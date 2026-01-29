Jia Guo, la china que llegó al país por los libros de Gabriel García Márquez y terminó presa por “liderar” una red de ‘gota a gota’ virtual

La condenada china contó cómo terminó en la cárcel El Buen Pastor - crédito Conducta Delictiva/Instagram

El 5 de noviembre de 2023 se conoció la captura de Jia Guo, una ciudadana china, embarazada y sin familia en Colombia, señalada por las autoridades de liderar una estructura criminal de préstamos gota a gota virtuales.

La operación fue realizada por la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, tras lo cual Guo recibió una condena superior a 18 años de prisión. Junto a ella, otras tres personas fueron judicializadas, y la estructura fue desarticulada tras afectar a cientos de comerciantes y empresarios locales con amenazas y extorsión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Nacida en una provincia cercana a Pekín a inicios de la década de los 90, Guo relató al pódcast Conducta Delictiva que su infancia en China estuvo marcada por la independencia, la ausencia de sus padres debido a las exigencias laborales y un sistema educativo rígido.

Jia Guo está condenada a más de 18 años de prisión - crédito Conducta Delictiva/Youtube

“Toda la vida soy muy independiente”, explicó, al recordar que, tras concluir sus estudios universitarios, decidió viajar para conocer el mundo, en especial Colombia.

El interés por la literatura latinoamericana, y en particular por Gabriel García Márquez, la llevó a elegir la tierra cafetera como destino. “Me llamaba la atención y solo quería venir a este país”, explicó en la entrevista.

Llegó inicialmente como turista, pero optó por quedarse y buscar oportunidades laborales en Bogotá.

Los empleos de Jia Guo en Colombia

Durante su estancia en Colombia, Guo trabajó como traductora para una empresa minera, lo que le permitió recorrer varias regiones. Más tarde, se dedicó a la comercialización de esmeraldas y a ofrecer servicios de traducción y asesoría para ciudadanos chinos que llegaban al país con fines comerciales. “Ayudaba a compatriotas a abrir cuentas bancarias o constituir empresas”, señaló.

De manera paralela, Guo encontró el amor en Colombia, al conocer a un ciudadano chino residente en el país desde hacía varios años. Juntos tuvieron una hija, nacida en prisión, que hoy es su única familia en el país.

La relación con su familia en China, según relató, está marcada por la distancia y la dificultad para comunicarse debido a las restricciones de internet y el control estatal sobre las redes sociales. “No tengo una comunicación directa con mi familia, incluso ahora no tengo”, confesó. Para mantener el contacto, recurre a intermediarios: cartas enviadas a través de abogados o su esposo cuando viaja al país asiático.

Así terminó Jia Guo trabajando para una red de gota a gota virtual

Sobre el caso judicial, Guo afirmó en la entrevista que fue recomendada para trabajar con una empresa de microcréditos virtuales por un conocido de confianza en China.

La relación profesional con la firma, relató, surgió luego de que el dueño la ayudara a conseguir atención médica urgente para su padre gravemente enfermo. “El señor me preguntaba cómo es el trabajo en Colombia y después me comenzó a contratar. Ellos prestan plata por aplicativos. Yo buscaba los proveedores”, relató.

Según Guo, su función era de intermediación comercial y traducción, y desconocía la forma de cobro a los deudores. “No sabía que esos cobros se hacían así. Mi función era solo comercial, contratos y traducciones”, aseguró.

Guo sostuvo que se desvinculó de la empresa un año y medio antes de su captura y que, al momento de la detención, solo se dedicaba a la venta de esmeraldas y trabajos de traducción.

La captura ocurrió el 9 de octubre de 2023, cuando agentes de la Policía realizaron un allanamiento en su residencia de Bogotá. “Llegaron como 12 patrulleros y rompieron mi colchoneta buscando dinero. Solo tenía $1.000.000”, recordó. Con tres meses de embarazo, fue trasladada a la cárcel Buen Pastor.

La mujer fue señalada como líder de la organización criminal que le hacía la vida imposible a las personas que adquirían los créditos en línea - crédito Policia Nacional

La ciudadana extranjera insistió en que la Fiscalía la señaló erróneamente como cabecilla de una red internacional, sin pruebas materiales que la vincularan como representante legal o accionista. “No hay nada, mi huella, mi firma, nada”, afirmó.

La acusación incluyó delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, bajo el argumento de que la empresa ejercía presión indebida sobre los deudores a través de contactos y amenazas. “Acepté los cargos porque sé que aquí para mí no hay nada. No tengo recursos para indemnizar a las víctimas”, explicó. La condena, que se mantiene en firme, la obliga a cumplir una larga pena en condiciones adversas que nunca imaginó.

La vida en prisión, según relató Guo, estuvo marcada desde el inicio por el aislamiento, el miedo y la discriminación. “El primer día me robaron la almohada. No tengo carácter de pelear”, confesó.

El nacimiento de su hija dentro del penal representó un cambio profundo: “Me cambió la vida porque toda la vida era fluida y encontré un problema tan grande. Mi hija me dio mucho coraje. En su mundo su mamá es todo, es lo mejor”.

La crianza en la cárcel enfrenta dificultades culturales y emocionales, pues la menor convive con otros niños y madres privadas de libertad, en un entorno ajeno a sus raíces.

Guo sobrelleva sus días en la cárcel participando en talleres de artesanías, con la meta de sostenerse económicamente y ayudar a otras reclusas. “Mi marca se llama Vuela Cora. Quiero vender mucho para ayudar a las compañeras”, explicó. Además, ha escrito libros bajo el seudónimo Luchen, entre ellos La picadura de 7 años, inspirados en su paso por Colombia y la experiencia del encierro.

La comunicación con su esposo, que trabaja en otras ciudades y viaja esporádicamente a Bogotá, es limitada por la distancia y las restricciones del sistema penitenciario. A pesar de las adversidades, Guo sostiene que su pareja le brinda apoyo incondicional y que su mayor dolor es la imposibilidad de compartir la vida cotidiana en familia. “Lo único que no puedo aguantar es la distancia, lo extraño mucho”, confesó entre lágrima.

Guo afirma que su condena es injusta y que nunca se arrepiente de las decisiones tomadas, aunque lamenta las consecuencias para su hija. “Nunca me he arrepentido de nada en mi vida. Antes de morir, pienso que no hay nada que lamentar; para mí eso es una vida exitosa”, concluyó.