Colombia

José Obdulio Gaviria cree que hubo “monólogo” con la participación de Petro en Panamá: “Como sus tuits de medianoche, ridículos”

El exsenador e ideólogo del Centro Democrático, en sus redes sociales, se despachó contra el primer mandatario, a raíz de su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF

Guardar
José Obdulio Gaviria ha sido
José Obdulio Gaviria ha sido crítico de la política internacional del presidente Gustavo Petro - crédito Juan Páez/Colprensa - Cancillería

La reciente intervención del presidente de la República, Gustavo Petro, en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Panamá desató una fuerte controversia en las redes sociales. Lo anterior, debido a lo que sería la ausencia de propuestas para el bienestar del país, y por el contrario, según sus críticos, la ‘avalancha’ de lugares comunes del primer mandatario, al que le restan 190 días para el final del mandato constitucional.

Sobre el particular, José Obdulio Gaviria, abogado, exsenador y considerado uno de los ideólogos del partido Centro Democrático, expresó en sus redes sociales una interpretación tajante de lo ocurrido en el istmo con el jefe de Estado. De acuerdo con el político antioqueño, la intervención de Petro fue definida como un “monólogo”, un “espectáculo de verborragia interminable” y un ejercicio en el que fue imposible encontrar un hilo conductor claro de sus posiciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el inicio, el primer mandatario de los colombianos tomó el escenario con lo que Gaviria tachó de “la clásica disculpa: ‘trataré de ser breve, pero me cuesta’”, por lo que resultó, en síntesis, desconcertante para los asistentes. “Lo que siguió fue un laberinto de filosofadas abstractas, repeticiones obsesivas sobre ‘vida y libertad’, y tangentes históricas que poco o nada tenían que ver con un foro económico ni con la realidad histórica”, expresó en su perfil de X.

Con un extenso mensaje en
Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el abogado y exsenador José Obdulio Gaviria arremetió con sus críticas al presidente Gustavo Petro - crédito @JoseObdulio/X

Las demoledoras críticas de José Obdulio Gaviria al discurso de Gustavo Petro en cumbre de la CAF

Así pues, la estructura retórica de Petro fue, en palabras de Gaviria, un trayecto accidentado por referencias inconexas: desde traer a colación a Samuel Huntington, reconocido politólogo estadounidense, y contrastarlo con un “diálogo entre civilizaciones”. Hasta denominar a América Latina como una “civilización que ‘no cubre toda América’”, en una afirmación que consideró innecesaria, teniendo en cuenta la magnitud y enfoque del encuentro.

En uno de los apartes de su intervención en el evento, Petro abogó por un “pacto por la vida y la libertad”, y posteriormente abordó el narcotráfico, identificándolo como un “enemigo multinacional”: un término bajo el que agrupó actores desde “latinos, albaneses, franceses, mexicanos y hasta suecos”. Frente a esto, el análisis de Gaviria remarcó el desconcierto ante la enumeración de temas que expuso el gobernante, y por ende su desorden discursivo.

El abogado José Obdulio Gaviria
El abogado José Obdulio Gaviria es cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y considerado ficha indispensable en el Centro Democrático - crédito Colprensa

En efecto, el análisis hecho por el letrado, amigo personal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y de connotada influencia en el Centro Democrático, hizo énfasis en ese “torbellino” de palabras. “Era imposible de seguir: la naturaleza como ‘verdadera riqueza’, la transición energética, un tribunal contra el narcotráfico y una reunión pendiente con Trump”, destacó en sus palabras el político antioqueño, que también se enfocó en la forma en que Petro acudió a Simón Bolívar.

“Remató asegurando que Bolívar murió de una ‘crisis electrolítica por falta de agua y amor’ y que si hubiera ido con Manuelita a Santa Marta, se habría salvado”, indicó Gaviria, que incluso lo comparó con Daniel Noboa, presidente del Ecuador: que a su juicio hizo “una intervención concisa y estructurada, pues mostró logros concretos” en su exposición; entre ellos la reducción de la pobreza del 28% al 21,4% y el llamado a la cooperación contra el crimen, entre otros.

El discurso del presidente Gustavo
El discurso del presidente Gustavo Petro en el Foro Económico Internacional de la CAF en Panamá fue motivo de controversias - crédito Aris Martinez/REUTERS

Del mismo modo, los mandatarios de Brasil, Lula da Silva, y de Guatemala, Bernardo Arévalo, también fueron mencionados como ejemplos de intervenciones “claras, sin saltos al vacío filosófico”. A su vez, otro punto de inflexión en la crítica fue la percepción de bochorno que, según Gaviria, se expandió en la sala y entre los compatriotas, en un episodio que calificó como vergonzoso, a diferencia de lo que habría sido la presencia del exmandatario Iván Duque Márquez.

En síntesis, el paso de Petro por Panamá que quedó marcado para Gaviria fue "como sus tuits de medianoche: una retahíla de ideas sin sentido, ridículas, en un estilo improvisado y cargado de errores”. Para el analista, el llamado al “pacto por la vida y la libertad” podría comenzar, en palabras suyas, “con un pacto personal con la decencia, el sentido común, la brevedad y el orden”, en lo que le resta de su administración, que ha estado plagada por objetivos dispersos.

Temas Relacionados

José Obdulio GaviriaGustavo PetroPetro en PanamáPetro y TrumpCentro DemocráticoJosé Odulio Gaviria y Álvaro UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Maluma brindó por Yeison Jiménez en su cumpleaños y dejó emotivo mensaje: “Vivan en el presente”

Las palabras del artista demostraron el respeto que sentía por el cantante de música popular y aseguró que para él era el número uno

Maluma brindó por Yeison Jiménez

Separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg se habría producido hace meses: esto se conoció sobre el final del noviazgo

La expareja no dio indicios de distanciamiento ni se ha pronunciado en sus redes sociales, pero ambos hicieron declaraciones relacionadas con la ruptura

Separación de Carmen Villalobos y

Valor de cierre del euro en Colombia este 29 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Accidente de Satena en Norte de Santander revivió otra tragedia de la misma aerolínea y en la misma ruta hace 50 años

El siniestro remite a la catástrofe cuyas secuelas todavía resuenan en la memoria del departamento

Accidente de Satena en Norte

Experto en aviación analizó el informe sobre el siniestro en el que murió Yeison Jiménez: “Las alas se destrozan”

La Aeronáutica Civil sostiene que el piloto tenía experiencia y la certificación vigente, aunque la ausencia de caja negra complica el análisis de las causas

Experto en aviación analizó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

EE. UU. confirmó recompensa de

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Separación de Carmen Villalobos y

Separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg se habría producido hace meses: esto se conoció sobre el final del noviazgo

Nimaca, productor que trabajó con Bad Bunny y Feid, narró su historia en la industria musical: “Yo al año hago 800 beats”

Valentino amenazó a Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Esto es guerra declarada”

J Balvin recordó sus inicios como telonero de Pasabordo: “No me pagaban, me daban un sándwich y un jugo”

Sofía Jaramillo compartió en ‘La casa de los famosos’ detalles de su adolescencia: “Mi mamá me sacó de la casa a los 15 años”

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron a octavos de final y play-off de la Uefa Champions League

Director deportivo de Millonarios se refirió a la salida de Hernán Torres del cuadro azul: “Es una lástima”

Camila Osorio clasificó a su primera semifinal de WTA en 2026: enfrentará a una argentina por un cupo en la final

Inter Miami ya está viviendo el duelo contra Atlético Nacional: “Sabemos que es el equipo más fuerte de Colombia”