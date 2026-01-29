Descubra estas cinco recetas de ensaladas frescas en las que el maní es protagonista

El maní es mucho más que un simple snack: es un ingrediente con grandes beneficios para la salud. Según recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, consumir frutos secos sin sal unas cinco veces a la semana puede ayudar a cuidar el sistema cardiovascular. Solo dos cucharadas soperas por porción bastan para aportar nutrientes esenciales al día a día.
Aunque el maní se clasifica técnicamente como una legumbre, se agrupa junto a los frutos secos por su perfil nutricional. Es una fuente práctica de proteína vegetal y está cargado de antioxidantes, hierro, magnesio y fibra.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
A pesar de la creencia común de que los maníes no son tan saludables como las almendras o las nueces, investigaciones como la de Vasanti Malik, de la Universidad de Harvard, confirmarían que el maní es realmente muy saludable y merece un lugar destacado en la alimentación.
Por ello, Infobae Colombia recopiló cinco opciones de ensaladas con las que se puede consumir maní, más allá de un simple snack:
1. Ensalada de plátano maduro, maní y queso costeño
Ingredientes:
- Plátano maduro asado en cubos
- Queso costeño desmenuzado
- Maní tostado
- Cebolla morada en julianas
- Cilantro fresco
- Limón y sal
Preparación:
- Para preparar esta ensalada, comience pelando y cortando el plátano maduro en cubos medianos.
- Llévelo a una sartén o paila con un poco de aceite y áselo hasta que esté dorado por fuera y suave por dentro, lo que resaltará su dulzura natural.
- Deje enfriar los cubos antes de mezclarlos con los demás ingredientes, así el queso no se funde.
- Incorpore el queso costeño desmenuzado, la cebolla morada en julianas finas y el maní tostado, que puede triturar ligeramente para liberar más sabor.
- Añada cilantro fresco picado para aportar frescura y aroma. Al final, exprima jugo de limón y ajusta la sal a tu gusto.
- Sirva fría o a temperatura ambiente, logrando una combinación de texturas suaves, crocantes y sabores entre dulces y salados.
2. Ensalada de papas criollas, zanahoria y maní con hogao
Ingredientes:
- Papas criollas cocidas
- Zanahoria rallada
- Maní tostado
- Hogao (tomate, cebolla larga, ajo)
Preparación:
- Empiece lavando bien las papas criollas y cocinándolas enteras en agua con sal hasta que estén tiernas, lo que toma cerca de 15 minutos.
- Una vez listas, escúrralas y déjelas enfriar un poco antes de cortarlas en mitades o cuartos, según el tamaño.
- Ralle la zanahoria y agréguela a las papas aún tibias, lo que permite que absorba mejor los sabores.
- Aparte, prepare un hogao rápido sofriendo tomate, cebolla larga y ajo hasta que todo esté bien integrado y fragante.
- Mezcle las papas y la zanahoria con el hogao y agregue el maní tostado justo antes de servir, para que mantenga su crocancia.
- Esta ensalada se disfruta tibia y es ideal como acompañante de carnes o como plato principal ligero.
3. Ensalada de mango biche, cebolla morada y maní
Ingredientes:
- Mango biche rallado
- Cebolla morada en plumas
- Maní salado triturado
- Limón
- Sal
- Ají al gusto
Preparación:
- Comience pelando y rallando el mango biche, que debe estar bien verde para lograr ese sabor ácido y refrescante tan característico.
- Coloque el mango rallado en un bowl y agregue la cebolla morada cortada en plumas finas.
- Añada maní salado triturado, lo que aportará un contraste crocante y salado muy especial.
- Para el aliño, exprima abundante jugo de limón y añada sal al gusto; si le gusta el picante, incorpore unas gotas de ají fresco o en salsa.
- Mezcle todo con suavidad para no romper demasiado el mango.
- Esta ensalada se sirve bien fría y es perfecta para días calurosos o como acompañante de pescados y mariscos.
4. Ensalada de repollo, zanahoria y maní con vinagreta de panela
Ingredientes:
- Repollo picado
- Zanahoria rallada
- Maní tostado
- Cilantro
- Panela
- Limón
- Sal
Preparación:
- Para esta ensalada, pique el repollo finamente en tiras delgadas y ralle la zanahoria. Coloque ambos ingredientes en un bowl grande.
- Aparte, prepare una vinagreta disolviendo panela rallada en jugo de limón fresco y añada sal al gusto; mezcle bien hasta que la panela esté completamente integrada.
- Vierta la vinagreta sobre el repollo y la zanahoria, mezcle con las manos o una cuchara grande para impregnar todos los vegetales con el aliño.
- Agregue el maní tostado justo antes de servir para que mantenga su textura crujiente. Finalice con cilantro fresco picado, que le aporta aroma y color. Esta ensalada es ideal para acompañar platos fritos o carnes a la parrilla.
5. Ensalada de aguacate, tomate, maíz tierno y maní
Ingredientes:
- Aguacate en cubos
- Tomate chonto en gajos
- Maíz tierno cocido
- Maní tostado
- Cebolla blanca
- Cilantro
- Limón y sal
Preparación:
- Empiece cocinando el maíz tierno en agua con sal si lo tiene en mazorca, o simplemente escurra si usa maíz ya cocido.
- Corte el aguacate en cubos medianos y el tomate chonto en gajos, asegurando que estén firmes para que no se deshagan al mezclar.
- Pique la cebolla blanca en cuadritos pequeños y el cilantro en hojas gruesas.
- En un bowl grande, combine el maíz, el aguacate, el tomate y la cebolla.
- Agregue el maní tostado, que puede dejar entero o partir en trozos grandes para que aporte textura en cada bocado.
- Aliñe con jugo de limón y sal al gusto, mezclando con movimientos suaves para no romper el aguacate.
- Añada el cilantro al final y sirva inmediatamente, así el aguacate mantiene su color y frescura.