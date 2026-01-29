Carlos Ramón González fue acusado formalmente por el escándalo de corrupción en la Ungrd

Carlos Ramón González es señalado de haber ordenado la entrega de dineros a expresidentes de Cámara y Senado - crédito Presidencia de la República

Durante la audiencia de acusación que se adelantó el 29 de enero de 2026, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Carlos Ramón González fue formalmente acusado por hechos de corrupción ocurridos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Se declara formalmente acusado al señor Carlos Ramón González Merchán, en su anterior condición de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, indicó la magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exfuncionario, señalado de haber estado detrás de la entrega de recursos públicos de la Ungrd a dos excongresistas para que estos impulsaran los proyectos del Gobierno en el Legislativo, es investigado por los siguientes delitos:

Cohecho por dar u ofrecer

Peculado por apropiación agravado

Lavado de activos

Carlos Ramón González habría dado directrices a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, para la entrega de coimas - crédito X

A juicio de la Fiscalía General de la Nación, González Merchán habría sido el responsable de ordenar la entrega de los recursos, allegados a los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. El primero recibió $3.000 millones y el segundo $1.000 millones.

Según el ente acusador, la persona que recibió la instrucción del exdirector del Dapre fue el exdirector de la Unidad Olmedo López, que confesó su participación en el entramado y que expuso los nombres de algunas personas involucradas en los hechos, entre ellos Carlos Ramón González.

“El exfuncionario, entre septiembre y octubre de 2023, habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez, para pagar coimas a los entonces presidentes del Congreso del Senado de la República, Iván Leonidas Name Vásquez; y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, con dineros provenientes de la contratación de la entidad”, precisó la Fiscalía en un comunicado.

Los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle habrían recibido sobornos millonarios para facilitar reformas del Gobierno - crédito Ungrd/Colprensa

Los $3.000 millones para Name fueron entregados por la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República Sandra Liliana Ortiz Nova, mientras que los $1.000 millones para Calle fueron enviados por el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, que también admitió haber estado involucrado en los hechos.

Este dinero salió de un contrato que fue suscrito por la Ungrd para la adquisición de 40 carrotanques de suministro de agua que, supuestamente, prestarían servicio en la Alta Guajira, donde viven comunidades indígenas que requieren de agua potable. El medio de comunicación W Radio reveló que los carrotanques estaban guardados y que no se estaba prestando ningún servicio a la comunidad; la divulgación de esta información derivó en la exposición del entramado de corrupción.

La exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz es señalada de haber entregado $3.000 millones a Iván Name, por orden de Carlos Ramón González - crédito Colprensa

Carlos Ramón González aseguró que es inocente

Desde el primer momento en que se supo sobre las acusaciones que surgieron en contra de Carlos Ramón González, este se pronunció, asegurando que no estuvo relacionado con el entramado. “Me veo en la obligación de aclararle a la opinión pública que mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno”, indicó el exfuncionario en un comunicado.

Aseguró que a lo largo de su carrera profesional ha buscado el cambio, el progreso y la equidad en el país y que estos principios continuarían en su accionar. Además, informó que se pondría en contacto con la Fiscalía y con su equipo de abogados para el desarrollo del proceso judicial en su contra.

“Estoy presto a acatar, en el momento que se requiera, el llamado de la justicia para dar todas las explicaciones del caso y preservar mi buen nombre”, indicó en su momento.

Hoy, la Fiscalía lo señala como responsable de tres delitos, por los cuales fue formalmente acusado y por los cuales deberá defenderse en la etapa de juzgamiento.

Con este mensaje, el director de la DNI, Carlos Ramón González, hizo énfasis en su defensa, tras señalamientos en la Ungrd - crédito @CarlosRamonGon/X