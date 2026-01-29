Colombia

Alejandro Gaviria acusó a Petro de manipular las cifras sobre la real situación de la salud pública: “La deshonestidad intelectual casi lo define”

La publicación en The BMJ, compartida por el exministro de Salud, generó reacciones en redes sociales y una respuesta oficial del Presidente, quien negó la validez del análisis

Petro rechazó informe internacional sobre
Petro rechazó informe internacional sobre el sistema de salud y Gaviria lo acusó de "deshonestidad intelectual"

La publicación de un artículo en la revista científica The BMJ, titulado Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud colombiano, generó un nuevo foco de controversia en el debate sobre la crisis sanitaria en Colombia.

El texto, compartido por el exministro de Salud Alejandro Gaviria a través de su cuenta en X, provocó fuertes reacciones en diversos sectores, incluyendo una respuesta directa del presidente Gustavo Petro, quien rechazó la veracidad del contenido.

Gaviria cuestionó las críticas recibidas por difundir el artículo, señalando: “Ahora resulta que compartir un artículo publicado en una revista científica es ‘deshonestidad intelectual’”.

El exfuncionario defendió el rigor de la publicación y arremetió contra quienes lo acusan de manipulación, aludiendo a la falta de respuesta frente a episodios recientes de desinformación oficial.

En su mensaje, Gaviria mencionó que “quienes hoy posan de rigurosos nada han dicho sobre la manipulación de las cifras de salud pública, las noticias falsas compartidas por el presidente (incluidas fotos de hospitales de otros países), el ocultamiento de los estados financieros de la Nueva EPS, las interpretaciones amañadas sobre la mortalidad prevenible y el mal uso de las estadísticas del Instituto Nacional de Salud”.

El exministro criticó la gestión del gobierno actual en materia sanitaria y la relación con la evidencia científica.

“El gobierno del presidente Petro no respeta la ciencia y desprecia el análisis. La deshonestidad intelectual casi lo define”, concluyó Gaviria, profundizando la polémica en torno a la reforma del sistema de salud.

La reacción del presidente Petro ante la difusión del artículo incluyó una desmentida pública, en la que negó que las afirmaciones de The BMJ representen con precisión la situación del sector.

