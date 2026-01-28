Colombia

Yaya Muñoz habría reaccionado a video de su expareja besándose con otra mujer: “Que consiga su 50% rápido”

La presentadora afirmó que, tras finalizar una relación, es habitual reunirse con amigos y abrirse a conocer nuevas personas, ya que se inicia una nueva etapa

El deportista fue visto besando
El deportista fue visto besando a una mujer a las afueras de un establecimiento nocturno a días de haber terminado su relación con Yaya - crédito @joserodriguezcof/ Instagram

Tras la reciente aparición pública de José Rodríguez junto a una nueva acompañante a las afueras de lo que parece ser una discoteca, la atención se centró en la reacción de Yaya Muñoz.

Es de aclarar que la pareja decidió dar por terminada su relación después de casi dos años de relación y constantes comentarios en redes sociales.

Durante el espacio que comparte en Tamo’ en vivo del programa de Dímelo King, la comunicadora nacida en Ibagué dejó claro su estado sentimental: “Yo soy una mujer soltera, él puede hacer lo que quiera”, afirmó, restando importancia a los rumores sobre la vida amorosa de Rodríguez.

La relación con Yaya Muñoz
La relación con Yaya Muñoz se convirtió en un elemento destacado de su estadía en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía del Canal RCN

En el mismo programa, Mariam Obregón intervino con un comentario dirigido a Muñoz: “Dale gracias a Dios de que fue el primero que salió y que lo vieron a él de hombre, porque si hubieses sido tú, mira, te acribillan”, sugiriendo que las reacciones públicas serían más duras si la situación fuera a la inversa.

La conversación entre las panelistas y sus invitados no evitó el tono jocoso. Dedimar aprovechó para bromear respecto al futuro sentimental de Yaya: “Es que yo no estoy—yo lo que quiero presentar es un traquetico—porque esta vez la voy a buzonear”, generando risas entre los presentes.

Al ser consultada sobre su presente, Yaya Muñoz reiteró su enfoque personal: “Yo estoy en mi espacio Dedimar. De hecho, me alegra; lo importante es que él esté bien, que esté feliz y ya. Le deseo que consiga su 50% rápido, ya”. Ante las insistencias, la comunicadora cerró el tema con humor: “Me gusta. Me gusta. Era una bromita”.

Jose Rodríguez y Yaya Muñoz,
Jose Rodríguez y Yaya Muñoz, de 'La casa de los famosos Colombia', confirmaron que ahora son novios - crédito @joserodriguezcof/Instagram

