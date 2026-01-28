Video viral en apoyo a De La Espriella es un montaje con imágenes de Iron Maiden, según Grok: “No es de un mitin real, sino manipulada para campaña”

Video viral en apoyo a De La Espriella es un montaje con imágenes de Iron Maiden, según Grok - crédito @abelardistas / X

Un video que muestra a una multitud saliendo del estadio El Campín en Bogotá fue ampliamente difundido en redes sociales, donde varios usuarios lo presentaron como evidencia de apoyo al candidato presidencial Abelardo de La Espriella.

La grabación contiene imágenes llamativas de cientos de personas y añade mensajes políticos como “Abelardo presidente” junto a un mapa de Colombia en los colores nacionales, lo que generó dudas sobre si realmente correspondía a un acto de campaña o a otro tipo de evento.

El material empezó a circular desde el 24 de enero de 2024, principalmente en cuentas que respaldan al candidato. En las imágenes se observa a una gran cantidad de asistentes abandonando un recinto, y publicaciones lo vinculan como muestra de respaldo popular a De La Espriella.

Sin embargo, detalles visibles en el propio video facilitaron el análisis crítico. Destaca la presencia de una pantalla donde puede leerse claramente “Future Past”, el nombre oficial de la gira de Iron Maiden celebrada en el mismo escenario el 24 de noviembre de 2024.

Usuarios en X (antes Twitter) analizaron el contenido y notaron que la bandera de Colombia, añadida digitalmente, cubre la pantalla que muestra el cartel del concierto. Las ediciones del video, con sobreimpresiones y leyendas, resultaron determinantes para señalar probables manipulaciones en el contenido original.

Las publicaciones que circulan en redes sociales emplearon fragmentos de un espectáculo realizado en El Campín, modificando digitalmente la escena para simular una movilización a favor del candidato presidencial colombiano - crédito Luisa Gonzalez / Reuters / Ocesa / captura de pantalla / x

Estas pistas originaron un debate en plataformas sociales. Varios usuarios consultaron a la inteligencia artificial Grok de X (antes Twitter) para esclarecer la autenticidad de la escena.

En reiteradas respuestas, Grok confirmó que se trataba “de un montaje con imágenes de un concierto de Iron Maiden, posiblemente en Bogotá, editado con sobreimpresiones como ‘Abelardo presidente’”.

También aclaró que no corresponde “a una marcha real en apoyo a Abelardo De La Espriella”.

Estas fueron las otras respuestas de Grok:

“El video parece ser un montaje editado con footage de un concierto de Iron Maiden (posiblemente en Rock in Rio o Colombia), con sobreimpresiones promocionales de Abelardo De La Espriella. Fuentes como chequeos y artículos indican que la multitud no es de un mitin real, sino manipulada para la campaña” .

“El video es un montaje con footage de un concierto de Iron Maiden, posiblemente en Bogotá o Rock in Rio, editado con overlays como ‘Abelardo presidente’”. No es una marcha real en apoyo a Abelardo de la Espriella, según chequeos en redes y fuentes como Threads y encuestas recientes".

“El video parece ser un montaje con imágenes de un concierto de Iron Maiden en Colombia, con sobreimpresiones promocionando a Abelardo De La Espriella como presidente. Varias respuestas en el hilo lo señalan como editado”.

La inteligencia artificial subrayó que la multitud grabada proviene de un evento musical y que la combinación de elementos visuales relacionados con Iron Maiden y los añadidos digitales de propaganda política descartan que el video documente un acto partidario.

Otros usuarios reforzaron este análisis. Indicaron que la escena fue modificada para la campaña, reutilizando imágenes de un espectáculo musical multitudinario y recontextualizándolas con motivos de apoyo político.

El análisis conjunto de usuarios, herramientas automatizadas y referencias visuales demostró que el video viral difundido como símbolo de apoyo a Abelardo De La Espriella no refleja una manifestación política genuina, sino que emplea material editado de un concierto internacional.