La moda le ganó a la crisis: así se convirtió en uno de los pocos sectores que crecieron en Colombia

El cierre de 2025 dejó una señal clara para el consumo en Colombia y es que mientras muchos sectores avanzaron con dificultad, la moda logró mantenerse a flote y, más aún, crecer por encima del promedio. Ese desempeño no fue un golpe de suerte. Detrás hay ajustes empresariales, cambios en los hábitos de compra y una industria que aprendió a leer mejor a sus consumidores.

Las últimas cifras de Raddar e Inexmoda, presentadas durante Colombiatex de las Américas en Medellín, confirmaron esa tendencia. La canasta que reúne confecciones, textiles, calzado y bisutería cerró el 2025 con un gasto superior a los $36,7 billones, lo que significó un crecimiento cercano al 7% frente a 2024. Solo en diciembre, el tamaño del mercado alcanzó los $4,1 billones, con un aumento real de 6,5%.

Al mirar por categorías, algunos segmentos sobresalieron con fuerza. Los artículos de joyería registraron un incremento de 10,96%, mientras que el calzado creció 3,44%. En el mapa regional, Montería (9,82%) y Cartagena (4,77%) se destacaron como las ciudades con mejor dinámica de consumo en moda durante el año.

Ese buen cierre explica por qué las proyecciones para 2026 siguen siendo favorables, aunque más moderadas. Según Raddar, se espera un crecimiento real de 1,81%, lo que mantendría a la moda, junto con los electrodomésticos, como las únicas categorías capaces de superar el umbral del 1% en el 2026. Sin embargo, el panorama no está exento de ajustes, la previsión inicial apuntaba a un avance de 3,20%, pero fue recortada tras la declaratoria de emergencia económica y otras medidas del Gobierno, que también impactarán el gasto de los hogares.

Aun así, el sector llegó a 2026 con bases más sólidas que en otros momentos. Desde Inexmoda y Raddar destacaron que “hoy cerca del 40% de los hogares es importado, pero también implica que actualmente se produzca 24% más que en pandemia, haya 30% más de exportaciones y se importe menos”. Esa combinación reveló un tejido productivo más fuerte y una industria que ganó eficiencia.

Parte de esa resiliencia se explica por las decisiones que tomaron las empresas en los últimos años. A diferencia de otros segmentos del consumo, la moda logró amortiguar mejor los choques locales e internacionales de 2025. “Los empresarios de la moda subieron precios de forma ordenada durante varios años y ajustaron sus finanzas. Además, hay más categorías y más momentos de consumo”, explicaron los analistas, al referirse a una estrategia menos reactiva y más planificada.

El crecimiento de líneas como el activewear, la ropa para estar en casa y las prendas deportivas también ha sido clave. Estas categorías no solo ampliaron la oferta, también impulsaron la producción local. Colombia se viene consolidando como un jugador relevante en la fabricación de ropa deportiva, con cada vez más compañías apostando por este tipo de prendas.

Eventos de alto impacto, como el mundial de fútbol, refuerzan esa dinámica. Empresas del sector textil, como Protela, estiman incrementos de hasta 30% en sus ventas de telas para camisetas de federaciones oficiales, lo que muestra cómo el calendario deportivo también mueve la aguja del negocio, especialmente en temporadas previas, con contratos anticipados, licencias oficiales, mayor demanda regional sostenida y planificada.

A esto se suman factores demográficos que están redefiniendo el consumo. “A medida que la gente se envejece, demanda más ropa. Cambia la talla, cambia el tipo de prenda, y eso genera nuevos ciclos de compra”, señalaron los expertos. En conjunto, estos elementos explican por qué, incluso en un entorno económico retador, la moda sigue encontrando espacio para crecer y reinventarse en Colombia.