Shakira confirma que su tour ‘Las mujeres ya no lloran’ llegará a Japón en 2026: “Nos vemos pronto”

En 2025, Shakira cautivó a millones de seguidores al anunciar y llevar a cabo su gira Las mujeres ya no lloran, con la que recorrió varios países de Latinoamérica y Norteamérica.

La artista barranquillera superó los 300 millones de dólares en recaudación durante ese año, consolidando el tour como uno de los más exitosos de su carrera.

Con funciones agotadas en la mayoría de los países, Shakira se posicionó como la artista latina con la gira de mayor recaudación en la historia del continente, logro alcanzado únicamente con la primera etapa del tour. Sus seguidores ahora esperan la confirmación de nuevas fechas en Europa y Asia.

Aunque al momento la gira mantiene una pausa que se terminará el 7 de febrero con una fecha en El Salvador, Shakira sorprendió a sus fanáticos en redes sociales al asegurar que su gira también llegará a continente asiático.

La confirmación llegó por parte de la propia cantante colombiana desde su cuenta de Instagram, donde, en medio de la promoción de la canción Zoo, que realizó para Zootopia 2, aseguró que Las mujeres ya no lloran está planeado para llegar a Japón, gestión que al parecer fue impulsada por el exito que tuvo el tema en este territorio.

“En verdad espero verlos muy pronto con mi gira mundial en Japón”, dijo la cantante y después agradeció el impacto que ha tenido su canción en los japoneses. “Japón, los saluda Shakira, interpreto a Gazelle en Zootopia 2, y estoy muy feliz de escuchar que la película y la canción son un hit en Japón. He disfrutado demasiado viéndolos bailar Zoo, compartiendo videos; de verdad agradezco todo el amor que me dan”, añadió.

El anuncio de Shakira desató la emoción de sus seguidores, asegurando que Zoo le dio el impulso para ir a Asia. “No puedo creer que Zootopia le diera el éxito para ir a Japón”, “Shak, estás más que lista para Japón”, “necesito las fechas”, dicen algunos fnas latinos que se hna mostrado interesados en el resto de la gira.

Shakira encabezará el festival Offlimits 2026 en Abu Dhabi con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira regresará a Emiratos Árabes Unidos como artista principal del festival Offlimits 2026 en Abu Dhabi, donde presentará su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran el 4 de abril en Etihad Park, en Yas Island, extendiendo por primera vez su gira fuera de América.

El evento, que se desarrollará durante toda una jornada con múltiples escenarios y formatos, marca una nueva visita de la cantante a la región, tras sus recordadas actuaciones en el Dubai Autodrome en 2007, en el Emirates Palace en la víspera de Año Nuevo de 2008 y en du Arena en 2011.

La edición 2026 será la segunda de Offlimits en Abu Dhabi, después de una inauguración en 2024 que atrajo a más de 30.000 asistentes y contó con figuras internacionales como Ed Sheeran, OneRepublic y Kaiser Chiefs. La organización del festival prevé anunciar en las próximas semanas a otros artistas internacionales y regionales que conformarán el cartel definitivo.

Las entradas para la edición 2026 estarán disponibles desde el sábado 24 de enero, con precios que parten de 595 dirhams (aproximadamente 590.000 pesos colombianos) y pueden adquirirse en tickets.offlimits.com.

El regreso de Shakira a los escenarios internacionales coincide con el éxito de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que la posicionó como la artista latina más convocante de 2025, según el ranking anual de Billboard.

Su gira registró ingresos por 327,4 millones de dólares, con 2,5 millones de boletos vendidos en 64 conciertos, cifras que superaron ampliamente a otros artistas del género como Rauw Alejandro y Chayanne. El festival Offlimits buscará consolidarse nuevamente como referente en la agenda cultural del Medio Oriente, integrando géneros y artistas de todo el mundo en una experiencia de gran escala.