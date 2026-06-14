Colombia

Policía busca al feminicida de una mujer de 28 años en Bolívar y la comunidad clama por justicia

El reporte de la Metropolitana de Cartagena indicó que el presunto atacante habría ingresado a una vivienda y al ver a su excompañera sentimental hablando con otro hombre no dudó en abrir fuego en su contra, según los testimonios de los vecinos

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Una mujer con el cabello recogido y chaqueta oscura sostiene una vela encendida, con el rostro parcialmente oculto, frente a un muro con nombres y velas.
Un nuevo ataque enluta a la comunidad que exige respeto por las mujeres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Clemencia (Bolívar), la Policía y los habitantes de este municipio del norte de Bolívar se pronunciaron tras el asesinato de Deyalith Castaño Orozco, una mujer de 28 años atacada con arma de fuego la noche del jueves 11 de junio en la urbanización San José de Franco, un caso que elevó la alarma por la violencia contra las mujeres en el departamento mientras las autoridades siguen buscando al presunto agresor.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, el ataque contra Deyalith Castaño ocurrió cerca de las 10:50 p. m. y en el hecho también resultó herido el hombre que hablaba con ella y que ahora permanece en recuperación.

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La versión entregada por la Policía Metropolitana señaló que la mujer fue atacada dentro de su casa mientras estaba acompañada por otra persona: “Testigos del sector manifestaron que llegó un sujeto y le disparó a la hoy occisa sin mediar palabras. En este mismo hecho, otro sujeto, de 32 años, resultó herido en el hombro, quien se recupera en un centro médico”.

La víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de la herida, según la información de la Policía que indicó que ya tiene precisadas la identidad y las características físicas del presunto agresor, y mantiene la búsqueda para capturarlo.

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El pueblo entero pide justicia e intervención de las autoridades - crédito Alcaldía De Clemencia / Facebook
El pueblo entero pide justicia e intervención de las autoridades - crédito Alcaldía De Clemencia / Facebook

La principal hipótesis apunta a que el responsable es la expareja de la víctima

En Clemencia, las versiones preliminares señalan a la expareja de Deyalith Castaño Orozco como el presunto feminicida. Según las informaciones recogidas por el portal Entérate en Línea a través de un concejal del municipio, el hombre habría llegado a la vivienda bajo los efectos del alcohol.

El concejal de Clemencia Reynel Ayola, allegado de la familia, relató al medio Alerta Cartagena una secuencia similar. Ayola dijo: “Él llega al hogar y la compañera Deyalith como que estaba hablando con un amigo y eso como que lo enfureció a él y la sorprende con un ataque con arma de fuego impactándola en la cabeza. Me dicen que una vez que comete el asesinato, él huye”.

Sobre Deyalith Castaño Orozco, se sabe que era oriunda de Clemencia, tenía 28 años, era ama de casa y tenía dos hijos menores de edad, según el portal local Alerta Cartagena. Personas cercanas la describieron como una participante activa en iniciativas del municipio.

Ayola afirmó al mismo medio que “en cualquier actividad que se hacía ella participaba. Era una mujer proactiva y con vocación de liderazgo”.

Las mujeres del municipio se sumaron a la marcha para exigir respeto por la vida de las mujeres - crédito Alcaldía De Clemencia / Facebook
Las mujeres del municipio se sumaron a la marcha para exigir respeto por la vida de las mujeres - crédito Alcaldía De Clemencia / Facebook

La Alcaldía encabezó una caminata y velatón en su memoria

Tres días después del crimen, la Alcaldía de Clemencia difundió un mensaje público el 14 de junio de 2026 para informar sobre una caminata y velatón en homenaje a la víctima. La administración local escribió un sentido mensaje para pedir justicia: “Ayer, como comunidad, nos unimos en una caminata y velatón cargadas de reflexión, solidaridad y respeto, para honrar la memoria de una joven cuya partida ha llenado de dolor a nuestro municipio”.

En ese mismo pronunciamiento, la Alcaldía agregó: “Cada vela encendida representó una voz que clama por la vida, el respeto y la protección de las mujeres. Cada paso dado durante la caminata simbolizó nuestro compromiso de seguir construyendo una sociedad donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo”.

La ciudadanía está a la espera de que las autoridades capturen al agresor - crédito Alcaldía De Clemencia / Facebook
La ciudadanía está a la espera de que las autoridades capturen al agresor - crédito Alcaldía De Clemencia / Facebook

La administración municipal también informó que durante la jornada su gestora social, Amalfi Coneo, elevó una oración por los familiares y pidió protección para las mujeres del municipio y del mundo.

El mensaje oficial cerró con un llamado a mantener el trabajo por una Clemencia: “Alzamos nuestra voz para rechazar cualquier forma de violencia y reafirmar nuestro compromiso con la promoción de la convivencia, el respeto, la igualdad y la dignidad humana. Por ella, memoria. Por su familia, fortaleza. Por todas las mujeres, respeto, protección y oportunidades”.

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