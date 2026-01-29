Ministerio de Defensa advierte circulación de documentos falsos en los que suplantan la firma del director general de la Policía Nacional, William Rincón

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional de Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La Policía Nacional y el Ministerio de Defensa advirtieron mediante un comunicado fechado el miércoles 28 de enero de 2026 sobre la circulación de documentos internos falsificados.

Lo más delicado de esta cuestión es que los papeles llevan la supuesta firma del director de la Policía Nacional de Colombia, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, y carecen de toda validez, autenticidad y vinculación con decisiones oficiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por tal motivo, desde la institución se activaron los protocolos internos de verificación y seguridad documental, además de notificar a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue y se identifique a los responsables frente a estos posibles delitos de falsedad en documento público y fraude.

Estos intentos de suplantación, según denunció la Policía Nacional en el documento oficial, buscan alterar el funcionamiento interno y minar la confianza ciudadana en la Entidad.

Entre el 28 y 29 de enero de 2026 las autoridades informaron de lo ocurrido - crédito @PoliciaColombia/X

Asimismo, y de manera paralela, se están implementando medidas para impedir y neutralizar hechos similares que puedan afectar la filtración de información oficial.

En el comunicado oficial, desde la Policía Nacional se puntualizó que toda comunicación oficial se emite solo por canales institucionales autorizados, e instó a las autoridades y ciudadanía a no replicar ni obedecer documentos cuya autenticidad no haya sido ratificada por fuentes oficiales.

Por último, se reafirmó por parte de la institución su compromiso con la integridad, transparencia y legalidad, y advirtió que procederá con rigor legal ante cualquiera que pretenda dañar su buen nombre o credibilidad.

El comunicado dejó en claro que se tomarán acciones legales en contra de las personas que sean descubiertas por realizar estas acciones, calificadas como fraude - crédito @PoliciaColombia/X

El motivo por el que ahora el general Rincón ya no es brigadier, solo general

El ascenso de William Rincón a general pleno dentro de la Policía Nacional representa la primera aplicación de la Ley 25.8 de 2025 en Colombia, una norma que redefine de manera sustancial los criterios para promociones dentro de la institución.

Así lo señaló un informe del diario El Tiempo en el que se resalta que esta disposición legal faculta al Gobierno Nacional para designar de forma directa a oficiales en los grados de mayor general y general si desempeñan en propiedad cargos de alta dirección, omitiendo el paso por el tradicional grado intermedio de mayor general.

Durante la ceremonia militar de ascensos en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, en Bogotá, presidida por el presidente Gustavo Petro a finales de diciembre de 2025, el Congreso validó la promoción de Rincón al grado de general, tras su reintegro a la Policía y la salida de Carlos Fernando Triana, que estuvo también entre los reincorporados.

Asimismo, se destacó que es la primera ocasión en que un director de la Policía accede al grado máximo sin antes ocupar el nivel intermedio, como especificó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al presidente Petro.

La designación del general Rincón (primero de izquierda a derecha) se hizo oficial el 29 de diciembre de 2025 - crédito Lina Gasca/Colprensa

El fundamento jurídico de este salto en la carrera policial radica en la modificación del parágrafo 1° del artículo 23 del Decreto Ley 1791 de 2000, permitiendo que las juntas de ascenso puedan recomendar promociones “hasta con un año de anterioridad al tiempo mínimo establecido”, cuando concurren criterios como el sistema de evaluación, méritos extraordinarios o necesidades institucionales.

La normativa añade: “El oficial general que desempeñe en propiedad el cargo de Director General de la Policía Nacional, será ascendido al grado de General”, según lo que mencionó el medio bogotano.

Este escenario legal no solo benefició a Rincón. En la misma jornada, Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros, subdirector de la Policía, fue ascendido a mayor general.

No obstante, los oficiales Miguel Andrés Camelo Sánchez, actual comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, y Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, obtuvieron el grado de brigadier general.

La transmisión oficial del acto, a través de los canales de la Presidencia, hizo hincapié en el carácter inédito de la promoción de Rincón, en sintonía con las nuevas disposiciones que buscan dotar de mayor flexibilidad los procesos de ascenso y reconocer el liderazgo y los servicios prestados en momentos de transición institucional.