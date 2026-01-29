Descubra estas cinco recetas de ensaladas frescas en las que el maní es protagonista

El maní es una excelente opción para comer saludable sin esfuerzo - crédito Freepik

El maní es mucho más que un simple snack: es un ingrediente con grandes beneficios para la salud. Según recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, consumir frutos secos sin sal unas cinco veces a la semana puede ayudar a cuidar el sistema cardiovascular. Solo dos cucharadas soperas por porción bastan para aportar nutrientes esenciales al día a día.

Aunque el maní se clasifica técnicamente como una legumbre, se agrupa junto a los frutos secos por su perfil nutricional. Es una fuente práctica de proteína vegetal y está cargado de antioxidantes, hierro, magnesio y fibra.

A pesar de la creencia común de que los maníes no son tan saludables como las almendras o las nueces, investigaciones como la de Vasanti Malik, de la Universidad de Harvard, confirmarían que el maní es realmente muy saludable y merece un lugar destacado en la alimentación.

Por ello, Infobae Colombia recopiló cinco opciones de ensaladas con las que se puede consumir maní, más allá de un simple snack:

1. Ensalada de plátano maduro, maní y queso costeño

Ingredientes:

Plátano maduro asado en cubos Queso costeño desmenuzado Maní tostado Cebolla morada en julianas Cilantro fresco Limón y sal

Preparación:

Para preparar esta ensalada, comience pelando y cortando el plátano maduro en cubos medianos.

Llévelo a una sartén o paila con un poco de aceite y áselo hasta que esté dorado por fuera y suave por dentro, lo que resaltará su dulzura natural.

Deje enfriar los cubos antes de mezclarlos con los demás ingredientes, así el queso no se funde.

Incorpore el queso costeño desmenuzado, la cebolla morada en julianas finas y el maní tostado, que puede triturar ligeramente para liberar más sabor.

Añada cilantro fresco picado para aportar frescura y aroma. Al final, exprima jugo de limón y ajusta la sal a tu gusto.

Sirva fría o a temperatura ambiente, logrando una combinación de texturas suaves, crocantes y sabores entre dulces y salados.

2. Ensalada de papas criollas, zanahoria y maní con hogao

Ingredientes:

Papas criollas cocidas Zanahoria rallada Maní tostado Hogao (tomate, cebolla larga, ajo)

Preparación:

Empiece lavando bien las papas criollas y cocinándolas enteras en agua con sal hasta que estén tiernas, lo que toma cerca de 15 minutos.

Una vez listas, escúrralas y déjelas enfriar un poco antes de cortarlas en mitades o cuartos, según el tamaño.

Ralle la zanahoria y agréguela a las papas aún tibias, lo que permite que absorba mejor los sabores.

Aparte, prepare un hogao rápido sofriendo tomate, cebolla larga y ajo hasta que todo esté bien integrado y fragante.

Mezcle las papas y la zanahoria con el hogao y agregue el maní tostado justo antes de servir, para que mantenga su crocancia.

Esta ensalada se disfruta tibia y es ideal como acompañante de carnes o como plato principal ligero.

3. Ensalada de mango biche, cebolla morada y maní

Ingredientes:

Mango biche rallado Cebolla morada en plumas Maní salado triturado Limón Sal Ají al gusto

Preparación:

Comience pelando y rallando el mango biche, que debe estar bien verde para lograr ese sabor ácido y refrescante tan característico.

Coloque el mango rallado en un bow l y agregue la cebolla morada cortada en plumas finas.

Añada maní salado triturado, lo que aportará un contraste crocante y salado muy especial.

Para el aliño, exprima abundante jugo de limón y añada sal al gusto; si le gusta el picante, incorpore unas gotas de ají fresco o en salsa.

Mezcle todo con suavidad para no romper demasiado el mango.

Esta ensalada se sirve bien fría y es perfecta para días calurosos o como acompañante de pescados y mariscos.

4. Ensalada de repollo, zanahoria y maní con vinagreta de panela

Ingredientes:

Repollo picado Zanahoria rallada Maní tostado Cilantro Panela Limón Sal

Preparación:

Para esta ensalada, pique el repollo finamente en tiras delgadas y ralle la zanahoria. Coloque ambos ingredientes en un bowl grande.

Aparte, prepare una vinagreta disolviendo panela rallada en jugo de limón fresco y añada sal al gusto; mezcle bien hasta que la panela esté completamente integrada.

Vierta la vinagreta sobre el repollo y la zanahoria, mezcle con las manos o una cuchara grande para impregnar todos los vegetales con el aliño.

Agregue el maní tostado justo antes de servir para que mantenga su textura crujiente. Finalice con cilantro fresco picado, que le aporta aroma y color. Esta ensalada es ideal para acompañar platos fritos o carnes a la parrilla.

5. Ensalada de aguacate, tomate, maíz tierno y maní

Ingredientes:

Aguacate en cubos Tomate chonto en gajos Maíz tierno cocido Maní tostado Cebolla blanca Cilantro Limón y sal

Preparación:

Empiece cocinando el maíz tierno en agua con sal si lo tiene en mazorca, o simplemente escurra si usa maíz ya cocido.

Corte el aguacate en cubos medianos y el tomate chonto en gajos, asegurando que estén firmes para que no se deshagan al mezclar.

Pique la cebolla blanca en cuadritos pequeños y el cilantro en hojas gruesas.

En un bowl grande, combine el maíz, el aguacate, el tomate y la cebolla.

Agregue el maní tostado, que puede dejar entero o partir en trozos grandes para que aporte textura en cada bocado.

Aliñe con jugo de limón y sal al gusto, mezclando con movimientos suaves para no romper el aguacate.

Añada el cilantro al final y sirva inmediatamente, así el aguacate mantiene su color y frescura.