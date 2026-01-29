Colombia

J Balvin recordó sus inicios como telonero de Pasabordo: “No me pagaban, me daban un sándwich y un jugo”

El artista paisa compartió junto a Jhonatan, líder de Pasabordo, detalles de sus primeros pasos en la música, cuando era conocido como “DJ Bambi”

J Balvin rememoró en redes sociales la época en la que abría conciertos de Pasabordo en colegios y fiestas - crédito @pasabordo/ Instagram

J Balvin, uno de los referentes más influyentes del reguetón a nivel mundial, recordó en redes sociales los inicios de su carrera cuando era telonero de Pasabordo.

El artista, conocido en ese entonces como DJ Bambi, compartió con Jhonatan, líder de la agrupación, varias anécdotas sobre esa etapa en la que intentaba abrirse espacio en la escena musical colombiana.

A través de historias en Instagram, ambos rememoraron los días en que Balvin abría los conciertos de Pasabordo en distintas ciudades del país. “No me pagaban”, confesó J Balvin entre risas, al detallar que su compensación por cada presentación consistía únicamente en un refresco Tampico y un sándwich.

“Abría los shows en Ibagué, Bogotá, Cali y Medellín, pero en realidad lo que me daban era un jugo y un sándwich, nada más”, relató el reguetonero, quien hoy lidera las listas internacionales y prepara una gira por México para 2026.

En ese entonces conocido como DJ Bambi, Balvin compartió anécdotas junto a Jhonatan sobre su lucha por abrirse camino en la industria - crédito @pasabordo/ Instagram

Los escenarios de entonces distaban mucho de los grandes recintos que Balvin llena en la actualidad. “Eran colegios, fiestas de quince años, esos eran los lugares donde empezamos todos”, explicó el cantante, subrayando que la exposición y la experiencia tenían más valor que el dinero en ese momento de su trayectoria.

La dinámica entre J Balvin y Pasabordo quedó plasmada en un ambiente de camaradería. En los videos compartidos, ambos bromearon sobre el pasado y hasta intentaron cantar juntos un fragmento de Quisiera, uno de los éxitos de la agrupación que, en una de sus versiones, cuenta con la colaboración del propio Balvin.

La reunión de los artistas dejó varias reacciones en redes sociales, donde destacaron la humildad de los cantantes al reunirse y mantener el contacto después de la fama. “Increíble la nobleza de Balvin y cómo reconoce sus inicios; definitivamente, no solo grande su talento, sino en virtudes”, “Me fui directamente a escuchar ese clásico jajaj”, “Haciendo musiquita 🔥“, ”Lindos!! Otro tema🔥“, ”que saquen otra colaboración, yo pago eso” dicen algunos internautas.

Los escenarios de sus inicios eran colegios y fiestas, lejos de los grandes recintos que hoy llena en sus giras internacionales - crédito @pasabordo/ Instagram

‘Ciudad Primavera’ de J Balvin llegará a seis ciudades de Colombia entre marzo y mayo de 2026

J Balvin anunció en diciembre del 2025 la expansión de su espectáculo Ciudad Primavera a varias ciudades de Colombia luego del éxito obtenido en sus conciertos en Medellín y Bogotá.

El artista paisa, a través de sus redes sociales, compartió su entusiasmo por llevar esta experiencia a más rincones del país durante 2026. “Lo que nació en casa ahora es en toda Colombia. Es un amor que no se explica… se siente. CIUDAD PRIMAVERA TOUR COLOMBIA 2026. Nos vemos muy pronto, familia. Los amo, Jose”, escribió Balvin, haciendo oficial la gira nacional.

El tour Ciudad Primavera recorrerá seis ciudades colombianas entre marzo y mayo de 2026, manteniendo el formato de escenario 360 grados en cinco de ellas, adaptando el montaje a las características de cada recinto. El concepto de la gira se centra en las flores, que para Balvin simbolizan gratitud, crecimiento y renovación, elementos que estarán presentes en la escenografía y la puesta en escena de todas las fechas programadas.

Los conciertos de Balvin llegarán a otras ciudades de Colombia - crédito @jbalvin/IG

Las presentaciones confirmadas incluyen paradas en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Valledupar, permitiendo que los seguidores de diferentes regiones puedan vivir la experiencia única del show. En Valledupar, el evento contará con la colaboración de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, que se encargará de los detalles y la adaptación técnica del espectáculo al reconocido festival local.

El anuncio de la gira fue acompañado por un video que recopila momentos destacados de los conciertos ya realizados, mostrando la energía y la conexión con el público que caracterizan las presentaciones de J Balvin. Con esta iniciativa, el artista reafirma su compromiso con sus seguidores en Colombia y su deseo de compartir un mensaje de gratitud y renovación a través de su música y su puesta en escena, consolidando así su vínculo con el público nacional.

