara al 31 de mayo, con encuestas que muestran resultados mixtos y sin un claro favorito consolidado. No obstante, el documento apuntó que la mayor intención de voto se concentra en Cepeda, un dato que los analistas incluyen como parte del contexto de riesgo político que rodea al país.

