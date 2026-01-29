El café colombiano gana terreno en Europa Central: alianzas directas generarán oportunidades para regiones clave del país

El Gobierno nacional y la Agencia de Desarrollo Rural consolidan alianzas internacionales para impulsar la exportación de café colombiano de origen a mercados europeos - crédito Agencia de Desarrollo Rural

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) consolidó una gira estratégica con empresarios europeos en los departamentos de Nariño y Tolima para fortalecer el posicionamiento internacional del café colombiano de origen y potenciar oportunidades comerciales directas para los productores de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdft).

La iniciativa da continuidad a la política de desarrollo rural integral y a las recientes giras internacionales de productores colombianos a Finlandia, Japón y China durante 2025. La visita reunió a empresarios de Hungría y Eslovaquia, quienes recorrieron fincas y asociaciones cafeteras de Nariño y Tolima con el objetivo de conocer de primera mano los procesos de producción, catación y barismo que distinguen al café colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según lo señalado por la ADR, el propósito central de la misión fue eliminar la intermediación en la cadena de comercialización, de modo que el valor agregado y los beneficios económicos permanezcan en manos de quienes cultivan la tierra.

En Nariño, la gira articuló a asociaciones productivas de municipios como Cumbitara, La Unión, Leiva, Policarpa, Taminango, Rosario, Los Andes Sotomayor y Pasto. Organizaciones como Asprocopac, Cormosur y el grupo de mujeres caficultoras Asovit demostraron su capacidad organizativa y productiva, presentando cafés que cumplen con altos estándares internacionales de calidad, trazabilidad y sostenibilidad. Los visitantes pudieron observar prácticas agrícolas responsables y procesos de postcosecha que garantizan perfiles sensoriales diferenciados.

La misión europea preselecciona muestras de café colombiano para pruebas en Europa Central, paso clave hacia acuerdos comerciales y exportaciones piloto desde zonas PDET - crédito Agencia de Desarrollo Rural

El recorrido en Tolima incluyó territorios cafeteros de Chaparral e Ibagué, donde organizaciones campesinas, indígenas y étnicas —como el pueblo Nasa Wes’x, la Asociación étnica Caike y Tolima Grande— presentaron cafés con sabores y aromas singulares, resultado de saberes ancestrales y métodos productivos consolidados en zonas Pdet.

Los expertos europeos participaron en catas y evaluaciones sensoriales, preseleccionando decenas de muestras para pruebas finales en Europa, paso previo a la estructuración de acuerdos comerciales de largo plazo y al envío de contenedores piloto hacia Europa Central.

El empresario húngaro János Szongoth, con más de tres décadas de experiencia en el sector cafetero, resaltó la calidad del café de Nariño y su alineación con las tendencias del mercado europeo. Szongoth declaró que “ha encontrado uno de los mejores cafés en Nariño; su calidad ha mejorado notablemente y para nosotros es un honor comprarlo, ya que el mercado europeo valora cada vez más cafés auténticos, únicos y de alta calidad, con perfiles diferenciados de sabor, aroma y acidez”.

Por su parte, el presidente de la ADR, César Pachón, subrayó la importancia de los acuerdos comerciales directos entre productores y compradores internacionales. Destacó que la delegación europea llegó a Nariño y Tolima para concretar negociaciones sin intermediarios, garantizando pagos por encima del costo de producción y asegurando que los recursos lleguen directamente al bolsillo de los campesinos. Pachón enfatizó que este modelo promueve la equidad y el desarrollo rural sostenible, alineado con la política de apertura de mercados y construcción de paz desde los territorios.

En Tolima, organizaciones campesinas, indígenas y étnicas como la Asociación Étnica CAIKE y Tolima Grande presentan cafés con perfiles sensoriales únicos y saberes ancestrales - crédito Agencia de Desarrollo Rural

La gira también sirvió como plataforma de transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades técnicas. Los productores participaron en mesas de negociación, firmas de actas de compromiso y jornadas de retroalimentación técnica con los expertos europeos.

Estos espacios sentaron las bases para pilotos de exportación y alianzas comerciales de mediano y largo plazo, adaptadas a las exigencias del mercado internacional y orientadas a consolidar la presencia del café colombiano en Europa Central.

En el contexto sectorial, la caficultura colombiana cerró el año calendario 2025 con una producción de 13,67 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que representó una variación de -2 % frente a 2024, cuando la producción alcanzó 13,99 millones de sacos.

La Federación Nacional de Cafeteros atribuyó esta disminución al comportamiento cíclico del cultivo y a los efectos de las intensas lluvias durante el primer semestre de 2025, que afectaron la floración y el desarrollo del grano en las principales zonas cafeteras.

La caficultura colombiana cerró 2025 con una producción de 13,67 millones de sacos de 60 kilos, una caída del 2% explicada por efectos climáticos y ciclos del cultivo - crédito Luisa González/REUTERS

El impacto fue mayor al cierre del primer trimestre del año cafetero 2025/26, cuando la producción se redujo a 3,7 millones de sacos, una caída de -24 % frente al mismo periodo del ciclo anterior, y en diciembre el descenso alcanzó el -31 %.

Esta iniciativa de la ADR fortalece la política estructural del Gobierno nacional, priorizando el desarrollo rural integral, la apertura de mercados internacionales y la mejora de las condiciones de vida de las familias caficultoras.