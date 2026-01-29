Colombia

Ecuador paga caro el freno energético: suspensión desde Colombia le cuesta 2 millones de dólares diarios

La suspensión de la venta de energía desde Colombia obligó a Ecuador a reemplazar una fuente más barata y limpia por generación térmica, elevando los costos del sistema eléctrico y presionando las finanzas públicas del país vecino

Ecuador enfrenta sobrecostos diarios de
Ecuador enfrenta sobrecostos diarios de 2 millones de dólares por la suspensión de electricidad importada desde Colombia - crédito Europa Press

El costo de la decisión ya no es una proyección, se está pagando día a día. La suspensión de la venta de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador le está representando a ese país sobrecostos cercanos a los 2 millones de dólares diarios, una carga que se explica por el cambio forzado en su esquema de generación.

Sin la electricidad importada desde Colombia, más barata y con menor impacto ambiental, el sistema ecuatoriano tuvo que apoyarse con mayor intensidad en fuentes térmicas y otras alternativas de mayor costo. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, este ajuste no solo encarece la operación, sino que presiona las finanzas públicas al depender de una generación menos eficiente.

La interrupción de la venta
La interrupción de la venta de energía colombiana obliga a Ecuador a depender de fuentes térmicas más costosas y contaminantes - crédito Dolores Ochoa/AP

Antes de la interrupción, la energía colombiana funcionaba como un complemento clave para el abastecimiento ecuatoriano. La oferta se sostenía en una matriz diversificada, con fuerte participación de fuentes hídricas y renovables, lo que permitía exportar excedentes a precios competitivos y aprovechar la interconexión regional para cubrir picos de demanda.

Ese equilibrio se rompió con la suspensión de los intercambios. Ecuador perdió acceso a una fuente estable y eficiente, y el impacto se reflejó de inmediato en mayores costos de generación. Desde el Gobierno colombiano insisten en que esta situación evidencia el valor estratégico de la integración energética y los efectos que genera su interrupción.

“La suspensión de la venta de energía desde Colombia está teniendo un impacto económico directo para Ecuador. Hoy ese país está asumiendo sobrecostos cercanos a los 2 millones de dólares diarios al reemplazar una energía más barata y limpia por fuentes más costosas”, señaló la viceministra de Energía, Karen Schutt a El Colombiano.

La viceministra de Energía destaca
La viceministra de Energía destaca el impacto adverso que provocan decisiones unilaterales en los sistemas eléctricos, marcando diferencias sustanciales en la relación bilateral y en la vida cotidiana - crédito Montaje Infobae

La funcionaria insistió en que la interconexión eléctrica entre países no puede entenderse únicamente como un intercambio comercial, sino como un componente clave para la eficiencia operativa y la seguridad de los sistemas energéticos de la región. En ese sentido, explicó que estos esquemas permiten optimizar recursos, responder de manera más rápida a contingencias y reducir presiones sobre la generación interna, especialmente en momentos de alta demanda o de dificultades técnicas.

Desde su perspectiva, cuando estos mecanismos se restringen o se interrumpen de manera unilateral, los efectos no se quedan en el plano institucional o técnico, sino que se trasladan de forma directa a los sistemas eléctricos nacionales. Esa afectación, señaló, termina impactando a los usuarios finales, ya sea a través de mayores costos, menor flexibilidad del sistema o una reducción en los márgenes de seguridad energética.

“Cuando se interrumpe de manera unilateral, los efectos se reflejan inmediatamente en mayores costos para los países y sus ciudadanos”, advirtió, al referirse a las consecuencias prácticas que pueden derivarse de decisiones que limitan el flujo de energía entre naciones interconectadas.

La matriz energética ecuatoriana pierde
La matriz energética ecuatoriana pierde diversidad y estabilidad tras el cese de la importación de energía hídrica y renovable de Colombia - crédito Ministerio de Minas y Energía

Desde el Ministerio de Minas y Energía se reiteró que Colombia actuó bajo criterios técnicos y regulatorios, con énfasis en la protección de la seguridad energética nacional. No obstante, la cartera fue enfática en señalar que estas decisiones no implican un cierre a la cooperación regional. Por el contrario, el Gobierno manifestó su disposición a mantener y fortalecer los espacios de diálogo, con el objetivo de encontrar soluciones concertadas que beneficien a todas las partes involucradas.

En ese mismo pronunciamiento, las autoridades hicieron referencia a otras decisiones recientes que generaron tensiones en la relación bilateral, como el incremento de hasta 900% en las condiciones para el transporte de crudo hacia Ecuador y la suspensión de los intercambios energéticos. Para el Gobierno colombiano, este tipo de medidas no contribuyen a consolidar procesos de integración regional ni se traducen en beneficios concretos para los ciudadanos de ninguno de los dos países.

