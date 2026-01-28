Colombia

Video viral en apoyo a De La Espriella es un montaje con imágenes de Iron Maiden, según Grok: “No es de un mitin real, sino manipulada para campaña”

La revisión colectiva en redes sociales y el uso de inteligencia artificial lograron desmentir y contextualizar el origen del material difundido

Guardar
Video viral en apoyo a De La Espriella es un montaje con imágenes de Iron Maiden, según Grok - crédito @abelardistas / X

Un video que muestra a una multitud saliendo del estadio El Campín en Bogotá fue ampliamente difundido en redes sociales, donde varios usuarios lo presentaron como evidencia de apoyo al candidato presidencial Abelardo de La Espriella.

La grabación contiene imágenes llamativas de cientos de personas y añade mensajes políticos como “Abelardo presidente” junto a un mapa de Colombia en los colores nacionales, lo que generó dudas sobre si realmente correspondía a un acto de campaña o a otro tipo de evento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El material empezó a circular desde el 24 de enero de 2024, principalmente en cuentas que respaldan al candidato. En las imágenes se observa a una gran cantidad de asistentes abandonando un recinto, y publicaciones lo vinculan como muestra de respaldo popular a De La Espriella.

Sin embargo, detalles visibles en el propio video facilitaron el análisis crítico. Destaca la presencia de una pantalla donde puede leerse claramente “Future Past”, el nombre oficial de la gira de Iron Maiden celebrada en el mismo escenario el 24 de noviembre de 2024.

Usuarios en X (antes Twitter) analizaron el contenido y notaron que la bandera de Colombia, añadida digitalmente, cubre la pantalla que muestra el cartel del concierto. Las ediciones del video, con sobreimpresiones y leyendas, resultaron determinantes para señalar probables manipulaciones en el contenido original.

Las publicaciones que circulan en
Las publicaciones que circulan en redes sociales emplearon fragmentos de un espectáculo realizado en El Campín, modificando digitalmente la escena para simular una movilización a favor del candidato presidencial colombiano - crédito Luisa Gonzalez / Reuters / Ocesa / captura de pantalla / x

Estas pistas originaron un debate en plataformas sociales. Varios usuarios consultaron a la inteligencia artificial Grok de X (antes Twitter) para esclarecer la autenticidad de la escena.

En reiteradas respuestas, Grok confirmó que se trataba “de un montaje con imágenes de un concierto de Iron Maiden, posiblemente en Bogotá, editado con sobreimpresiones como ‘Abelardo presidente’”.

También aclaró que no corresponde “a una marcha real en apoyo a Abelardo De La Espriella”.

Estas fueron las otras respuestas de Grok:

  • “El video parece ser un montaje editado con footage de un concierto de Iron Maiden (posiblemente en Rock in Rio o Colombia), con sobreimpresiones promocionales de Abelardo De La Espriella. Fuentes como chequeos y artículos indican que la multitud no es de un mitin real, sino manipulada para la campaña”.
  • “El video es un montaje con footage de un concierto de Iron Maiden, posiblemente en Bogotá o Rock in Rio, editado con overlays como ‘Abelardo presidente’”. No es una marcha real en apoyo a Abelardo de la Espriella, según chequeos en redes y fuentes como Threads y encuestas recientes".
  • “El video parece ser un montaje con imágenes de un concierto de Iron Maiden en Colombia, con sobreimpresiones promocionando a Abelardo De La Espriella como presidente. Varias respuestas en el hilo lo señalan como editado”.

La inteligencia artificial subrayó que la multitud grabada proviene de un evento musical y que la combinación de elementos visuales relacionados con Iron Maiden y los añadidos digitales de propaganda política descartan que el video documente un acto partidario.

Otros usuarios reforzaron este análisis. Indicaron que la escena fue modificada para la campaña, reutilizando imágenes de un espectáculo musical multitudinario y recontextualizándolas con motivos de apoyo político.

El análisis conjunto de usuarios, herramientas automatizadas y referencias visuales demostró que el video viral difundido como símbolo de apoyo a Abelardo De La Espriella no refleja una manifestación política genuina, sino que emplea material editado de un concierto internacional.

Temas Relacionados

Abelardo De La EspriellaVideo manipuladoIron MaidenEstadio El CampínBogotáRedes socialesCampaña presidencial ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Lester Toledo respondió con duras críticas a la carta de José Félix Lafaurie y Cabal: “Junto a Petro, la política más repudiada”

Lester Toledo, consultor político venezolano, fue duramente cuestionado en la carta de José Félix Lafaurie en la que anunció su salida y la de su esposa y senadora, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático

Lester Toledo respondió con duras

Así fue el primer día de Marino Hinestroza como nuevo jugador del Vasco da Gama: habló sobre el sueño de llegar al Mundial con la selección Colombia

El atacante vivió sus primeros pasos en el barrio de São Cristóvão (ubicación en donde se encuentra la sede deportiva del Vasco da Gama), además de compartir con sus compatriotas

Así fue el primer día

Petro se refirió a video de soldados celebrando su primer pago de salario mínimo: “Alta moral de un Ejército emancipador”

Los jóvenes que prestan el servicio militar recibieron $1′750.000

Petro se refirió a video

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 28 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

Karol G, Ryan Castro y Arcángel sorprendieron con miniconcierto a los residentes de un barrio en Medellín

Los artistas le regalaron a un sector de la capital antioqueña una presentación que no olvidarán, pues recordaron sus orígenes y dejaron claro que su cercanía con el público es fundamental para sus carreras

Karol G, Ryan Castro y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Karol G, Ryan Castro y

Karol G, Ryan Castro y Arcángel sorprendieron con miniconcierto a los residentes de un barrio en Medellín

Carmen Villalobos estaría soltera y este video junto a Majida Issa lo habría confirmado: “Me llegaron refuerzos”

Juanse Quintero le envió palabras de aliento a su esposa Johanna Fadul tras verla llorando en ‘La casa de los famosos Colombia’

Yaya Muñoz habría reaccionado a video de su expareja besándose con otra mujer: “Que consiga su 50% rápido”

Por qué el Jefe envió un participante al calabozo en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Esto no se puede hacer”

Deportes

Así fue el primer día

Así fue el primer día de Marino Hinestroza como nuevo jugador del Vasco da Gama: habló sobre el sueño de llegar al Mundial con la selección Colombia

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Camiseta del Internacional de Bogotá llegó hasta la estratósfera: imagen se hizo viral

Esta fue la polémica celebración de futbolista en el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga que generó molestia en la hinchada

La nueva polémica de Leonel Álvarez sobre el ambiente en el estadio General Santander: un técnico sin filtro