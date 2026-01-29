Colombia

La Dian tiene disponibles 1.142 vacantes como servidor de planta en distintos cargos: así puede aplicar

Los perfiles requeridos abarcan áreas como administración, derecho, economía, ingeniería, psicología, lenguas y comunicación, entre otras

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) te invita a participar en el Proceso de Selección DIAN 2676. Hay más de 1.100 vacantes disponibles en los niveles profesional, técnico y asistencial

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en coordinación con la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), abrió inscripciones para cubrir 1.142 vacantes de planta mediante el proceso de selección DIAN 2676.

Este concurso está dirigido a ciudadanos colombianos que cumplan con los requisitos específicos de cada cargo, los cuales pueden postularse entre el 28 de enero y el 6 de febrero de 2026, exclusivamente a través del sistema Simo.

Las oportunidades laborales se distribuyen en los niveles asistencial, técnico y profesional, con 475 plazas asignadas a Bogotá y el resto repartidas en diferentes departamentos, incluyendo Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico. Los perfiles requeridos abarcan áreas como administración, derecho, economía, ingeniería, psicología, lenguas y comunicación, entre otras.

El proceso garantiza la igualdad de condiciones, pues todos los aspirantes deben cumplir con la formación y experiencia exigidas según cada vacante. Para quienes no tienen experiencia laboral, hay 276 cargos destinados a primer empleo. Los salarios varían de acuerdo con el nivel del puesto y pueden llegar hasta 17.600.000 pesos colombianos para cargos profesionales.

Las inscripciones pueden hacerse hasta el 6 de febrero

Las inscripciones requieren el pago de derechos de participación, siendo 58.400 pesos para niveles asistencial y técnico, y 87.550 pesos para los demás cargos. Cada persona puede postularse solo a una vacante y debe cargar los documentos de soporte en la plataforma.

Entre las áreas de conocimiento requeridas para acceder a estos cargos figuran administración, economía, derecho, comunicación social, psicología, sociología, contaduría pública, diversas ingenierías y lenguas modernas, entre otras disciplinas claves para la gestión institucional.

Las condiciones salariales varían según el nivel: hasta 4.100.000 de pesos para el nivel asistencial, 7.100.000 COP para el técnico y 17.600.000 de pesos para el profesional.

El proceso habilitó 276 vacantes para jóvenes sin experiencia laboral, representando una ventana de acceso para quienes buscan su primer empleo en el sector público. Los cargos ofrecidos son de carrera administrativa, lo que garantiza estabilidad y permanencia bajo evaluación periódica de desempeño.

Hay vacantes para todos los niveles y de primer empleo

El procedimiento para postularse exige cumplir algunos pasos exclusivos a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (Simo), la plataforma digital de la Cnsc. Los interesados deben registrarse, crear un usuario y contraseña, y consignar sus datos personales, trayectoria académica y experiencia profesional.

La inscripción requiere consultar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (Opec), donde se detallan las funciones, requisitos y ubicación de cada vacante. El aspirante puede aplicar únicamente a un cargo y debe efectuar el pago de los derechos de participación, que ascienden a 58.400 pesos para los niveles técnico y asistencial, y a 87.550 pesos para los demás niveles jerárquicos.

Una vez realizado el pago, es fundamental formalizar la inscripción antes del cierre del plazo, revisando cuidadosamente la información suministrada. Toda la información sobre el proceso, el acuerdo y el anexo con las reglas del concurso están disponibles en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

El proceso 2676 ha abierto oportunidades para nuevo ingreso, ascenso y vacantes destinadas a personas con discapacidad. Esta convocatoria contempla una serie de fases que los aspirantes deben superar para avanzar.

El proceso es para vacantes de ascenso, ingresos y personas con discapacidad

El primer paso consiste en verificar que cada candidato cumpla con los requisitos mínimos exigidos. Posteriormente, los postulantes deben enfrentar pruebas escritas. Aquellos que continúan en carrera pasan luego por una valoración de antecedentes, lo cual permite ponderar trayectorias previas y méritos.

La etapa final implica la conformación de las listas de elegibles, determinando así quiénes podrán ocupar los cargos ofertados. Desde la DIAN se ha hecho hincapié en que cada interesado debe revisar detenidamente las condiciones y características de cada vacante antes de postularse ya que no es posible modificar la inscripción una vez finalizada.

