Descubra estas cinco recetas de ensaladas frescas en las que el maní es protagonista

Se trata de un recorrido por preparaciones exquisitas e innovadoras, donde el contraste de sabores resalta la tradición y el toque local en cada bocado

El maní es una excelente
El maní es una excelente opción para comer saludable sin esfuerzo - crédito Freepik

El maní es mucho más que un simple snack: es un ingrediente con grandes beneficios para la salud. Según recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, consumir frutos secos sin sal unas cinco veces a la semana puede ayudar a cuidar el sistema cardiovascular. Solo dos cucharadas soperas por porción bastan para aportar nutrientes esenciales al día a día.

Aunque el maní se clasifica técnicamente como una legumbre, se agrupa junto a los frutos secos por su perfil nutricional. Es una fuente práctica de proteína vegetal y está cargado de antioxidantes, hierro, magnesio y fibra.

A pesar de la creencia común de que los maníes no son tan saludables como las almendras o las nueces, investigaciones como la de Vasanti Malik, de la Universidad de Harvard, confirmarían que el maní es realmente muy saludable y merece un lugar destacado en la alimentación.

Por ello, Infobae Colombia recopiló cinco opciones de ensaladas con las que se puede consumir maní, más allá de un simple snack:

1. Ensalada de plátano maduro, maní y queso costeño

Ingredientes:

  1. Plátano maduro asado en cubos
  2. Queso costeño desmenuzado
  3. Maní tostado
  4. Cebolla morada en julianas
  5. Cilantro fresco
  6. Limón y sal
La ensalada de plátano maduro,
La ensalada de plátano maduro, maní y queso costeño destaca como opción típica de la cocina colombiana con ingredientes frescos y tradicionales - crédito Ilustrativa Infobae

Preparación:

  • Para preparar esta ensalada, comience pelando y cortando el plátano maduro en cubos medianos.
  • Llévelo a una sartén o paila con un poco de aceite y áselo hasta que esté dorado por fuera y suave por dentro, lo que resaltará su dulzura natural.
  • Deje enfriar los cubos antes de mezclarlos con los demás ingredientes, así el queso no se funde.
  • Incorpore el queso costeño desmenuzado, la cebolla morada en julianas finas y el maní tostado, que puede triturar ligeramente para liberar más sabor.
  • Añada cilantro fresco picado para aportar frescura y aroma. Al final, exprima jugo de limón y ajusta la sal a tu gusto.
  • Sirva fría o a temperatura ambiente, logrando una combinación de texturas suaves, crocantes y sabores entre dulces y salados.

2. Ensalada de papas criollas, zanahoria y maní con hogao

Ingredientes:

  1. Papas criollas cocidas
  2. Zanahoria rallada
  3. Maní tostado
  4. Hogao (tomate, cebolla larga, ajo)

Preparación:

  • Empiece lavando bien las papas criollas y cocinándolas enteras en agua con sal hasta que estén tiernas, lo que toma cerca de 15 minutos.
  • Una vez listas, escúrralas y déjelas enfriar un poco antes de cortarlas en mitades o cuartos, según el tamaño.
  • Ralle la zanahoria y agréguela a las papas aún tibias, lo que permite que absorba mejor los sabores.
  • Aparte, prepare un hogao rápido sofriendo tomate, cebolla larga y ajo hasta que todo esté bien integrado y fragante.
  • Mezcle las papas y la zanahoria con el hogao y agregue el maní tostado justo antes de servir, para que mantenga su crocancia.
  • Esta ensalada se disfruta tibia y es ideal como acompañante de carnes o como plato principal ligero.
La mezcla de papas criollas,
La mezcla de papas criollas, zanahoria y maní con hogao aporta un sabor autóctono y se convierte en una alternativa saludable para ensaladas andinas - crédito MadresenciaBlog

3. Ensalada de mango biche, cebolla morada y maní

Ingredientes:

  1. Mango biche rallado
  2. Cebolla morada en plumas
  3. Maní salado triturado
  4. Limón
  5. Sal
  6. Ají al gusto

Preparación:

  • Comience pelando y rallando el mango biche, que debe estar bien verde para lograr ese sabor ácido y refrescante tan característico.
  • Coloque el mango rallado en un bowl y agregue la cebolla morada cortada en plumas finas.
  • Añada maní salado triturado, lo que aportará un contraste crocante y salado muy especial.
  • Para el aliño, exprima abundante jugo de limón y añada sal al gusto; si le gusta el picante, incorpore unas gotas de ají fresco o en salsa.
  • Mezcle todo con suavidad para no romper demasiado el mango.
  • Esta ensalada se sirve bien fría y es perfecta para días calurosos o como acompañante de pescados y mariscos.
El mango biche, la cebolla
El mango biche, la cebolla morada y el maní salado hacen de esta ensalada una preparación refrescante y rica en contrastes, ideal como entrada colombiana - crédito Ilustrativa Infobae)

4. Ensalada de repollo, zanahoria y maní con vinagreta de panela

Ingredientes:

  1. Repollo picado
  2. Zanahoria rallada
  3. Maní tostado
  4. Cilantro
  5. Panela
  6. Limón
  7. Sal

Preparación:

  • Para esta ensalada, pique el repollo finamente en tiras delgadas y ralle la zanahoria. Coloque ambos ingredientes en un bowl grande.
  • Aparte, prepare una vinagreta disolviendo panela rallada en jugo de limón fresco y añada sal al gusto; mezcle bien hasta que la panela esté completamente integrada.
  • Vierta la vinagreta sobre el repollo y la zanahoria, mezcle con las manos o una cuchara grande para impregnar todos los vegetales con el aliño.
  • Agregue el maní tostado justo antes de servir para que mantenga su textura crujiente. Finalice con cilantro fresco picado, que le aporta aroma y color. Esta ensalada es ideal para acompañar platos fritos o carnes a la parrilla.

5. Ensalada de aguacate, tomate, maíz tierno y maní

Ingredientes:

  1. Aguacate en cubos
  2. Tomate chonto en gajos
  3. Maíz tierno cocido
  4. Maní tostado
  5. Cebolla blanca
  6. Cilantro
  7. Limón y sal
El proceso de preparación de
El proceso de preparación de la ensalada de aguacate, tomate, maíz tierno y maní solo requiere 10 minutos y mantiene el aguacate intacto al mezclar suavemente - crédito Ilustrativa Infobae)

Preparación:

  • Empiece cocinando el maíz tierno en agua con sal si lo tiene en mazorca, o simplemente escurra si usa maíz ya cocido.
  • Corte el aguacate en cubos medianos y el tomate chonto en gajos, asegurando que estén firmes para que no se deshagan al mezclar.
  • Pique la cebolla blanca en cuadritos pequeños y el cilantro en hojas gruesas.
  • En un bowl grande, combine el maíz, el aguacate, el tomate y la cebolla.
  • Agregue el maní tostado, que puede dejar entero o partir en trozos grandes para que aporte textura en cada bocado.
  • Aliñe con jugo de limón y sal al gusto, mezclando con movimientos suaves para no romper el aguacate.
  • Añada el cilantro al final y sirva inmediatamente, así el aguacate mantiene su color y frescura.

