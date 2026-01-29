El cartagenero Hamilton llevará su afrobeats a “El Partido de la Historia” junto a Lionel Messi en Medellín

El anuncio se hizo con un reel en el que el cartagenero aparece jugando un videojuego de fútbol con los equipos que se verán las caras el 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot - crédito @partidodelahistoriaco/Instagram

La expectativa crece en Medellín ante la inminente llegada de Lionel Messi junto a sus compañeros del Inter de Miami para la disputa de “El Partido de la Historia” es total.

El juego amistoso en el que el equipo de la MLS se medirá ante Atlético Nacional, sigue dando a conocer poco a poco las sorpresas que tiene guardadas para el próximo sábado 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot, en la que podría ser una de las últimas oportunidades de ver en acción y en suelo colombiano al ‘10′ argentino campeón del mundo con su selección en el Mundial Qatar 2022.

La dimensión del evento trasciende lo deportivo hasta el punto que “El Partido de la Historia” viene siendo promovido como una celebración que fusiona el deporte y la música. Es por ello que en las últimas horas se anunció al artista encargado de encender la fiesta en las tribunas del Atanasio Girardot.

A una semana de los tres shows de Bad Bunny en el estadio de la capital antioqueña, ahora será el afrobeats del cantante colombiano Hamilton, reconocido como el “AfroRockStar”, el que retumbe en las tribunas durante el medio tiempo del compromiso.

El anuncio se hizo en las cuentas oficiales del evento, con un corto reel en el que Hamilton aparece primero jugando un videojuego de fútbol con los dos equipos protagonistas en pantalla. Acto seguido, el cantante se pone de pie y da la noticia.

“En la final yo lo voy a hacer real este 31 de enero en el partido de la historia. Inter de Miami y el Atlético Nacional, vamos a estar en vivo, allá lo vamos a hacer real. Afrorockstar live, ya ustedes saben”, dijo.

Hamilton llega a este encuentro cuando su carrera se encuentra en franco ascenso, luego de recibir dos nominaciones a los Premios Lo Nuestro 2026 en las categorías Artista Nuevo Masculino del Año y AfroBeats del Año, gracias a su sencillo Mi Reina, en colaboración con Nanpa Básico. Adicionalmente, durante el cierre de 2025, su canción 4LIFE junto a Ryan Castro alcanzó amplia rotación en la radio colombiana.

La agenda de Hamilton no se limita a su presencia en “El Partido de la Historia”. Y es que, en el arranque de 2026, también se confirmó su presencia en el “Bestival - A otro nivel”, una de las celebraciones centrales del Carnaval de Barranquilla, que tendrá lugar en Explanada Terranova el 14 de febrero. Allí compartirá escenario con figuras como Rayo y Toby, Zaider, Aria Vega o Mr. Black.

Así inició la carrera de Hamilton

En diálogo con Infobae Colombia, el cartagenero reveló cómo fueron sus inicios y sus motivaciones para vincularse a la música. “Mi carrera empezó en el 2019. Me gustaba mucho escuchar música en YouTube y viendo videos. Tenía un tío cantante, Dexter Hamilton, y toda la familia se sentaba a verlo en la televisión. Eso me inspiró, porque quería que en algún momento pasara lo mismo conmigo”, explicó.

Sobre el auge del afrobeats a nivel internacional, el cantante se mostró orgulloso de ser uno de sus principales exponentes en el país. “Antes no había tantos exponentes latinos en el afrobeats. La gente se ha enamorado del sonido por la musicalidad, los instrumentos en vivo como las marimbas y los violines, y porque los exponentes cantan mucho”, expresó.

El cartagenero incluso compartió las que considera las claves para que un sencillo sea exitoso. “Cuando hay un buen intro y un buen coro, lo demás es añadidura. Uno siempre tiene que tratar de enganchar a las personas en los primeros 20 segundos. Esos primeros segundos hacen que repitas la canción”, aseguró.