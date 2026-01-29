‘Diomedez-Kun’: este es el video viral de un japones conduciendo carro de alta gama mientras escucha al ‘cacique de La Junta’

La grabación, que muestra a un joven manejando un auto deportivo mientras suena música colombiana en Japón, generó reacciones entre internautas latinoamericanos que aplaudieron el inusual cruce de culturas

Un video ha causado sensación en redes sociales al mostrar a un joven japonés conduciendo un Mazda RX-7 amarillo modificado en una vía local de Japón, con la canción La suerte está echada de Diomedes Díaz sonando a alto volumen desde el interior del vehículo.

El clip se hizo viral y generó una avalancha de comentarios, en su mayoría de usuarios latinoamericanos, quienes celebraron la inesperada combinación cultural.

En las imágenes, se puede ver al conductor, cuya identidad no ha sido revelada, manejando este automóvil deportivo mientras la música del destacado cantante colombiano resuena en la calle nipona.

Varios internautas resaltaron lo singular de la escena y expresaron su entusiasmo.

Algunos comentarios destacaron frases como: “Es lo más LATAM que he visto en Japón hahaha escuchar música a todo volumen”.

La situación, captada en una calle de Japón y compartida en redes sociales, provocó cientos de comentarios de hispanohablantes, quienes destacaron el alcance internacional de la música y la cultura colombiana - crédito captura de pantalla / Instagram

Otros usuarios buscaron motivos de orgullo, mencionando la importancia de la figura de Diomedes Díaz fuera de Colombia.

No faltaron referencias al mundo del anime, ya que muchos seguidores asociaron la imagen con Keisuke Takahashi, personaje de la serie japonesa de animación Initial D, reconocida por mostrar carreras de autos y muy popular entre los aficionados a la cultura automovilística.

El vínculo entre el Mazda RX-7 amarillo y Keisuke Takahashi proviene de la ficción, pues el personaje conduce un modelo idéntico en la serie mencionada.

Esto motivó comentarios como: “Diomedes Díaz-sama con Keisuke Takahashi, la combinación ganadora” y “Keisuke Takahashi escuchando Diomedes, pidan un deseo”, mostrando el entusiasmo y la fusión de culturas.

Para quienes no están familiarizados, Initial D es una serie de anime centrada en competencias de autos, y su trama aborda la rivalidad entre corredores.

El Mazda RX-7 es uno de los vehículos recurrentes, y el personaje aludido es reconocido por los seguidores tanto en Japón como en otras partes del mundo.

La difusión del video originó una ola de mensajes de asombro y orgullo por la presencia de una canción latinoamericana en un contexto típico de la cultura automovilística japonesa - crédito Shuichi Shigeno / Young Magazine

La viralización de este video evidenció el alcance que la música y la cultura latinoamericanas pueden tener en escenarios poco habituales.

A través de una escena cotidiana en Japón, la comunidad hispanohablante celebró, entre humor y orgullo, el reconocimiento de uno de sus exponentes musicales en Asia.

La imagen de un japonés disfrutando Diomedes Díaz al volante de un Mazda RX-7 recordará a muchos la huella que la cultura colombiana y latina puede dejar en lugares inesperados.

La creadora japonesa muestra tatuaje de Diomedes Díaz y aviva debate sobre su legado

La imagen de Diomedes Díaz no solo volvió a generar revuelo en pleno 2026.

En noviembre del 2025 también se viralizó cuando una creadora de contenido japonesa mostró en redes sociales un tatuaje con el rostro del célebre músico vallenato en su pierna.

El video provocó miles de reacciones en redes sociales - crédito jheisonmolanodj/Instagram

La pieza, lejos de pasar inadvertida, disparó la conversación sobre la vigencia del legado cultural de Díaz y reavivó el debate sobre la herencia que, a más de una década de su muerte, aún mantiene enfrentados a sus descendientes.

El tatuaje, que la influenciadora conocida como Motomami_mone difundió junto a su pareja mediante diversas plataformas digitales, no solo reveló el proceso completo en un estudio especializado, sino también la reacción de la joven al ver el resultado final.

El video se viralizó de inmediato, provocando posiciones encontradas entre los usuarios. Algunos bromearon sobre el homenaje y la relación sentimental de la joven; otros cuestionaron la calidad del retrato y, entre tanto, surgieron dudas sobre si la pieza es permanente o solo una maniobra para captar atención en el universo digita.

Entre los comentarios más replicados destacaron frases como: “Jajajajaj se tatuó su propio futuro con el novio” y “Tantas cosas excelentes en el país de ella, y vino a tatuarse a un man que metía perico a lo que fuera”.

Aunque varias voces celebraron el homenaje, otros usuarios mostraron sorpresa por encontrar un tributo tan inusual al folclor colombiano desde Japón, teniendo en cuenta que fuera del país “no es frecuente encontrar homenajes de este tipo a figuras del folclor vallenato”, detalló el medio.