Carlos Giraldo, presentador de ‘La Red’, denuncia robo en pleno concierto en Villeta: “Me di cuenta cuando ya no estaba”

El incidente se produjo cuando el periodista, acompañado de amigos, ingresaba a un concierto en medio de una multitud, momento en que desconocidos aprovecharon el tumulto para sustraerle sus pertenencias

Un robo afecta a Carlos Giraldo en las fiestas de Villeta tras perder su celular en medio de la multitud - crédito @girioficial1/ Instagram

Carlos Giraldo, presentador de televisión, experimentó un robo en pleno evento masivo durante el Reinado Internacional de la Panela en Villeta, municipio de Cundinamarca.

La información y las declaraciones sobre lo ocurrido se conocieron a través del programa La corona TV, presentado por Ariel Osorio.

El incidente tuvo lugar la noche del sábado 24 de enero, alrededor de las 10:00 p. m. Giraldo relató que llevaba su teléfono móvil en uno de los bolsillos del pantalón y, al avanzar entre la multitud, advirtió que ya no lo tenía.

“Había mucha gente a la entrada de los palcos; en un momento de descuido me di cuenta de que mi teléfono ya no estaba”, explicó el comunicador en declaraciones difundidas por La corona TV.

Carlos confesó que, aunque tuvo precaución con sus pertenencias, no pudo evitar que su teléfono fuera hurtado del bolsillo de su pantalón - crédito: Girioficial1/Instagram.

La celebración, conocida por atraer a una gran cantidad de visitantes y contar con la actuación de artistas como Silvestre Dangond, Luis Alfonso y Los Tucanes de Tijuana, se vio marcada por el episodio de inseguridad. Según la reconstrucción expuesta por Ariel Osorio, Giraldo se encontraba acompañado de amigos y, para evitar perderse, decidieron tomarse de las manos mientras ingresaban al concierto.

Durante ese trayecto, el presentador notó que su seguridad se había visto vulnerada. Al sacar la mano del bolsillo para grabar parte del espectáculo, descubrió que el teléfono ya no estaba. “Oh, ¿y ahora qué hago, no me voy a amargar este momento?”, expresó esa noche según el relato emitido en el programa.

A pesar del mal momento, Giraldo optó por continuar disfrutando del evento hasta la madrugada. El domingo, agentes de la Policía de Villeta le notificaron que habían recuperado varios celulares robados en operativos realizados durante las festividades. El presentador sintió una breve esperanza ante la posibilidad de recuperar el dispositivo, pero esa ilusión se disipó cuando las autoridades confirmaron que su teléfono no figuraba entre los objetos encontrados. “Infortunadamente, no estaba dentro de los rescatados. No era muy fino, por fortuna”, señaló en sus declaraciones transmitidas por La corona TV.

El presentador detalló que decidió tomar la situación con calma y disfrutar del concierto - crédito girioficial1/Instagram

La trayectoria de Carlos Giraldo en la televisión colombiana lo ha convertido en una figura reconocida, con presencia en formatos emblemáticos como Sweet y como parte del equipo de La Red. Su participación constante en eventos culturales y de entretenimiento lo posiciona como referente en la cobertura de festividades regionales.

El presentador no sufrió agresiones físicas y manifestó agradecimiento por ese hecho, además de tomar la situación con serenidad. Tras el incidente, regresó a Bogotá para adquirir un nuevo teléfono.

Carlos Giraldo aclara rumores sobre su retiro de ‘La Red’

Carlos Giraldo también se refirió en los últimos días a los rumores sobre una posible salida de La Red, programa que integra desde hace más de una década. Frente a versiones sobre un retiro próximo, el presentador aclaró su situación laboral durante una entrevista para La Kalle.

“Es que a mí me faltan unas cuantas semanas. Entonces necesito todavía estar trabajando este añito y todavía el otro; ya tengo la edad y me faltan unas semanas. Parece que en el canal ya lo tienen claro porque esto se habló hace un par de años y muy seguramente están esperando que se cumplan las semanas, pero hasta el momento no han dicho nada; seguimos los cuatro que quedamos. El problema mío es de semanas, no de edad, aunque eso sí, estoy como un lulo”, expresó Giraldo.

El presentador descartó un pronto retiro de La Red, pues debe esperar a la pensión para poder hacerlo - crédito @laredcaracol/IG

Con estas declaraciones, el comunicador descartó cualquier salida inmediata del equipo de La Red y confirmó que seguirá en el canal durante 2026. La noticia generó tranquilidad entre los seguidores del programa, que han visto partir a varias figuras en los últimos meses.

La continuidad de Carlos Giraldo en la televisión, su experiencia personal y su presencia en eventos relevantes lo mantienen como una de las figuras más reconocidas y cercanas al público del entretenimiento colombiano.

