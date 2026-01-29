Colombia

Álvaro Uribe habría enviado mensajes a Miguel Uribe Londoño para su regreso al Centro Democrático: qué se sabe

Fuentes cercanas a la familia Uribe Turbay aseguran que hubo mensajes para buscar el regreso de Miguel Uribe Londoño al Centro Democrático; no obstante, fuentes cercanas a la campaña negaron ese acercamiento

Miguel Uribe Londoño asumió las
Miguel Uribe Londoño asumió las banderas políticas de su hijo Miguel Uribe Turbay, tras conversarlo con Álvaro Uribe - crédito Fernando Vergara/AP y Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Este lunes 29 de enero de 2026, se conoció que el expresidente Álvaro Uribe habría enviado supuestos mensajes a Miguel Uribe Londoño para que volviera a las filas del Centro Democrático.

El padre de Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025, salió de la colectividad en diciembre del citado año, luego de varias tensiones internas entre Uribe Londoño y el partido Centro Democrático.

Según información de la periodista D’Arcy Quinn en La FM, supuestos enviados del expresidente Álvaro Uribe habrían enviado mensajes a Miguel Uribe Londoño para que regrese al partido, considerando relevante su apoyo para fortalecer la candidatura de Paloma Valencia.

Al respecto, Infobae Colombia consultó con fuentes cercanas a la campaña de Miguel Uribe, que negaron la existencia de un llamado del expresidente Uribe para que el candidato vuelva al partido.

La citada fuente señaló que a Miguel Uribe Londoño le han ofrecido dos avales de otros partidos, pero no entregó detalles de quiénes son.

“Solo te puedo confirmar que a Miguel le han llamado de dos partidos adicionales al que ya había elegido para el aval y están hablando si llegan a un acuerdo. Cuando esto se defina, se dará a conocer al país el partido que avala la candidatura de Papá Miguel”, expresaron a Infobae Colombia.

Una fuente cercana a la familia Uribe Turbay confirmó a este medio que los mensajes enviados por terceros al expresidente Álvaro Uribe son ciertos.

