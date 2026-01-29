Estas son las características del avión de Satena que se estrelló en Catatumbo: la Policía Nacional también los usa

Satena, TAC Colombia, Searca y la Policía Nacional usan este modelo por su resistencia a zonas geográficas complejas - crédito @copter_colombia/Instagram

El hallazgo del avión Beechcraft 1900, matrícula HK4709, operado por Satena en la ruta Cúcuta–Ocaña, en el que fallecieron sus 15 ocupantes tras un siniestro, permitió conocer información detallada sobre la aeronave.

Y es que se conoció que el avión se estrelló en una zona montañosa del sector de Curasica, en jurisdicción del municipio de La Playa de Belén, en la región del Catatumbo (Norte de Santander). Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes; en total, viajaban 15 personas, 13 pasajeros y 2 tripulantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los ocupantes se encontraba Diógenes Quintero, representante a la Cámara por las curules de paz, y Carlos Salcedo, candidato a la Cámara de Representantes, lo que añadió dolor a los colombianos que se conmocionaron por el trágico accidente.

La Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo del avión Beechcraft 1900 de Satena en La Playa de Belén; los 15 ocupantes fallecieron - crédito redes sociales

Estos son los detalles técnicos de la aeronave que se accidentó en zona boscosa de Catatumbo

El Beechcraft 1900 es un avión “bimotor, turbohélice y presurizado” —dos motores, utiliza hélices impulsadas por turbina y cuenta con cabina presurizada para volar a gran altura con seguridad—, diseñado por la división Beechcraft de Raytheon, hoy Hawker Beechcraft. Tiene capacidad para 19 pasajeros y su estructura permite operar en rutas regionales, vuelos ejecutivos e incluso en misiones militares.

Satena, TAC Colombia, Searca y la Policía Nacional utilizan esta aeronave por su versatilidad y resistencia en zonas geográficas complejas. La combinación de motores PT6, cabina presurizada y doble cabina la hace confiable en vuelos prolongados y difíciles.

El Beechcraft 1900 alcanza una velocidad máxima de 530 km/h. La versión 1900 tiene autonomía de hasta 2.000 kilómetros con el tanque lleno, mientras que la versión “más sencilla” llega a 1.500 kilómetros. Su radar meteorológico permite al piloto “anticipar cambios climáticos en ruta y mantener el control incluso en condiciones adversas”.

El avión Beechcraft 1900, matrícula HK4709, se estrelló en La Playa de Belén, Norte de Santander - crédito suministrada Infobae Colombia

Aunque la normativa indica que el avión necesita dos pilotos, se advierte que un solo piloto puede operarlo sin problemas. Su techo máximo es de 7.600 metros sobre el nivel del mar y la velocidad de crucero es de 440 km/h.

La autonomía máxima de vuelo alcanza 1.400 millas náuticas, aproximadamente seis horas y media. Según Searca, la aeronave puede cubrir “el 98% del territorio colombiano gracias a su resistencia a las diferentes zonas geográficas”.

El diseño del Beechcraft 1900 optimiza eficiencia y seguridad en vuelos cortos y medianos. Su estructura bimotor turbohélice permite despegar y aterrizar en pistas limitadas y operar bajo condiciones climáticas cambiantes.

El avión Beechcraft 1900, matrícula HK4709, cubre "el 98% del territorio colombiano", según Searca, gracias a su capacidad para operar en pistas cortas y condiciones difíciles - crédito MarkosVicioso/JetPhotos

Históricamente, este modelo es uno de los más populares entre los aviones de 19 plazas (puestos) por su confiabilidad y bajo costo operativo. Esta aeronave sirve en transporte civil de pasajeros, vuelos ejecutivos, carga y aplicaciones militares.

La información sobre las características técnicas del avión ofrece un panorama completo de sus capacidades y de la importancia de contar con aeronaves adaptadas a la geografía y clima de Colombia.

Aunque se conocen las características de esta aeronave, las causas del accidente permanecen desconocidas y siguen bajo investigación por las autoridades. No se sabe si se trató de una falla técnica, un error de manejo o algún otro factor que haya afectado al avión y provocado la tragedia.