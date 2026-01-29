José Obdulio Gaviria cree que hubo “monólogo” con la participación de Petro en Panamá: “Como sus tuits de medianoche, ridículos”

José Obdulio Gaviria ha sido crítico de la política internacional del presidente Gustavo Petro - crédito Juan Páez/Colprensa - Cancillería

La reciente intervención del presidente de la República, Gustavo Petro, en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Panamá desató una fuerte controversia en las redes sociales. Lo anterior, debido a lo que sería la ausencia de propuestas para el bienestar del país, y por el contrario, según sus críticos, la ‘avalancha’ de lugares comunes del primer mandatario, al que le restan 190 días para el final del mandato constitucional.

Sobre el particular, José Obdulio Gaviria, abogado, exsenador y considerado uno de los ideólogos del partido Centro Democrático, expresó en sus redes sociales una interpretación tajante de lo ocurrido en el istmo con el jefe de Estado. De acuerdo con el político antioqueño, la intervención de Petro fue definida como un “monólogo”, un “espectáculo de verborragia interminable” y un ejercicio en el que fue imposible encontrar un hilo conductor claro de sus posiciones.

Desde el inicio, el primer mandatario de los colombianos tomó el escenario con lo que Gaviria tachó de “la clásica disculpa: ‘trataré de ser breve, pero me cuesta’”, por lo que resultó, en síntesis, desconcertante para los asistentes. “Lo que siguió fue un laberinto de filosofadas abstractas, repeticiones obsesivas sobre ‘vida y libertad’, y tangentes históricas que poco o nada tenían que ver con un foro económico ni con la realidad histórica”, expresó en su perfil de X.

Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el abogado y exsenador José Obdulio Gaviria arremetió con sus críticas al presidente Gustavo Petro - crédito @JoseObdulio/X

Las demoledoras críticas de José Obdulio Gaviria al discurso de Gustavo Petro en cumbre de la CAF

Así pues, la estructura retórica de Petro fue, en palabras de Gaviria, un trayecto accidentado por referencias inconexas: desde traer a colación a Samuel Huntington, reconocido politólogo estadounidense, y contrastarlo con un “diálogo entre civilizaciones”. Hasta denominar a América Latina como una “civilización que ‘no cubre toda América’”, en una afirmación que consideró innecesaria, teniendo en cuenta la magnitud y enfoque del encuentro.

En uno de los apartes de su intervención en el evento, Petro abogó por un “pacto por la vida y la libertad”, y posteriormente abordó el narcotráfico, identificándolo como un “enemigo multinacional”: un término bajo el que agrupó actores desde “latinos, albaneses, franceses, mexicanos y hasta suecos”. Frente a esto, el análisis de Gaviria remarcó el desconcierto ante la enumeración de temas que expuso el gobernante, y por ende su desorden discursivo.

El abogado José Obdulio Gaviria es cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y considerado ficha indispensable en el Centro Democrático - crédito Colprensa

En efecto, el análisis hecho por el letrado, amigo personal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y de connotada influencia en el Centro Democrático, hizo énfasis en ese “torbellino” de palabras. “Era imposible de seguir: la naturaleza como ‘verdadera riqueza’, la transición energética, un tribunal contra el narcotráfico y una reunión pendiente con Trump”, destacó en sus palabras el político antioqueño, que también se enfocó en la forma en que Petro acudió a Simón Bolívar.

“Remató asegurando que Bolívar murió de una ‘crisis electrolítica por falta de agua y amor’ y que si hubiera ido con Manuelita a Santa Marta, se habría salvado”, indicó Gaviria, que incluso lo comparó con Daniel Noboa, presidente del Ecuador: que a su juicio hizo “una intervención concisa y estructurada, pues mostró logros concretos” en su exposición; entre ellos la reducción de la pobreza del 28% al 21,4% y el llamado a la cooperación contra el crimen, entre otros.

El discurso del presidente Gustavo Petro en el Foro Económico Internacional de la CAF en Panamá fue motivo de controversias - crédito Aris Martinez/REUTERS

Del mismo modo, los mandatarios de Brasil, Lula da Silva, y de Guatemala, Bernardo Arévalo, también fueron mencionados como ejemplos de intervenciones “claras, sin saltos al vacío filosófico”. A su vez, otro punto de inflexión en la crítica fue la percepción de bochorno que, según Gaviria, se expandió en la sala y entre los compatriotas, en un episodio que calificó como vergonzoso, a diferencia de lo que habría sido la presencia del exmandatario Iván Duque Márquez.

En síntesis, el paso de Petro por Panamá que quedó marcado para Gaviria fue "como sus tuits de medianoche: una retahíla de ideas sin sentido, ridículas, en un estilo improvisado y cargado de errores”. Para el analista, el llamado al “pacto por la vida y la libertad” podría comenzar, en palabras suyas, “con un pacto personal con la decencia, el sentido común, la brevedad y el orden”, en lo que le resta de su administración, que ha estado plagada por objetivos dispersos.