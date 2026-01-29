Lanzan convocatoria de becas Carolina para estudios de colombianos en áreas clave en España: requisitos y detalles

La oferta académica incluye becas para máster, doctorado, estancias posdoctorales, movilidad de profesorado y estudios institucionales, priorizando áreas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - crédito Johan Largo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció la apertura de la 26ª Convocatoria de Becas de la Fundación Carolina para el curso académico 2026–2027, dirigida a ciudadanos de los países miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

La convocatoria pone a disposición 736 becas en 203 programas académicos y se consolida como una de las principales oportunidades de formación avanzada y movilidad internacional para la comunidad académica y profesional colombiana.

La oferta académica de la Fundación Carolina se estructura en diferentes modalidades: 228 becas de posgrado, 120 becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales, 114 renovaciones de doctorado, 24 becas de movilidad de profesorado y 250 becas de estudios institucionales.

Todos los programas se orientan a la excelencia y están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), priorizando áreas de conocimiento y especializaciones que contribuyan al bienestar y progreso de la región iberoamericana.

En esta edición, la Fundación Carolina refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y la promoción de los derechos humanos. Por ello, mantiene el programa especial de becas para personas defensoras de derechos humanos, desarrollado en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Este eje se complementa con el fortalecimiento de las becas para mujeres en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), contribuyendo a cerrar brechas y fomentar la participación femenina en disciplinas estratégicas para el desarrollo.

La convocatoria también contempla la continuidad del programa de movilidad bidireccional de estancias de investigación posdoctorales con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic), uno de los principales organismos de investigación en España. Este componente busca robustecer los vínculos académicos y científicos entre España y América Latina, favoreciendo la creación de redes colaborativas, el intercambio de conocimientos y la generación de proyectos conjuntos.

Las becas están agrupadas en cuatro grandes modalidades:

Formación de posgrado

Doctorado y estancias posdoctorales, enfocadas en la creación y consolidación de redes científicas

Movilidad del profesorado, que permite estancias de investigación en España

Becas de estudios institucionales, dirigidas al fortalecimiento de capacidades en administraciones públicas y entidades de la región

Los plazos de postulación varían según la modalidad. Las becas de posgrado y estudios institucionales estarán abiertas hasta el 2 de marzo de 2026, con excepción del programa de la Escuela Complutense de Verano, cuyo cierre será el 18 de febrero de 2026.

Por su parte, las becas de doctorado, estancias cortas y movilidad de profesorado podrán solicitarse hasta el 9 de abril de 2026. Para postular, los interesados deben consultar los requisitos, documentación y procedimiento de solicitud en el sitio web oficial de la Fundación Carolina, donde también se encuentra disponible un apartado de Preguntas Frecuentes para resolver inquietudes sobre el proceso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores invitó a profesionales, investigadores y estudiantes colombianos a participar en la convocatoria, que representa una oportunidad para fortalecer su formación académica, ampliar sus redes internacionales y contribuir al desarrollo del país desde una perspectiva global.

La Fundación Carolina insiste en la importancia de que cada candidato revise cuidadosamente la información sobre la titulación ofrecida por cada programa, ya que los requisitos y modalidades de titulación pueden variar según la universidad y la especialidad. Si la emisión de títulos genera algún costo, el becario deberá asumirlo, siguiendo las instrucciones de cada institución académica.

En cuanto al proceso de visado, una vez que el candidato acepta la beca y cumple con todos los requisitos, la Fundación Carolina le enviará el certificado de obtención de la beca, documento necesario para gestionar el visado de entrada en España ante el consulado correspondiente. La entidad se encargará de informar detalladamente a los becarios sobre los pasos y la documentación que deberán presentar.

La 26.ª Convocatoria de Becas de la Fundación Carolina consolida su papel como instrumento clave de cooperación educativa y científica entre España y América Latina, fomentando la excelencia, la inclusión y la internacionalización de la formación avanzada en la región.