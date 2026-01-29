Estos son los bancos y otras plataformas para guardar el dinero en dólares desde Colombia: ¿dónde rinde más?

El dólar cerró en $3.665,98 en la jornada del 28 de enero de 2026 - crédito Sebastiáo Moreira/EFE

El interés de los colombianos por ahorrar en dólares aumentó de manera notable hacia 2026. Factores como la inflación, la devaluación del peso y la incertidumbre global impulsan esa tendencia. Elegir la mejor alternativa financiera para proteger los ahorros en moneda extranjera se convirtió en una prioridad para quienes buscan contrarrestar riesgos y maximizar beneficios.

Así las cosas, el entorno económico actual motivó a personas y empresas a diversificar su patrimonio. Muchos compran dólares y también exploran diferentes formas de administrarlos. “Al comparar opciones en dólares, la diferencia no está solo en la tasa que promete cada producto, sino en entender qué tipo de alternativa se está utilizando, bajo qué condiciones opera y qué ocurre si el ahorrador necesita acceder a su dinero o mantener su inversión en el tiempo”, afirmó el cofundador de Autonomistas, Nicolás Quintero.

Y es que, en 2026, las alternativas disponibles van desde plataformas digitales hasta banca internacional y servicios de recepción de divisas. Cada una presenta características, requisitos y niveles de rendimiento distintos. Por eso, la elección depende tanto del perfil del usuario como de sus expectativas de liquidez y retorno.

Lo que antes implicaba abrir una cuenta bancaria en el exterior y enfrentar trámites complejos, hoy puede hacerse desde Colombia a través de bancos internacionales, fintech y plataformas crédito Autonomistas

Las fintech y las plataformas orientadas a dólares digitales facilitaron el acceso al ahorro en moneda estadounidense en Colombia. Estas destacan por agilizar el proceso, requerir montos iniciales bajos y ofrecer tasas competitivas frente a la banca tradicional.

Principales alternativas

Entre las principales alternativas del segmento figuran:

Littio: utiliza dólares digitales (USDC) y productos a plazo fijo de hasta 90 días, con beneficios que alcanzan el 12% efectivo anual. No exige monto mínimo de entrada ni cobra costos ocultos.

utiliza dólares digitales (USDC) y productos a plazo fijo de hasta 90 días, con beneficios que alcanzan el 12% efectivo anual. No exige monto mínimo de entrada ni cobra costos ocultos. Wenia: ofrece recompensas de hasta 6% efectivo anual al bloquear los saldos. Es posible comenzar desde USD1; los fondos pueden desbloquearse cuando el usuario lo requiera, aunque permanecen inaccesibles para transacciones mientras están bloqueados.

ofrece recompensas de hasta 6% efectivo anual al bloquear los saldos. Es posible comenzar desde USD1; los fondos pueden desbloquearse cuando el usuario lo requiera, aunque permanecen inaccesibles para transacciones mientras están bloqueados. Global66: la Cuenta Global permite conservar dólares y obtener hasta 6% efectivo anual si se mantienen al menos USD2.000 mensuales. Si el saldo baja de ese nivel, la tasa desciende a 3,1% anual. Opera como opción híbrida entre ahorro y pagos internacionales, pero exige un capital más elevado.

la Cuenta Global permite conservar dólares y obtener hasta 6% efectivo anual si se mantienen al menos USD2.000 mensuales. Si el saldo baja de ese nivel, la tasa desciende a 3,1% anual. Opera como opción híbrida entre ahorro y pagos internacionales, pero exige un capital más elevado. Bitso: concede rendimientos flexibles que pueden llegar al 4% anual, según el saldo, sin plazo fijo y con pagos semanales. Las condiciones pueden variar y se deben consultar en la aplicación.

concede rendimientos flexibles que pueden llegar al 4% anual, según el saldo, sin plazo fijo y con pagos semanales. Las condiciones pueden variar y se deben consultar en la aplicación. Wise: enfocada solo en la administración y transferencia de fondos, permite recibir y realizar transferencias globales con datos de cuenta internacional, pero no genera rendimientos.

