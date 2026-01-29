Hernán Cadavid reveló el “verdadero motivo” de Iván Cepeda para insistir en participar en la consulta del Frente por la Vida

Hernán Cadavid se ha convertido en uno de los principales críticos de la presencia de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda, prevista para el 8 de marzo - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

En una nueva arremetida contra el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid reveló el jueves 29 de enero el que sería el “verdadero motivo” por el que el político de izquierda buscaría, según él, participar “a toda costa” en la consulta interpartidista del Frente por la Vida: que está pactada para el domingo 8 de marzo, pero que tendría en duda al líder de izquierda por motivos jurídicos.

Según Cadavid, que aspira dar el salto al Senado de la República, Cepeda buscaría participar nuevamente en este proceso con el propósito de obtener réditos económicos. “El verdadero motivo de Cepeda para insistir en la consulta es derivar un beneficio económico, como lo será la reposición de votos. Así, simple y lindo, le estamos pagando los colombianos vía reposición de votos la campaña política al señor Cepeda”, afirmó a La Hora de la Verdad.

El 8 de marzo se adelantarán, a la par de las elecciones al Congreso, las consultas interpartidistas de la izquierda y la centro-derecha

Cabe destacar que la controversia expuesta por Cadavid gira en torno a la participación de Cepeda en dos consultas interpartidistas en un mismo proceso electoral. Por ello argumentó que la Ley 1471 de 2011 prohíbe que un candidato participe en más de una consulta para definir una candidatura. Para el congresista, la insistencia del congresista en volver a medirse en la consulta contraviene esa norma y representa, a su juicio, un uso indebido de los recursos públicos.

“La regla democrática en Colombia es expresa al indicar que un candidato solamente puede participar de un ejercicio de consulta. Pues no, ellos no están tranquilos, no solamente no contestaron sobre la oscuridad y la tiniebla de su financiación, sino que ahora va a hacer uso de otra nueva consulta”, puntualizó el Congresista, al que recientemente el presidente de la República, Gustavo Petro, le replicó un mensaje en el que salió en defensa de la referida consulta.

Esta polémica surgió tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de fijar para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 un valor de reposición por cada voto válido de 8.287 pesos, con un aumento aproximado del 224% respecto al valor anterior. Este ajuste, según se ha expuesto, respondería a la actualización acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a una revisión de tarifas que no se modificaba desde hace al menos cuatro años.

Para las consultas interpartidistas a la Presidencia, el CNE fijó el pago de $8.287 por voto obtenido, si se cumple el umbral

El CNE estableció, además, un tope de gastos de $18.555 millones de pesos por campaña para estas consultas, con la condición de que los candidatos o partidos solo accedan a la reposición si alcanzan el umbral de votos y si sus gastos están debidamente soportados y no superan el límite legal. En consecuencia, valor para la consulta difiere del fijado para las elecciones generales al Congreso, que se estableció en 8.433 pesos para la misma jornada, el 8 de marzo.

En diálogo con el citado medio, Cadavid insistió en que la participación reiterada de Cepeda en estos procesos “no solo vulnera la ley, sino que también implica que los colombianos terminen financiando campañas políticas a través de impuestos”. Y explicó que la reposición de votos puede representar una suma considerable de dinero público canalizado hacia una misma campaña, si se permite la repetición de candidaturas en consultas sucesivas, como sería este caso.

Durante la entrevista, Cadavid señaló que el control sobre los topes y la financiación de las campañas políticas de la izquierda ha sido insuficiente en los últimos años. “Venimos de hace cuatro años de una evidente vulneración de los topes, de una confirmación de la vulneración de los topes de la campaña Petro. Ya se eligió presidente, ya va a terminar y simplemente nada pasó. Ahora estamos volviendo a repetir la historia”, aseguró el representante de oposición.

El representante Hernán Cadavid pidió celeridad a los magistrados del CNE frente al caso de Iván Cepeda

Asimismo, el congresista también se refirió a la falta de acciones efectivas por parte de los órganos de control. “Nos hemos quedado por allá con unos documentos de análisis, de alguna serie de advertencias, nunca una decisión concreta. Yo, como ciudadano colombiano y como quien cree que está medianamente informado por mi ejercicio político, no he visto esa acción”, declaró Cadavid, frente al papel de los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría.

Y es que, según el congresista del Centro Democrático, la falta de decisiones oportunas propicia un ambiente en el que se repiten prácticas cuestionadas de financiación y gasto político; y de esta manera, acusó a Cepeda de recurrir a estrategias judiciales para intimidar a los que cuestionan su participación o su financiación. “Ustedes saben que lo único que tiene Cepeda para ofrecernos a los colombianos es cárcel. Todo lo que digamos es delito”, destacó.

Y agregó en sus afirmaciones que, “si un periodista le pregunta”, como lo hizo El Pilón la semana pasada en Valledupar, es delito. “A los magistrados del CNE ya les dijo que tomaría acciones legales”, explicó el congresista, que hizo un llamado a los magistrados del organismo electoral para que no se dejen “intimidar” y apliquen lo dispuesto en la Constitución, en medio de la urgencia por una decisión rápida, pues solo restan 38 días para estos comicios.