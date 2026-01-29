Colombia

Lanzan convocatoria de becas Carolina para estudios de colombianos en áreas clave en España: requisitos y detalles

La nueva edición pone a disposición 736 becas para ciudadanos iberoamericanos en diversos programas académicos, fortaleciendo la formación avanzada y la movilidad internacional

La oferta académica incluye becas
La oferta académica incluye becas para máster, doctorado, estancias posdoctorales, movilidad de profesorado y estudios institucionales, priorizando áreas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - crédito Johan Largo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció la apertura de la 26ª Convocatoria de Becas de la Fundación Carolina para el curso académico 2026–2027, dirigida a ciudadanos de los países miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

La convocatoria pone a disposición 736 becas en 203 programas académicos y se consolida como una de las principales oportunidades de formación avanzada y movilidad internacional para la comunidad académica y profesional colombiana.

La oferta académica de la Fundación Carolina se estructura en diferentes modalidades: 228 becas de posgrado, 120 becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales, 114 renovaciones de doctorado, 24 becas de movilidad de profesorado y 250 becas de estudios institucionales.

Todos los programas se orientan a la excelencia y están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), priorizando áreas de conocimiento y especializaciones que contribuyan al bienestar y progreso de la región iberoamericana.

Las becas para mujeres en
Las becas para mujeres en STEM contribuyen a reducir la brecha de género y promueven la participación femenina en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas - crédito cortesía

En esta edición, la Fundación Carolina refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y la promoción de los derechos humanos. Por ello, mantiene el programa especial de becas para personas defensoras de derechos humanos, desarrollado en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Este eje se complementa con el fortalecimiento de las becas para mujeres en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), contribuyendo a cerrar brechas y fomentar la participación femenina en disciplinas estratégicas para el desarrollo.

La convocatoria también contempla la continuidad del programa de movilidad bidireccional de estancias de investigación posdoctorales con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic), uno de los principales organismos de investigación en España. Este componente busca robustecer los vínculos académicos y científicos entre España y América Latina, favoreciendo la creación de redes colaborativas, el intercambio de conocimientos y la generación de proyectos conjuntos.

Los plazos para postular a
Los plazos para postular a becas varían según modalidad, abriéndose del 12 de enero al 2 de marzo para posgrado y estudios institucionales; otras categorías cierran el 9 de abril de 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

Las becas están agrupadas en cuatro grandes modalidades:

  • Formación de posgrado
  • Doctorado y estancias posdoctorales, enfocadas en la creación y consolidación de redes científicas
  • Movilidad del profesorado, que permite estancias de investigación en España
  • Becas de estudios institucionales, dirigidas al fortalecimiento de capacidades en administraciones públicas y entidades de la región

Los plazos de postulación varían según la modalidad. Las becas de posgrado y estudios institucionales estarán abiertas hasta el 2 de marzo de 2026, con excepción del programa de la Escuela Complutense de Verano, cuyo cierre será el 18 de febrero de 2026.

Por su parte, las becas de doctorado, estancias cortas y movilidad de profesorado podrán solicitarse hasta el 9 de abril de 2026. Para postular, los interesados deben consultar los requisitos, documentación y procedimiento de solicitud en el sitio web oficial de la Fundación Carolina, donde también se encuentra disponible un apartado de Preguntas Frecuentes para resolver inquietudes sobre el proceso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores invitó a profesionales, investigadores y estudiantes colombianos a participar en la convocatoria, que representa una oportunidad para fortalecer su formación académica, ampliar sus redes internacionales y contribuir al desarrollo del país desde una perspectiva global.

El proceso de visado para
El proceso de visado para estudiar en España se facilita tras la concesión de la beca, con instrucciones claras sobre los documentos necesarios para gestionar la entrada al país - crédito Infobae.

La Fundación Carolina insiste en la importancia de que cada candidato revise cuidadosamente la información sobre la titulación ofrecida por cada programa, ya que los requisitos y modalidades de titulación pueden variar según la universidad y la especialidad. Si la emisión de títulos genera algún costo, el becario deberá asumirlo, siguiendo las instrucciones de cada institución académica.

En cuanto al proceso de visado, una vez que el candidato acepta la beca y cumple con todos los requisitos, la Fundación Carolina le enviará el certificado de obtención de la beca, documento necesario para gestionar el visado de entrada en España ante el consulado correspondiente. La entidad se encargará de informar detalladamente a los becarios sobre los pasos y la documentación que deberán presentar.

La 26.ª Convocatoria de Becas de la Fundación Carolina consolida su papel como instrumento clave de cooperación educativa y científica entre España y América Latina, fomentando la excelencia, la inclusión y la internacionalización de la formación avanzada en la región.

