Tragedia en el clásico entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga: disturbios dejaron un hincha muerto y cinco heridos

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó en tragedia en Cúcuta, donde un hincha del Atlético Bucaramanga murió tras un ataque a las afueras del estadio General Santander.

El hecho se produjo la tarde del martes 27 de enero, después del empate 2-2 entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, en la tercera fecha de la Liga I-2026. Los disturbios dejaron además al menos cinco personas heridas y sembraron temor entre los asistentes y comerciantes de la zona.

Las autoridades informaron que la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, vestía la camiseta de su equipo y se encontraba en una estación de servicio cercana al estadio cuando fue sorprendido por un grupo de seguidores del conjunto local.

Testigos citados por Vanguardia señalaron que los agresores le arrebataron la camiseta antes de atacarlo con un arma cortopunzante en el pecho, provocándole la muerte de manera inmediata.

Disturbios dentro y fuera del estadio

Desde los primeros minutos del partido, se registraron disturbios protagonizados por hinchas del Cúcuta Deportivo tanto dentro del escenario deportivo como en las inmediaciones.

Uniformados de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) tuvieron que intervenir en varias oportunidades para intentar restablecer el orden. Un establecimiento situado cerca del estadio fue vandalizado durante la jornada, lo que ocasionó pérdidas económicas considerables y generó alarma entre los comerciantes y residentes del sector.

De acuerdo con las versiones recogidas por medios locales, las confrontaciones se iniciaron en las tribunas donde se presentaron riñas entre aficionados. El descontrol se extendió hacia el exterior una vez finalizado el compromiso, afectando la movilidad en la zona y provocando una rápida movilización de la fuerza pública.

El saldo de la violencia: heridos y temor en la ciudad

El balance preliminar de las autoridades señala que, además de la víctima mortal, al menos cinco personas resultaron heridas por arma blanca durante los enfrentamientos. Entre los lesionados se cuenta un uniformado, que presentó una herida en una de sus extremidades.

Las víctimas fueron atendidas de urgencia en centros médicos cercanos, mientras la Policía Metropolitana de Cúcuta reforzó la presencia en el perímetro para evitar nuevos incidentes.

La situación obligó a los agentes de la Undmo desplegar operativos adicionales para dispersar a los grupos más violentos. Las autoridades también revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector, en busca de identificar a los responsables del homicidio y de los actos vandálicos.

Investigación en curso y antecedentes de violencia

Hasta el momento, la identidad del hincha asesinado no ha sido confirmada públicamente y las autoridades mantienen en reserva los avances de la investigación. Voceros de la Policía indicaron al medio citado que se recopilan testimonios y pruebas para esclarecer las circunstancias exactas del ataque. Se espera un reporte oficial con el balance definitivo de heridos y daños materiales en las próximas horas.

El trágico episodio se suma a una serie de hechos violentos vinculados al fútbol en la región. El 2 de diciembre de 2025, Maicol Stiven Jaimes Vargas, hincha del Atlético Bucaramanga, resultó gravemente herido tras ser atacado con arma de fuego, en la capital de Santander, en un incidente que también se atribuyó a disputas entre barras. Según informó Vanguardia, el joven fue interceptado cuando regresaba de una reunión de la barra en el estadio Américo Montanini.

Las investigaciones sobre estos casos pusieron en alerta a las autoridades, que analizan patrones de violencia reiterada entre seguidores de equipos rivales. La preocupación crece ante la frecuencia con la que los enfrentamientos dejan víctimas fatales y lesionados en diferentes escenarios del fútbol colombiano.