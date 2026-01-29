Estas serán las funciones del nuevo Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares: tendrá tres direcciones

El nuevo viceministerio centraliza la expedición de visas, desarrolla la política nacional de refugio y coordina la protección internacional de acuerdo con la normativa vigente - crédito Colprensa

Con la firma del presidente Gustavo Petro, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio; y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, finalmente se concretó la modificación de la estructura de la Cancillería con la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y de Protección Internacional, mediante el Decreto 0071 del 27 de enero de 2026.

Según indicó el Ejecutivo, esta reforma responde a lo dispuesto por la Ley 2136 de 2021 y la sentencia C-119 de 2025, en un esfuerzo por fortalecer la atención de la población migrante y de los colombianos residentes en el exterior al inicio del periodo de ley de garantías.

Además, el nuevo decreto establece que, por primera vez, el programa ‘Colombia Nos Une’ adquiere categoría de dirección, con funciones ampliadas y camino a la autonomía financiera.

Sin embargo, aunque el anuncio de la nueva dependencia de la Cancillería de Colombia se hizo desde julio de 2025, poca es la claridad sobre el papel que desempeñará la nueva viceministra designada, la abogada Paula Andrea Cerón Arboleda, y el nuevo equipo de trabajo.

El nuevo esquema organizacional se implementa bajo el principio de eficiencia y costo cero, reorganizando cargos sin aumentar la planta de personal en la Cancillería - crédito Dapre

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el nuevo viceministerio centralizará funciones claves en expedición de visas y en la definición de procedimientos consulares, además del desarrollo y coordinación de la política nacional de refugio y protección internacional.

Esta nueva dependencia también supervisará la aplicación de los convenios internacionales en materia de flujos migratorios y gestionará la respuesta oficial ante situaciones de apatridia y solicitudes de asilo, conforme al decreto.

Dentro de la estructura, también se crearán tres nuevas direcciones. La Dirección de Asuntos Migratorios y Protección Internacional asumirá la coordinación de la expedición de visas de acuerdo con la normatividad vigente y la supervisión de los consulados en este proceso.

También dirigirá el desarrollo de la política de protección internacional y presidirá la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado; definirá lineamientos para casos de apatridia y tomará decisiones en solicitudes de protección, de acuerdo con las leyes colombianas y acuerdos internacionales.

Por su parte, la Dirección de Servicios Consulares, parte de este viceministerio, apoyará en la formulación y seguimiento de temas consulares. Sus funciones incluyen requerir informes a las representaciones diplomáticas en el exterior, proveer insumos técnicos para la planificación de políticas y coordinar trámites consulares como la expedición de pasaportes, legalizaciones y apostillas.

Además, gestionará procesos notariales, electorales, registros civiles y atenderá casos relacionados con víctimas del conflicto armado y de la trata de personas, como lo establece la ley colombiana.

Finalmente, la Dirección de ‘Colombia Nos Une’ será responsable de la formulación de políticas públicas para la diáspora colombiana, los retornados y la población migrante regular.

Esta dirección identificará y caracterizará los procesos migratorios internacionales, liderará la vinculación entre los connacionales y el país, y diseñará estrategias de comunicación comunitaria para mantener informados a los colombianos en el exterior sobre proyectos estatales. Así mismo, supervisará el cumplimiento de la Política Integral Migratoria y coordinará con Migración Colombia y otras entidades.

En cuanto al régimen presupuestal de la nueva dirección, el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció que, durante 2026, la operación se canalizará a través del Fondo Rotatorio ministerial mientras concluyen los ajustes técnicos y administrativos.

Está previsto que, a partir de 2027, ‘Colombia Nos Une’ cuente con autonomía administrativa y financiera, incorporando mecanismos propios de control, conforme a los lineamientos del Ministerio de Hacienda y requisitos legales.

Esta reforma institucional, según el Decreto 0071 de 2026, se ejecuta bajo criterios de eficiencia y sin aumento en la planta de personal, mediante reorganización interna y supresión de cargos vacantes.

Según indicó el Ejecutivo, la medida garantiza que la atención a colombianos en el exterior y la gestión migratoria cuenten con una estructura actualizada y adaptada a las nuevas exigencias legales, bajo el principio de costo cero.

Al completar el proceso de ajustes jurídicos, técnicos y financieros, la Dirección de ‘Colombia Nos Une’ activará un esquema de gestión y financiación independiente a partir de 2027, abriendo una nueva etapa en el apoyo estatal a la comunidad migrante y la diáspora colombiana.