Gustavo Petro puso al Banco de la República en la mira por supuesto oro perdido en el país: “No propongo una tontería”

Petro volvió a colocar al Banco de la República en el centro del debate, esta vez, por el precio del oro - crédito Ovidio González/Presidencia

Tras el anuncio de que el precio internacional del oro alcanzó los USD5.518,13 la onza, equivalentes a USD177,43 el gramo, las alarmas económicas se encendieron en distintos sectores financieros del país y fue en medio de estas alertas que el presidente Gustavo Petro se refirió al respecto y al papel del Banco de la República en la gestión de este recurso estratégico.

El mandatario, que mantiene una relación tensa con el Banco de la República, destacó que sus pronunciamientos no carecen de fundamento, especialmente al referirse a la forma en que se lleva el registro del oro. Señaló que, al no realizarse un control adecuado, solo se facilita el robo de este recurso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Luego, al criticar la decisión del Banco de la República de no ser el comprador del oro del país, no propongo una tontería. Se producen unas 70 toneladas de oro al año registradas, es decir, 70.000 gramos de oro, y eso vale 371 millones de dólares al año, más el oro que se roban y no se registra (sic)“, escribió el presidente en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro responsabilizó al Banco de la República por no registrar el oro - crédito @petrogustavo/X

Petro destacó que la política actual sobre la compra y registro del oro ha generado pérdidas significativas para el país. Según él, la ley de 1991, que dejó el oro al libre mercado, permitió que grupos irregulares se beneficien de la producción y comercialización, mientras el Banco de la República no adquiere el metal.

Además, el presidente añadió a su mensaje: “El Banco de la República no es el comprador de oro por una ley neoliberal de 1991 que mandó el oro al libre mercado, y tenemos en vez de libre mercado, mafias armadas violentas tratando de controlarlo. Tamaño error del país. Si hacemos la cuenta a precios presentes, hemos perdido unos 13.300 millones de dólares de reservas en el Banco, es decir, 71 billones de pesos”.

El jefe de Estado volvió a poner al banco en el centro del debate sobre la gestión de recursos y la política monetaria, al tiempo que cuestionó la efectividad del mercado libre frente a un recurso con alto valor internacional.

Petro afirmó que la forma en que se registra el oro facilita el robo del recurso y criticó la ausencia de control por parte del Banco de la República - crédito John Vizcaíno/Reuters

Las palabras del mandatario llamaron la atención entre distintos sectores económicos y de sus detractores, dado que sus palabras se centran en la forma en que se registra y se comercializa el oro, y en cómo estas decisiones afectan directamente las reservas del país.

Según Petro, la ausencia de un control adecuado sobre este proceso permite que se pierda valor económico y que se incremente el riesgo de actividades ilegales alrededor del metal.

Con esta intervención en redes sociales, el presidente repitió una práctica frecuente en su gestión: atribuir responsabilidades a entidades, a otras personas o a gobiernos anteriores, trasladando la carga de los problemas de un lado a otro, pero sin referirse a la responsabilidad de su propia administración frente a la economía del país.

Gustavo Petro cuestionó al Banco de la República por no ser comprador del metal, señalando que la ley de 1991 dejó el oro al libre mercado y permitió que grupos irregulares se beneficien - crédito Aris Martinez/Reuters

Precio del oro en Colombia alcanza cifras históricas

El precio del oro en Colombia muestra movimientos significativos en las últimas jornadas. La onza se cotiza en $20.287, mientras que el gramo de oro alcanza $652.329. Los diferentes quilates registran precios variados: el gramo de oro de 24 quilates se ubica en $597.969; 22 quilates, $570.788; 21 quilates, $489.247 pesos; y 18 quilates, $18 por gramo.

El valor del oro no depende de un solo factor. Su precio responde a un complejo equilibrio entre economía mundial, política e incluso la psicología de los inversores. Entre los factores más importantes se encuentran la relación con el dólar estadounidense, las tasas de interés de los bancos centrales, la inflación, la incertidumbre geopolítica y la oferta y demanda física de oro en el mercado.

A diferencia de las acciones, el oro no genera dividendos ni intereses, por lo que su cotización depende de la confianza que tengan los inversores en otros activos.

El precio internacional del oro alcanzó los USD 5.518,13 la onza y USD 177,43 el gramo - crédito Leonhard Foeger/Reuters

En tiempos de crisis o inestabilidad, el oro se consolida como un refugio seguro, mientras que la extracción minera y la demanda de joyería y tecnología también influyen en su valor; de allí la importancia del incremento de este valor en medio del estado de emergencia económica en Colombia.