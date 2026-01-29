Colombia

La Solar Medellín 2026 dio a conocer su cartel definitivo, con el género urbano como protagonista

Crudo Means Raw, J Álvarez, Danny Ocean, Mora, Álvaro Díaz, Yandel Sinfónico y DJ Snake son algunos de los principales atractivos del evento que tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot el 2 de mayo

La Solar Festival anunció su cartel completo de artistas para su edición 2026 - crédito @lasolarfestival/Instagram

Luego de semanas de expectativa, el Festival La Solar Medellín 2026 hizo la presentación del cartel completo de artistas para su próxima edición, rodeada de expectativa tras anunciarse un cambio en su locación.

Mientras en los años previos su realización venía teniendo lugar en el Parque Norte, para 2026 el festival se mudará el 2 de mayo al estadio Atanasio Girardot, regresando al formato de un solo día y amplíando su producción.

El festival que promete a los asistentes una experiencia multisensorial de la mano con una oferta gastronómica de primer nivel, contará con una alineación de calibre internacional encabezada por figuras como Crudo Means Raw, referente del hip hop alternativo colombiano, J Álvarez y Danny Ocean, dos nombres clásicos del reguetón, Mora y Álvaro Díaz como parte de la generación más reciente del urbano, y el productor y DJ francés DJ Snake, reconocido por éxitos globales como Turn Down for What, Lean On y Taki Taki, que promete encender la rumba en esta edición.

El género urbano se transformó en protagonista del cartel para el Festival La Solar 2026 - crédito Breakfast Live

La lista de artistas se completa con Hamilton (que recientemente fue anunciado como el responsable del espectáculo de medio tiempo de “El partido de la historia”), Yandel, Sinfónico, Nanpa Básico, Kris R, Porter Robinson (DJ Set), Sofi Tukker, Orishas, Rich Mafia (Alemán + Gera MX), Caleb Calloway, Elena Rose, Eddy Herrera, Gabito Ballesteros, Kybba, Argüello, Aria Vega, El Zar, DFZM y Maisak. La selección refleja el cruce de estilos y generaciones, con propuestas que van del urbano y pop latino hasta la electrónica y el hip hop alternativo.

Por otra parte, cabe señalar que hay dos artistas del cartel que siguen sin revelarse, por lo que cabe esperar sorpresas adicionales por parte del evento de cara a lo que promete ser uno de los eventos más destacados en el calendario de conciertos de Colombia en 2026.

Para esta edición, La Solar hizo hincapié en la inclusión de menores de edad, de tal manera que se permitirá el ingreso de asistentes desde los 12 años. Eso sí, los menores de edad tendrán que ir acompañados por un adulto responsable en la localidad familiar. Debido a que dicha localidad solamente está en el escenario principal, los menores de edad no podrán acceder a los otros escenarios destinados para las presentaciones.

El estadio Atanasio Girardot albergará el Festival La Solar Medellín 2026 - crédito DIM

Como ya viene sucediendo en años anteriores, las expectativas de la productora Breakfast Live incluyen que el evento sea capaz de representar una derrama económica a través del turismo para Medellín, atrayendo asistentes de toda Colombia y del extranjero.

Las entradas disponibles para La Solar Medellín 2026 pueden adquirirse en TuBoleta. Actualmente la boletería se encuentra en su primera etapa, presenta varias opciones de precios. El acceso Tardeo (para quienes desean ingresar entre las 2:00 y las 5:00 p. m.) cuesta $300.000. La entrada Anytime (ingreso a cualquier hora) tiene un valor de $375.000. Para quienes buscan una experiencia VIP, el precio es de $575.000. Existen alternativas familiares: la entrada VIP Familiar cuesta $375.000 y la General Familiar, $262.500.

Una vez se complete el aforo, se dará apertura a la etapa 2, donde los precios de las entradas verán un incremento en cada una de sus localidades. La entrada Tardeo pasará a costar $360.000. la opción Anytime tendrá un precio de $450.000, la entrada VIP costará $690.000, el acceso VIP Familiar se ofrecerá por $450.000, y la opción General Familiar tendrá un precio de $315.000.

Cabe señalar que estos precios no incluyen el costo añadido de la tiquetera por la prestación del servicio. Los medios de pago disponibles incluyen tarjeta nacional, tarjeta internacional, plan separa, Addi, CeroPay y Alcancía Armatuvaca.

