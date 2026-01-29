Colombia

‘Julito’, el sicario que desde los 10 años comenzó a delinquir y es calificado como uno de los más mortíferos en Bucaramanga

Al menor de edad acusado de ser un “gatillero frío, metódico y letal” se le atribuye, entre otros crímenes, el homicidio de su expareja sentimental

El menor de 17 años
El menor de 17 años tendrá que responder por 15 homicidios

Un menor de 17 años, identificado como alias Julito, fue capturado por las autoridades tras ser señalado como responsable de al menos 15 homicidios en Bucaramanga y su área metropolitana.

Uno de los casos más aberrantes fue el asesinato de su exnovia y varios ataques armados de alto impacto.

El operativo que permitió su aprehensión se llevó a cabo en una finca en el municipio de Lebrija, cerca del aeropuerto Palonegro, luego de que los investigadores rastrearon su ubicación a partir de un video enviado por el propio joven a un familiar.

Según informaron fuentes policiales, “Julito” inició su actividad criminal a la corta edad de 10 años y, desde entonces, acumuló un extenso prontuario que lo vincula con múltiples escenas del crimen y expedientes judiciales en los departamentos de Santander.

Su nombre no figuraba en registros escolares ni deportivos, sino en informes de inteligencia y reportes de la Policía Nacional, destacó el informe del.

El joven es descrito por las autoridades como un “gatillero frío, metódico y letal”.

El caso que precipitó su captura ocurrió el 23 de enero de 2026, cuando Cynthia Valeria Espitia Argüello, de 17 años y ex pareja sentimental de “Julito”, fue asesinada de varios disparos mientras compartía con amigas en el barrio San Miguel.

Testigos aseguraron que el agresor atacó a la adolescente porque ella rechazó reanudar la relación.

En el ataque también resultaron heridas Mayra Alejandra Colmenares Amado y Allison Valentina Espitia.

“Mi hija solo tenía 17 años y porque no quiso volver con su exnovio, y él le arrebató la vida de manera despiadada en frente a su hermana”, relató la madre de Cynthia a medios regionales en Santander.

El historial delictivo de “Julito” incluye un doble homicidio en el sector El Páramo–El Caracolí, en Floridablanca, donde dos hombres fueron asesinados y una mujer quedó herida de gravedad luego de un ataque armado.

Tras el paradero de “Julito”, el sicario adolescente en Santander

Una de las víctimas fue identificada como Juan Andrés López Hernández, alias Gafas.

Las pesquisas indican que las víctimas fueron citadas, se produjo una discusión y el atacante abrió fuego en repetidas ocasiones. La mujer que sobrevivió al ataque aportó su testimonio a la investigación en curso.

Durante semanas, el joven logró evadir a las autoridades, desplazándose entre municipios y zonas rurales sin dejar rastros digitales.

El error que permitió su detención fue el envío de un video donde, según los investigadores, se observaban aviones volando a baja altura, lo que facilitó la localización del lugar exacto de su escondite.

En el operativo de captura, desarrollado por la Sijín y el Goes, se incautó un arma de fuego que ahora forma parte de las pruebas en el proceso judicial.

Además, durante el allanamiento a la vivienda de “Julito”, fueron capturadas su madre y su hermana.

También se incautaron sustancias alucinógenas y se señaló a la madre como presunta líder de una red de microtráfico en el sector El Páramo.

Por si no fuera suficiente el ejemplo familiar de delincuencia, el padre del menor permanece privado de la libertad en una cárcel de alta seguridad.

