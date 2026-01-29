Colombia

Agencia Pública de Empleo del Sena ofrece vacantes en Canadá para técnicos colombianos: salarios superan los $10 millones

Las personas interesadas en migrar laboralmente a Ontario deberán cumplir requisitos de formación y experiencia, además de tramitar la inscripción completa en la plataforma digital habilitada para este proceso internacional

Guardar
El Sena abrió convocatoria laboral
El Sena abrió convocatoria laboral para técnicos en mantenimiento de electrodomésticos que deseen trabajar en Canadá con altos salarios - crédito Luisa González/Reuters

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció una convocatoria laboral para técnicos en mantenimiento de electrodomésticos, y ofrece salarios superiores a 10 millones de pesos en Canadá.

De acuerdo con información proporcionada por el Sena, la iniciativa busca técnicos dispuestos a trasladarse a la provincia de Ontario y desempeñarse bajo condiciones laborales competitivas.

Según detalló el Servicio Nacional de Aprendizaje, la convocatoria cuenta con el respaldo de la empresa de reclutamiento Sterna, que coordina el proceso de selección y garantiza el acompañamiento durante el traslado y la adaptación de los seleccionados.

El proceso, gestionado por la Agencia Pública de Empleo del Sena, exige que los candidatos cuenten con formación técnica o tecnológica en mantenimiento de electrodomésticos, junto con experiencia comprobable en diagnóstico, reparación y mantenimiento de equipos.

Los interesados deben demostrar habilidades técnicas, capacidad para trabajar en equipo y disposición para trasladarse a Canadá. La vacante se encuentra abierta hasta el 31 de enero de 2026 o hasta que se complete el número de hojas de vida requeridas, según explicó el Sena.

El tipo de contrato ofrecido es por término fijo, con un salario mensual entre $12.500.001 y $15.000.000. Además del salario, la oferta incluye beneficios legales y apoyo en movilidad internacional, según precisó la Agencia Pública de Empleo Sena.

La Agencia Pública de Empleo
La Agencia Pública de Empleo Sena impulsa la movilidad laboral internacional de técnicos formados en Colombia hacia Canadá - crédito Europa Press

Entre las funciones principales se encuentran realizar mantenimiento preventivo y correctivo de electrodomésticos, garantizar la calidad del servicio, atender solicitudes de clientes y reportar el estado de los equipos de acuerdo con los estándares de la empresa.

El proceso de selección requiere que los aspirantes presenten documentación académica y laboral, como certificados de estudios, cartas de recomendación y antecedentes profesionales. Preparar la hoja de vida conforme a estándares internacionales incrementa las posibilidades de ser seleccionado, informaron desde la entidad.

Para postularse, los candidatos deben registrarse en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo, diligenciar el formulario de postulación, adjuntar los documentos requeridos y seleccionar la vacante específica en Canadá. El proceso de selección contempla una evaluación de competencias técnicas, entrevistas y verificación de antecedentes antes de la asignación final.

El programa, desarrollado dentro de los esfuerzos del Sena por fomentar la movilidad laboral internacional, tiene como objetivo fortalecer la presencia de trabajadores colombianos en mercados con alta demanda de talento técnico.

El mercado laboral colombiano anuncia apertura de más de 20.000 vacantes inmediatas

El mercado laboral en Colombia
El mercado laboral en Colombia ofrece más de 20.000 vacantes inmediatas para diferentes sectores estratégicos y perfiles profesionales - crédito Procuraduría General de la Nación

La necesidad de cubrir más de 20.000 vacantes de empleo de forma inmediata en Colombia subraya el carácter activo del mercado laboral nacional y representa una oportunidad para quienes buscan empleo formal, según la convocatoria difundida. Esta demanda responde a la urgencia de mantener la continuidad operativa de múltiples sectores estratégicos y ofrece condiciones laborales competitivas junto con opciones de desarrollo profesional.

En la selección de ofertas destacadas, figuran posiciones en ciudades como Medellín, Bogotá D.C. y Cali, abarcando perfiles operativos, técnicos y profesionales en áreas como tecnología, ingeniería, administración, ventas y servicios.

El detalle de las propuestas evidencia la diversidad de perfiles buscados. En Medellín, la empresa Emtelco solicita un especialista en workforce con una remuneración entre $4.859.037 y $5.291.402, que deberá coordinar la capacidad operativa, liderar equipos de analistas y administrar herramientas de gestión. Los requisitos específicos incluyen título profesional en áreas como Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística, residencia en la ciudad y experiencia mínima de tres años liderando equipos en el sector de contact center.

Otra vacante relevante corresponde a la firma Conconcreto en Bogotá D.C., que requiere un ingeniero topográfico para realizar levantamientos y coordinar equipos en la ejecución de proyectos de puentes.

El candidato debe acreditar título profesional en Ingeniería Topográfica o Ingeniería Catastral y Geodesta con tarjeta profesional vigente, experiencia comprobada de al menos dos años en proyectos relacionados y conocimientos avanzados en software topográfico y sistemas GPS.

Desde la gestión administrativa, Recurso Humano Positivo en Medellín busca un analista con habilidades en Excel e inglés intermedio, encargado de optimizar procesos internos y aportar al análisis de indicadores de desempeño. Esta posición exige título universitario en carreras administrativas, al menos tres años de experiencia previa y competencia para colaborar en la mejora operativa.

Las ofertas resaltan la clave
Las ofertas resaltan la clave de mantener el perfil profesional actualizado para acceder rápidamente a vacantes de alto valor en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En el ámbito comercial, la empresa Carta Comercial ofrece entre $3.040.000 y $5.000.000 por el puesto de gerente de cuentas. Esta función implica la gestión integral de clientes, seguimiento de cartera, cumplimiento de metas de ventas, elaboración de propuestas y formación continua en tecnologías.

El aspirante debe ser tecnólogo o profesional en áreas relacionadas como Administración de Empresas, Mercadeo, Ingeniería de Sistemas o similares, y contar con experiencia mínima de dos años en venta consultiva B2B de productos o servicios tecnológicos.

El sector retail, representado por Home Sentry en Cali, requiere un administrador de punto de venta con salario entre $4.500.000 y $5.000.000. Sus funciones consisten en liderar equipos, implementar estrategias comerciales, realizar análisis de indicadores y garantizar la correcta gestión de inventarios e interacción con áreas como marketing y logística.

El perfil buscado corresponde a un profesional graduado con al menos tres años de experiencia en cargos similares, profundo conocimiento del mercado y sólidas habilidades en liderazgo y gestión presupuestaria.

Estas ofertas ilustran la importancia de mantener el perfil profesional actualizado y responder ágilmente a los requerimientos empresariales ante una coyuntura que exige talento calificado en plazas clave.

