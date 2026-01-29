Experto en aviación analizó el informe sobre el siniestro en el que murió Yeison Jiménez: “Las alas se destrozan”

Fanáticos del cantautor colombiano siguen de luto tras su muerte en un accidente aéreo - crédito Reuters

El 28 de enero se conoció el informe preliminar de la Aeronáutica Civil del accidente aéreo en el que fallecieron seis personas, entre ellas el artista de música popular Yeison Jiménez.

En los detalles del documento, se menciona que la aeronave Piper PA-31-325 Navajo, de matrícula N325FA, tuvo una actividad operacional intensa y recibió mantenimiento en el motor izquierdo días antes del siniestro.

Además, se reveló que el 9 de enero de 2026, un día antes del siniestro, realizó un vuelo de prueba sin novedades, seguido por dos vuelos entre Medellín, Bogotá y Paipa. El 10 de enero, poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, la avioneta perdió altura y colisionó con el terreno, generando un incendio posterior al impacto.

Sobre las condiciones meteorológicas, se menciona que no se detectaron fenómenos adversos. La inspección descartó fuego antes del choque y ruptura estructural en vuelo. La aeronave tenía certificación vigente y el piloto contaba con licencias y experiencia adecuadas. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del accidente, que dejó seis víctimas fatales.

Experto analizó los datos revelados por la Aerocivil

El experto afirmó que es posible concluir que el costado izquierdo del avión impactó primero - crédito Aeronáutica Civil

En diálogo con Infobae Colombia, un experto en aviación callsign Booster analizó lo informado por la Aeronáutica Civil, comenzando con todo lo ligado a la conflagración que se registró tras el impacto del avión.

“En el momento del impacto, en las alas, que es donde va el combustible, se generó chispa y eso generó el incendio. Llevaba 195 galones, que es un aproximado de 700 litros de combustible. En el momento de impactar, las alas se destrozan”.

La Aeronáutica Civil informó que la avioneta no contaba con caja negra, que son dos dispositivos de grabación, el Registrador de Datos de Vuelo (FDR) y el Grabador de Voz de Cabina (CVR), que registran parámetros técnicos y conversaciones para investigar accidentes aéreos, lo que para el experto no es un error, pero demuestra por qué existe el interés de la Aerocivil de que comiencen a ser instaladas en todo tipo de aeronave.

“Las aeronaves pequeñas, que llaman avionetas o aviones ligeros privados, no necesitan caja negra; sin embargo, entiendo que desde el año pasado la Aerocivil los está solicitando. La caja negra es obligatoria en aviones que superen los 5.700 kilogramos”.

La Aerocivil entregó detalles del informe preliminar sobre el siniestro - crédito Aeronáutica Civil

Enfocándose en los detalles del informe, el experto indicó que, al haber tenido más afectación, se puede deducir que el costado izquierdo del avión impactó primero, además de que la hélice izquierda terminó desprendida del motor.

El experto explicó que el daño en los motores del avión se registró por el impacto al momento de estrellarse, puesto que el ala derecha, desde su base hasta la zona donde está cubierta por el motor, presentó daños importantes. Además, tanto el motor derecho como el izquierdo muestran deformaciones en la parte que los sostiene, conocida como bancada, que es la estructura inferior encargada de soportar el cigüeñal.

En conclusión, el especialista señaló que estas deformaciones solo pueden generarse por un golpe fuerte, como el que se produce al chocar contra el suelo. Esto significa que los motores resultaron dañados por el impacto del accidente y no antes del vuelo.

Debido a que la Aerocivil informó que el piloto de 38 años contaba con licencias vigentes, certificado médico válido y una experiencia acumulada de 1.650 horas de vuelo, el experto optó por no hablar sobre el comportamiento que tuvo el profesional durante la emergencia, aclarando que no es posible llegar a conclusiones de esa forma, puesto que cada piloto tiene una forma de reaccionar a las emergencias o problemas que se pueden registrar durante un vuelo.

Los seis tripulantes de la avioneta fallecieron tras el siniestro registrado en Paipa, Boyacá - crédito Reuters