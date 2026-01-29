Las cancilleres de Colombia y Ecuador se reunieron en Panamá en medio de la guerra arancelaria: esto se sabe

Las cancilleres de Colombia y Ecuador se reunieron en Panamá en medio de la guerra arancelaria- crédito Cancillería/Instagram

Las cancilleres de Colombia, Rosa Villavicencio, y Ecuador, Gabriela Sommerfeld, acordaron el jueves 29 de enero de 2026 en Ciudad de Panamá la creación de una comisión binacional de defensa enfocada en la lucha antidrogas, tras una reunión privada que buscó reducir la tensión comercial entre ambos países. El encuentro, que duró aproximadamente 35 minutos, se realizó mientras se celebraba en la ciudad el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, bajo la organización del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La decisión surge luego de casi un mes de enfrentamiento comercial y a pocos días de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusara al Gobierno colombiano de baja eficiencia en materia de seguridad fronteriza. En respuesta, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, presentó evidencia e informes que, según Noticias Caracol, desmienten dichas afirmaciones.

En el encuentro, planteado para reducir la tensión comercial entre ambos países, se determinó la creación de una comisión binacional de defensa enfocada en la lucha antidrogas

Además de la comisión, ambos gobiernos sostendrán reuniones entre sus gabinetes económicos para negociar el fin del cruce de aranceles que afecta la relación bilateral. Durante el foro, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y los mandatarios de Bolivia y Panamá, Rodrigo Paz y José Raúl Mulino, mantuvieron conversaciones con Gustavo Petro y Noboa buscando minimizar el conflicto, destacando que no favorece a la región, según el medio citado.

No es la primera vez que las cancilleres se congregan en torno a esta coyuntura; ambas sostuvieron una reunión anterior en Bogotá, en agosto de 2025, centrada en las deportaciones de presos desde Ecuador hacia Colombia.

Colombia anunció nuevo decreto para ampliar aranceles del 30% a otros productos ecuatorianos

El Gobierno colombiano considera que la medida adoptada por Ecuador fue inconsistente con ese proceso de diálogo

El Gobierno nacional anunció la imposición de un arancel del 30% a nuevos productos ecuatorianos, con el objetivo de restablecer el equilibrio en el comercio bilateral con Ecuador. La medida, comunicada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, se formalizará en un decreto que ampliará la lista de bienes gravados, más allá de los que ya fueron afectados previamente.

El Ministerio de Comercio detalló que esta respuesta se adopta tras la decisión reciente de Ecuador de fijar un arancel de la misma proporción a los productos colombianos, bajo el argumento de una presunta falta de cooperación de Colombia en seguridad fronteriza. Las autoridades colombianas aseguran que las nuevas acciones cumplen con los canales legales dispuestos por la CAN (Comunidad Andina), que regula el comercio entre sus países miembros y habilita instrumentos frente a variaciones unilaterales en el entorno regional.

En recientes declaraciones, Morales afirmó que desde el Ejecutivo no entienden las decisiones del vecino país, teniendo en cuenta que hubo diálogos para apaciguar las tensiones. Según la funcionaria, se habían generado avances técnicos y coordinaciones institucionales entre ambas naciones.

Colombia adoptó la decisión utilizando los mecanismos legales previstos en el marco de la Comunidad Andina (CAN)

“Las autoridades de ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza, por lo que el anuncio del vecino país resulta inconsistente con ese proceso”, precisó la titular de la cartera.

El primer paquete de restricciones, anunciado el 22 de enero de 2026, establece la aplicación de un arancel del 30 % para 23 productos, con entrada en vigor el 1 de febrero. En cuanto al siguiente decreto, Morales indicó que “el viernes revisaremos comentarios y expediremos el decreto. Estamos revisando técnicamente cuáles serían esos productos adicionales”.

La ministra había agregado en días pasados que la aplicación del primer arancel del 30% a productos ecuatorianos no se limita necesariamente al listado inicial de 20 bienes, pues ya había mencionado la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio de mercancías.

No obstante, precisó que cualquier ampliación deberá ser evaluada por las instancias correspondientes y estudios técnicos que justifiquen la medida. En ese sentido, indicó que la decisión será sometida a la consideración del Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, organismo encargado de analizar este tipo de disposiciones desde una perspectiva técnica y normativa.