Westcol trató de darle consejo a un seguidor para invertir el dinero, pero terminó burlándose de él

El streamer paisa se volvió tendencia por el comentario que hizo del salario de un fan que le pidió ayuda para hacer una inversión, generando críticas y risas entre el público

Westcol desató polémica tras burlarse
Westcol desató polémica tras burlarse de un seguidor que le pidió consejos para invertir su dinero - crédito @westcol/IG

Una nueva controversia rodea al streamer e influenciador paisa Westcol, luego de que en una de sus transmisiones respondiera de manera burlona a un joven seguidor que le pidió orientación financiera.

El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, no solo generó risas entre algunos internautas, también una ola de críticas y comentarios que, con el paso de las horas, se salieron de control cuando otros usuarios le explicaron al creador de contenido el verdadero valor del dinero al que se refería el adolescente.

Todo comenzó cuando Westcol leyó en voz alta un mensaje enviado por un seguidor de apenas 17 años, quien buscaba consejo sobre cómo invertir lo que gana mensualmente, pues el streamer relató así la situación frente a su audiencia:

“Tal vez no leas este mensaje. Tal vez… ‘West, tengo diecisiete años, gano novecientos al mes, pero no sé en qué invertirlos’”, fue el mensaje que leyó inicialmente Westcol, antes de mostrar confusión sobre la cifra mencionada.

La polémica respuesta de Westcol
La polémica respuesta de Westcol a un seguidor joven desata debate en redes - crédito @westcol/IG

En ese punto, Westcol asumió que el joven hablaba de dólares y no ocultó su sorpresa, ni mucho menos su tono irónico: “Bro, con novecientos al mes, brother, yo creo que deberías… Ay, Dios mío, pues qué… ¿Cómo se llama esa inversión? ¿Novecientos qué? ¿Novecientos dólares al mes?”, expresó, para luego rematar con una frase que encendió la polémica.

Fue en ese momento cuando el creador de contenido terminó burlándose abiertamente del seguidor y minimizando el monto mencionado.

“No, pues huevón, ¿en qué uno invierte novecientos…? Bro, eso es lo que yo me gasto en bareta (marihuana) al día, yo creo. No, pues… No, papi, ahí la única que tiene que hacer, gonorrea, es buscar otro trabajo, huevón, y mucha suerte con eso. Rómpala, brother, Dios lo bendiga. Jajaja”, respondió el creador de contenido.

El comentario, aunque fue tomado con humor por parte de algunos seguidores en el momento de la transmisión, no tardó en generar otra reacción en las redes sociales, especialmente cuando otros internautas aclararon que el joven no se refería a dólares, sino a 900.000 pesos colombianos, una cifra muy distinta y representativa de la realidad económica de muchos jóvenes en el país.

Así fue la burla de Westcol a un seguidor por el sueldo que gana - crédito @rafa_clips0/tiktok

En la sección de comentarios, los usuarios comenzaron a burlarse de la confusión de Westcol y a señalar la desconexión entre su realidad económica y la del seguidor que buscaba ayuda.

Mensajes como: “Y cuando le diga que son 900 mil pesos colombianos y no dólares jajajaaj”, “Cómo le decimos que eran 900 mil pesos jajaja”, “El man quedó con ganas de todo menos de invertir”, empezaron a multiplicarse rápidamente.

Sin embargo, otros comentarios fueron más críticos y apuntaron directamente a las declaraciones del streamer y la falta de empatía con el seguidor que podría admirarlo y estaría esperando un consejo bueno para poder conseguir ganar más dinero del que actualmente puede ganar.

“Dizque busque otro trabajo, Westcol qué”, “Westcol se gasta más en marihuana que lo que todos ganamos”, “Eso que se gasta Westcol en bareta me hago yo como en el año”, “El man quedó sin el consejo para hacer plata y aburrido por el sueldo que tiene”, “Más lejos de la realidad no puede estar ese man”, mencionaron.

Un comentario de Westcol divide
Un comentario de Westcol divide a sus seguidores tras menospreciar el sueldo de un adolescente en transmisión en vivo - crédito @westcol/IG

La situación abrió un debate más amplio entre los usuarios sobre la responsabilidad de los influenciadores cuando hablan de dinero, especialmente frente a audiencias jóvenes que buscan orientación o referentes.

Para muchos, la reacción de Westcol evidenció una falta de empatía frente a realidades económicas muy distintas a la suya, mientras que otros defendieron que se trató simplemente de una broma acorde a su estilo irreverente y sin filtros.

Lo cierto es que el episodio volvió a poner al streamer en el centro de la conversación digital, demostrando una vez más cómo una respuesta improvisada en vivo puede escalar rápidamente y convertirse en tema de discusión nacional.

