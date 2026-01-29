‘Desafío Siglo XXI’: cambia la entrega de los chalecos de sentencia afectando directamente a Gamma

Hay preocupación entre Gamma por los chalecos de sentencia - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

En la más emisión del 28 de enero de 2026 del Desafío del Siglo XXI, la tensión se sintió en el equipo Gamma en medio de la disputa por el Desafío de Sentencia y Bienestar, y no solo por el peso de ganar la prueba para conservar las comodidades de la casa, sino porque la distribución de los chalecos tuvo un cambio.

Cabe mencionar que todo el equipo Neos se encontraba ya sentenciado, pues solo quedan dos parejas en la escuadra verde: Deisy y Potro y Valentina y Rata. Esta situación obligó a que la próxima pareja en riesgo tuviera que ser de Gamma, noticia que sorprendió a los participantes.

Cabe mencionar que los participantes no dudaron en especular sobre lo que pasaría con los chalecos de castigo y todo se intensificó luego de que Andrea Serna se comunicara oficialmente con los dos equipos para definir el futuro inmediato de la competencia.

Durante la llamada, la presentadora dirigió la conversación a los integrantes de Neos preguntándoles qué harían de estar en la posición de sus rivales. En esa intervención, Valentina y Potro plantearon sin reservas su visión sobre lo que debía ocurrir si estuvieran en el lugar de Gamma: “Es momento de que las parejas que no han ido al Box Negro lo hagan”, expusieron.

De acuerdo con esta lógica, señalizaron directamente a dos duplas como candidatas: “los opcionados para ser enviados serían Rosa y Gero, así como Valkyria y Gio”, dijeron sin pensarlo mucho, puesto que los naranjas les ponían los chalecos pensando en el orden en el que los participantes del equipo verde habían ido a Muerte.

Tras ese planteamiento, el capitán de Gamma Zambrano tomó la palabra y dejó en claro que no había definiciones previas en su equipo: “Estoy estudiando la situación”, afirmó a la conductora del reality, reiterando que todavía quedaban alternativas abiertas y nada estaba decidido antes de disputar la prueba.

Las estrategias del capitán de Gamma

Zambrano se mostró menos alineado con la lógica manifestada por Neos y reveló una estrategia alternativa al conversar en privado con su dupla Miryan: “¿Y si cambiamos la opción? Tina y Kevyn”, propuso él, refiriéndose al nombre de otra pareja con la que ha tenido discusiones internas del equipo.

La reacción de Miryan demostró las diferencias de enfoque dentro de Gamma, pues ella expresó que sus preferencias iban en otra dirección: “Yo le hago fuerza a Gio y Valkyria”, respondió, aunque aún no habían ido a la prueba.

Neos resultó vencedor

Tras una racha de derrotas, el equipo verde se quedó con la victoria demostrando que, pese a todos los golpes recibidos y el hambre, aún tienen mucho para dar.

Rata fue el ganador de la moneda dorada y duró más de un minuto en la máquina de dinero, por lo que ganó $18.520.000 para su equipo, teniendo en cuenta que los participantes acordaron que este premio se distribuiría en partes iguales.

Lejos de las discusiones, todos llegaron a un acuerdo y Potro confirmó que les daría $2.500.000 a cada uno de sus compañeros de la última moneda que ganó, debido a que todos se enfrentarían a la Muerte y es incierto si los miembros de la casa puedan regresar.

Chaleco de sentencia

Rata, Deisy, Potro y Valentina discutieron en la casa Neos lo que pasaría con esta prenda que determinaba cuáles de sus rivales deberían enfrentarse al Desafío a Muerte con ellos. Tras una discusión decidieron que Gio y Valkirya serían los destinados a enfrentarse con ellos: “No hay opciones, ya todos tienen que pasar por muerte”.