En un contexto de inflación persistente, devaluación de la moneda local y un entorno global más incierto ha llevado a un número creciente de colombianos a mover parte de su ahorro a la divisa estadounidense - Autonomistas

Los que priorizan el respaldo institucional y operan con montos más altos siguen recurriendo a cuentas en bancos internacionales, sobre todo en Panamá. A cambio de mayor seguridad, esas cuentas suelen ofrecer tasas bajas y exigir mayores mínimos.

Opciones principales

Las opciones principales incluyen:

Davivienda (cuenta internacional): disponible para ahorrar en dólares sin monto mínimo ni cuota de manejo. Los saldos y las operaciones mensuales están limitados a USD5.000. No otorga rendimientos, pero permite transferencias sin costo entre Colombia y Panamá y exime del gravamen 4x1000.

disponible para ahorrar en dólares sin monto mínimo ni cuota de manejo. Los saldos y las operaciones mensuales están limitados a USD5.000. No otorga rendimientos, pero permite transferencias sin costo entre Colombia y Panamá y exime del gravamen 4x1000. Bancolombia (cuenta de ahorro): exige mantener un saldo mínimo de USD5.000 y remunera entre 0,30% y 0,40% anual. Si el saldo es menor, cobra USD25 mensuales.

exige mantener un saldo mínimo de USD5.000 y remunera entre 0,30% y 0,40% anual. Si el saldo es menor, cobra USD25 mensuales. BBVA (cuenta de ahorro): ofrece transferencias gratuitas con Panamá y no cobra cuota de manejo, pero exige un depósito mínimo de USD1.000. La tasa máxima es de 3,5% mensual, válida solo durante el mes vigente.

ofrece transferencias gratuitas con Panamá y no cobra cuota de manejo, pero exige un depósito mínimo de USD1.000. La tasa máxima es de 3,5% mensual, válida solo durante el mes vigente. Banco de Bogotá (cuenta de ahorro): accesible desde USD500, paga una tasa de 0,25% mes vencido y funciona como alternativa básica para quien desee ahorrar en dólares.

Existen también plataformas cuyo principal atractivo es la liquidez y la facilidad para recibir o convertir divisas, en especial, útiles para los usuarios que anteponen la gestión de flujos sobre el rendimiento.

Tener el dinero en dólares dejó de ser una estrategia reservada para grandes patrimonio - crédito Autonomistas

Entre ellas destacan:

Payoneer: solución popular para recibir y enviar pagos del exterior; no es una cuenta bancaria y no ofrece rendimientos.

solución popular para recibir y enviar pagos del exterior; no es una cuenta bancaria y no ofrece rendimientos. Nequi + Payoneer: posibilita convertir dólares o euros a pesos rápidamente, con un mínimo de transferencia de USD4 o EUR4.

posibilita convertir dólares o euros a pesos rápidamente, con un mínimo de transferencia de USD4 o EUR4. PayPal: permite mantener fondos en diferentes monedas; sin embargo, cobra cargos por conversión y retiro.

permite mantener fondos en diferentes monedas; sin embargo, cobra cargos por conversión y retiro. Airtm: billetera digital que facilita pagos y transferencias internacionales, aunque no presenta esquemas de recompensas o generación de rendimiento.

Cada una de estas alternativas responde a necesidades y perfiles distintos. La oferta de fintech en Colombia se destaca por su agilidad y tasas superiores, mientras que la banca internacional aporta seguridad y servicios para montos más altos. Las plataformas digitales enfocadas en transacciones permiten liquidez casi instantánea, pero no remuneran los saldos.

Mercado más amplio y diverso

Nicolás Quintero resalta que conviene conocer los criterios que guían la decisión. “El mercado de ahorro en dólares para los colombianos hoy es más amplio y diverso. La mejor alternativa dependerá del perfil de riesgo, la necesidad de liquidez, y cada vez más, la claridad de las reglas bajo las cuales se remunera el ahorro”, afirmó el especialista.

La alternativa más conveniente será la que logre equilibrar los objetivos de cada usuario con las condiciones y características que ofrece el producto, en un entorno financiero en permanente transformación.