Colombia

Tomás Uribe respondió a dardos de Abelardo de la Espriella contra Paloma Valencia e hizo llamativa propuesta: “La oposición merece saber”

El hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a los señalamientos del aspirante de la extrema derecha y propuso una fórmula inédita para garantizar imparcialidad en el esperado enfrentamiento entre dos de los aspirantes de la oposición

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Ilustración en acuarela de dos hombres, uno a la izquierda con camisa a rayas, otro a la derecha con traje, separados por una fractura central.
El hijo del expresidente Álvaro Uribe Tomás Uribe tiene en la mira la campaña del abogado Abelardo de la Espriella al primer cargo de la nación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de la carrera electoral en Colombia, que avanza a toda marcha, una polémica parece tomar fuerza en la jornada del martes 5 de mayo y tendría como protagonistas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a Tomás Uribe Moreno, hijo del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, por cuenta de la propuesta de la aspirante Paloma Valencia de hacer un debate con el que considera su más cercano rival en la contienda.

En efecto, luego de la invitación pública de la senadora del Centro Democrático y de Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, se gestó un fuerte cruce de mensajes provenientes del primogénito del exjefe de Estado, que arremetió contra el autodenominado ‘Tigre’ para que acepte la propuesta de la congresista opositora y discutan ante el país los detalles de sus propuestas; una idea que no le ‘sonaría’ a De la Espriella.

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo propusieron debate a Abelardo de la Espriella
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo enviaron una carta formal a Abelardo de la Espriella y a su campaña, proponiéndole un debate público - crédito suministrado a Infobae Colombia

El debate, previsto como un espacio clave para definir el liderazgo de los sectores de derecha frente al avance del oficialista Iván Cepeda, que lidera las encuestas, generó controversia en torno a sus reglas y a los que deberían fungir como moderadores. Por ello, el hijo de Uribe Vélez, que ha lanzado toda clase de señalamientos a De la Espriella, por lo que sería según él, la campaña sucia, se atrevió a tirar nombres.

El contexto de los ataques de Tomás Uribe a Abelardo de la Espriella: “Quién tiene más chance de derrotar al heredero...”

El 5 de mayo, Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, enviaron una carta formal a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, convocando a un “debate público” para exponer y contrastar propuestas. “Ha llegado el momento de discutir de cara a los colombianos qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos”, escribieron los aspirantes, en una misiva que se hizo pública.

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En la invitación se argumentó que han visto cómo el senador Cepeda “ha rehuido los escenarios de debate. Esa actitud le hace daño a la democracia y los electores tienen derecho a vernos contrastar nuestras ideas, así como vernos responder preguntas difíciles”, por lo que le pidieron a De la Espriella avanzar en un espacio de discusión dual, pues no pueden esperar más “a quienes no quieren venir” a ese tipo de escenarios abiertos.

- crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella podrían protagonizar un debate presidencial, a menos de un mes de las elecciones - crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram

Ante el nuevo escenario, Uribe Moreno propuso públicamente un formato con tres moderadores para un eventual debate entre Valencia y De la Espriella. “Me atrevo a proponer a otro moderador para Paloma vs. Abelardo, el Gran Debate de la Oposición: Gustavo Gómez. Tres moderadores: Luis Carlos Vélez, Vicky Dávila y Gustavo Gómez. Solo Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”, remarcó el hijo mayor de Uribe Vélez.

En el concepto del joven empresario y político, es claro que la oposición merece saber “quién tiene más chance de derrotar al heredero”, lo anterior al hacer mención indirecta, como ya es habitual en sus redes sociales, en Cepeda: al que ha intentado relacionar con la ofensiva armada de las disidencias de las Farc, que hicieron parte de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, de la que el senador era defensor.

En ese sentido, Uribe Moreno justificó su propuesta señalando posibles conflictos de interés. “Dr. Abelardo de la Espriella, el debate con Luis Carlos Vélez no era equilibrado para Paloma Valencia, ya que usted y Luis Carlos han sido socios de negocios. ¿Qué tal si hacen uno con Vélez y Vicky Dávila moderando? La oposición merece saber quién tiene más chance de derrotar al Heredero”, agregó el hijo del expresidente Álvaro Uribe.

Tomás Uribe Moreno y sus críticas a Abelardo de la Espriella
Con este mensaje en X, Tomás Uribe Moreno arreció en sus críticas a Abelardo de la Espriella y propuso moderadores para un debate contra Paloma Valencia - crédito @tomasuribeEco/X

La intervención del empresario también incluyó una crítica directa al formato anterior sugerido por el periodista Vélez. “Apreciado Luis Carlos Vélez, 2 contra 2 sin moderador parece más una pelea de la UFC que un debate. Qué tal si tú y Vicky Dávila moderan exclusivamente Paloma Valencia vs. Abelardo de la Espriella. La oposición necesita conocer quién tiene más chance de derrotar al heredero”, afirmó.

De la Espriella había contestado con dureza a la invitación de Valencia. “Querida Paloma: la campaña no es para jugarreticas. El debate que propones lo esquivaste tú misma cuando nos citó Luis Carlos Vélez y todos habíamos aceptado. ¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas? Quieres hablar de diferencias: ahí están, claras. El pueblo lo sabe; la gente no es tonta como creen los políticos.

Y remarcó que así como la congresista está “con los de siempre”, él está con los “nunca”. Y afirmó, dirigiéndose a Valencia, que “tu fórmula impulsa una agenda frente a la que estamos totalmente en contra. Ahora, lo serio: invítame al ‘debate’ que tienes esta noche con Iván Cepeda. Dime la hora, el lugar y allá les caigo. P. S. Me aseguraré de ponerme medias”, sostuvo el ‘Tigre’ en sus declaraciones.

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