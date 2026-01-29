Colombia

Accidente de Satena: campesino que halló los restos del avión habló de las condiciones climáticas de la zona y descartó atentado

Los reportes indican que la aeronave, operada por Searca y con 15 personas a bordo, se precipitó en zona rural luego de que la torre de control le perdiera el rastro. Equipos técnicos continúan investigando las causas del siniestro

Habitantes llegaron a la zona del accidente aéreo para prestar ayuda a los posibles heridos. Ningún pasajero sobrevivió - crédito Redes sociales/Facebook

Un campesino identificado como Libardo Ascanio fue el primero en llegar al lugar donde cayó una avioneta de Satena en zona rural del corregimiento de Curasica, en La Playa de Belén (Norte de Santander), que no dejó sobrevivientes.

En diálogo con La FM, Ascanio relató que las condiciones climáticas adversas predominaban en el área al momento del accidente, sugiriendo que la niebla y la falta de visibilidad pudieron haber sido determinantes en el siniestro. Según sus palabras: “Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo”.

El avión, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 operado por Searca, que transportaba 15 personas entre pasajeros y tripulación, cubriendo la ruta entre Cúcuta y Ocaña, despegó a las 11:42 p. m. y debía aterrizar a las 12:05 p. m. en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña; sin embargo, el centro de control le perdió el rastro a las 11:54 a. m. y, hacia las 4:00 p. m. sus restos fueron hallados por el poblador entrevistado.

La zona se caracterizó por
La zona se caracterizó por una alta nubosidad y fuertes lluvias en días previos - crédito X

Ascanio aseguró que, al encontrar el lugar del impacto, no escuchó disparos ni explosiones y descartó indicios de violencia, teniendo en cuenta que la zona sería de influencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc; además, que en la aeronave viajaban un representante a la Cámara, un candidato para esta misma corporación legislativa y un exconcejal de Ocaña.

Por esta razón, el poblador planteó que una posible falla mecánica y las condiciones del terreno habrían contribuido a la tragedia: “Eso fue un accidente ahí, porque usted viene desde abajo, desde un filito, y yo creo que, con una falla, si no sube, sin nada”.

La hipótesis principal se centra en la afectación climática. Habitantes y fuentes regionales reportaron lluvias persistentes y nubosidad densa durante la última semana en el corredor montañoso entre Cúcuta y Catatumbo, lo que habría reducido drásticamente la visibilidad en la zona donde fue hallada la aeronave.

La aerolínea estatal Satena emitió un comunicado confirmando que el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica fue quien reportó la ubicación de la aeronave accidentada.

Comunicado de Satena sobre el
Comunicado de Satena sobre el accidente de una de sus aeronaves que dejó a sus 15 ocupantes muertos - crédito @AerolineaSatena/X

Asimismo, en un comunicado previo, Satena explicó que, a partir de las 2:00 p. m., la aeronave habría agotado su tiempo de autonomía de vuelo tras perderse su rastro. Es decir, según los cálculos de la compañía y los registros operativos, el avión habría alcanzado el límite de duración que podía volar antes de quedarse, presuntamente, sin combustible.

Incluso, la compañía precisó que el Grupo SAR de la Aeronáutica Civil notificó que la baliza de emergencia del avión no se había activado, lo que dificultó aún más su ubicación, pues este dispositivo está diseñado para emitir una señal de auxilio en caso de accidente o aterrizaje forzoso.

Ministro de Defensa puso a disposición las FF. MM. para apoyar en la tragedia

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, expresó a través de un video que “El Ministerio de Defensa Nacional se une a las profundas condolencias por la muerte de 15 personas que viajaban en una aeronave operada por la empresa Searca, al servicio de Satena, y que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, y que alrededor del mediodía se accidentó en zona rural del municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander”.

Ministro de Defensa puso a disposición la capacidad de las Fuerzas Militares para apoyar labores en el accidente áereo de Satena - crédito @Mindefensa/x

Sánchez afirmó: “Hemos dispuesto desde el comienzo todas las capacidades de la fuerza pública. Desplegamos aviones, helicópteros de la Fuerza Aeroespacial para acompañar la búsqueda y en este momento, para acompañar de la mano del Ejército Nacional y las capacidades que se requieren, la extracción de los restos de la aeronave, pero también de las personas que fallecieron”.

El ministro señaló que el Gobierno estará atento a cooperar en el proceso de investigación: “Estaremos atentos a todo lo que requiera la Aeronáutica Civil, en lo que podamos apoyar desde nuestras competencias para conocer las causas de este lamentable accidente que enluta a Colombia”.

