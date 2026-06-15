El precio del dólar en Colombia alcanza su nivel más bajo desde 2021: qué pasará en la última semana antes de las elecciones presidenciales

El dólar en Colombia perdió fuerza ante los resultados de la primera vuelta de elecciones presidenciales - crédito Luisa González/Reuters

El precio del dólar en Colombia registró un descenso y cerró, el 12 de junio de 2026, en $3.475,78, un nivel que no se observaba desde 2021, en medio de la recuperación del peso colombiano ante las principales monedas emergentes. El comportamiento convirtió a la moneda local en una de las de mejor rendimiento en los últimos 12 meses y se produce días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, prevista para el 21 de junio.

En los próximos días de junio, el precio del dólar podría mantenerse en un rango entre $3.450 y $3.520, salvo que surjan eventos políticos o externos inesperados, de acuerdo con expertos del mercado financiero. Si se producen sorpresas que alteren la confianza en el proceso electoral o haya volatilidad internacional, el dólar podría tener repuntes puntuales por encima de los niveles actuales.

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En la última semana, la tendencia bajista del dólar se acentuó:

Lunes 8 de junio: abrió en $3.580 y la presión vendedora contribuyó a mínimos no vistos en casi siete años.

Jueves 11 de junio: se registró un cierre diario de $3.493,50, con un mínimo intradía de $3.485.

La TRM también alcanzó uno de los valores más bajos del año, al ubicarse en $3.513,54. Según el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, el dólar perdió cerca de $290 pesos desde su pico de $3.800 a mediados de mayo. En el último año, la divisa acumuló una caída del 16,2%, y en lo que va de 2026 la depreciación es del 6,5% respecto a periodos anteriores.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito Registraduría

De acuerdo con el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, el 12 de junio el dólar cerró en $3.455, después de moverse entre un máximo de $3.511 y un mínimo de $3.452, ubicándose cerca del soporte técnico de $3.450. El comportamiento, según Vieira, afianzó al peso colombiano como la moneda emergente de mejor desempeño durante el último año.

Qué dicen los expertos sobre el precio del dólar

La perspectiva de Daniel Londoño Tapia es que la baja del precio del dólar podría consolidarse antes de la segunda vuelta presidencial, salvo que surjan eventos políticos o externos que modifiquen el escenario.

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Explicó que “mientras las encuestas continúen mostrando que el candidato con probabilidad de ganar es De la Espriella y no haya sorpresas externas de magnitud, es probable que la presión sobre el dólar seguirá siendo a la baja, con espacio para consolidarse en un rango entre $3.450 y $3.520”. Sin embargo, advirtió que “a estos niveles el peso ya tendría incorporada buena parte de la victoria del candidato promercado, y eso deja el riesgo asimétricamente cargado hacia arriba, pues cualquier encuesta que cierre la brecha o un resultado distinto al que descuenta el mercado provocaría un rebote rápido hacia la zona de $3.600 o más”.

Respecto a la volatilidad, señaló que “la volatilidad semanal, en 11,1% frente a una referencia anual de 13,2%, confirma que el ajuste sigue siendo ordenado y no de pánico”.

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Por su parte, Juan Pablo Vieira precisó que la zona de $3.450 sigue funcionando como soporte para el mercado, aunque la presión bajista persiste. Puntualizó que “por ahora, este nivel continúa actuando como soporte para el mercado, aunque la presión vendedora sigue retándolo constantemente”. Anotó que “los flujos continúan favoreciendo la entrada de dólares al país, impulsados por el optimismo que genera la proximidad de la segunda vuelta presidencial y por el fuerte interés de los inversionistas en los TES emitidos ayer por el Ministerio de Hacienda”.

Vieira agregó que es necesario seguir de cerca el desenvolvimiento del mercado en la semana siguiente para determinar si ese soporte se mantiene o si el dólar amplía su descenso: “Estaremos muy atentos al comportamiento del mercado la próxima semana para determinar si este soporte logra sostenerse o si el dólar continúa profundizando las caídas hacia niveles no vistos desde 2021”.

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Al cierre de la jornada del 14 de junio, el precio de compra de dólar en las casas de cambio de Colombia era de $3.597,50, mientras que el precio de venta era de $3.708,75 - crédito Infobae Colombia

Factores que explican la caída del dólar en Colombia

Según Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66, tres factores explican el movimiento, todos en la misma dirección.

Electoral (es el dominante): el mercado viene anticipando desde la primera vuelta del 31 de mayo una victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio, percepción reforzada por encuestas. Este efecto va más allá del tipo de cambio, con TES que cayeron cerca de 200 puntos básicos (pb) desde la primera vuelta, una bolsa que subió más de 3% el jueves 11 de junio y credit default swaps a la baja, reflejando una reducción sostenida del riesgo país.

Flujos y dólar débil global: capitales emergentes compraron con fuerza índices de Amperica Latina y las subastas de deuda pública de esta semana tuvieron sobredemandas de hasta cinco veces en algunos tramos, a menores tasas, mientras el carry trade sigue intacto con el Banco de la República en 11,25%, sostenido además por el repunte de la inflación de mayo al 5,84%, que aleja cualquier recorte del Emisor.

El alivio geopolítico: Wall Street cerró el jueves 11 de junio en verde ante el anuncio del presidente Donald Trump de cancelar la ronda de ataques contra Irán, con una posible firma de acuerdo de paz este fin de semana, mientras el petróleo Brent, de referencia para Colombia, se mantiene sobre USD90 por el cierre del estrecho de Ormuz, una combinación ideal para Colombia de petróleo alto y apetito por riesgo recuperándose en simultáneo.

Londoño Tapia añadió que dos frentes internacionales también podrían incidir sobre la cotización:

Eventual firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que de concretarse corregiría el crudo a la baja pero lo compensaría con mayor apetito por riesgo emergente-

Reunión de la FED de la próxima semana, donde cualquier señal sobre el ritmo de recortes mueve el DXY y, por arrastre, al peso.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, espera que el peso colombiano se siga fortaleciendo frente al dólar - crédito @MinHacienda/X

Proyecciones del Ministerio de Hacienda

Según el Ministerio de Hacienda, se espera que el dólar en Colombia termine 2026 con una depreciación del 7%, de acuerdo con las proyecciones reveladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). A comienzos de 2026, el Plan Financiero preveía una tasa de cambio promedio de $3.801, es decir, una depreciación del 6,2%. Con la revisión actual, la expectativa se ajustó a $3.757 como promedio para el cierre de año, lo que sitúa el valor estimado en $3.769, frente a los $3.915 previstos inicialmente.

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La autoridad económica resaltó que la tasa de cambio ha mantenido una tendencia bajista en las últimas semanas al tocar mínimos no vistos desde 2021:

Viernes 12 de junio: el dólar alcanzó un mínimo intradía de $3.452 y cerró en $3.455.

Lunes 1 de junio: después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales el, el mercado reaccionó positivamente y el dólar abrió la sesión en $3.576,66 y se estabilizó en un rango de $3.550 a $3.600 antes de avanzar hacia el intervalo actual de $3.550 a $3.630.

Los analistas del Ministerio señalaron que la mejora de la confianza inversionista y la respuesta favorable a las subastas de deuda pública reforzaron este panorama.

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