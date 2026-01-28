Colombia

Sergio Arevalo, exprotagonista de Novela, sorprendió en redes sociales con una nueva profesión: “Está como los buenos vinos”

En las plataformas digitales, los usuarios reconocieron rápidamente el rostro del mismo que compartió set con la polémica Yina Calderón en el reality, y no tardaron en llenar los comentarios al ver que ahora se había alejado del mundo del entretenimiento

Los seguidores de Sergio Arévalo en redes sociales no podían creer el cambio que había dado - crédito @drsergioarevalo/TikTok

Sergio Arévalo, que se hizo famoso por su participación en el reality colombiano Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, dejó atrás los focos de la televisión para sorprender al mundo con una nueva profesión. Años después de su paso por el programa, donde compartió escena con figuras como Yina Calderón, ahora influenciadora y exparticipante de La Casa de los famosos Colombia 2, él se alejó de los reflectores para enfocarse en la medicina.

Recientemente, su rostro volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por algún escándalo mediático ni por su vida personal, sino por su actual profesión como cirujano plástico.

Los usuarios de plataformas como TikTok no tardaron en reaccionar al descubrir que el exprotagonista de novela, reconocido por su participación en uno de los programas más populares de la televisión colombiana, ahora dedica su tiempo a mejorar la vida de sus pacientes en un quirófano.

El exprotagonista de 'Protagonistas de
El exprotagonista de 'Protagonistas de Nuestra Tele', Sergio Arévalo, sorprendió a sus seguidores al dejar atrás los reflectores del entretenimiento para convertirse en cirujano plástico - crédito redes sociales - @drsergioarevalo/TikTok

Durante su paso por este programa, él tuvo un romance dentro de la “Casa Estudio”, con la participante Whitney Rivera, donde ambos recibieron gran apoyo del público, pero este no prosperó y acabó allí mismo donde inició.

Después de su paso por Protagonistas de Nuestra Tele, donde su relación con Gaby Garrido acaparó titulares —ella ganó ese reality—, Sergio optó por un giro total en su carrera. Mientras que otros exparticipantes de realities decidieron continuar en el mundo del entretenimiento, ya sea como modelos o actores, Arévalo decidió seguir una ruta completamente distinta: estudiar medicina.

Durante los últimos años, Sergio se especializó en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Un campo muy exigente y técnico, pero que, según él mismo dijo en varias entrevistas, lo llena de satisfacción.

El cambio fue drástico, y aunque pocos conocían su verdadera dedicación al estudio, el último video que compartió en redes sociales fue suficiente para que los usuarios descubrieran su nueva faceta profesional.

Sergio Arévalo, conocido por su
Sergio Arévalo, conocido por su romance con Gaby Garrido en 'Protagonistas de Nuestra Tele', ahora dedica su vida a la medicina - crédito redes sociales

Así reaccionaron en redes sociales al cambio del exprotagonista de Novela

En el video, que se difundió rápidamente, Arévalo se muestra en un ambiente profesional, llevando a cabo un procedimiento quirúrgico. Al ver su rostro, varios usuarios comenzaron a comentar que lo reconocían, mencionando que su cara les parecía familiar.

Algunos incluso se cuestionaron si era realmente él, mientras que otros no dudaron en resaltar que, para muchos, seguía siendo igual de “guapo”.

Las redes sociales estallaron en comentarios cuando los seguidores de Arévalo comenzaron a reconocerlo en los videos compartidos: “¿Este no era el de Protagonistas? ¡No lo puedo creer!“, comentó uno de los usuarios en TikTok. Otros se mostraron sorprendidos por su cambio de rumbo profesional: “Hasta ahora me entero que Sergio es cirujano”, “¡OMG! Es real, ¡es médico!”, “Ahora sí que este se pasó de ser el galán de la tele al galán del quirófano”.

Sergio Arévalo, exconcursante del reality
Sergio Arévalo, exconcursante del reality Protagonistas de Nuestra Tele, sorprendió al mundo con su nueva carrera como cirujano plástico - crédito @chechoarevalop/Instagram

Aunque algunos lo felicitaron por su éxito en la medicina, no faltaron quienes se mostraron escépticos. “¿De verdad es cirujano?”, escribió otro usuario, mientras que otros simplemente no pudieron evitar hacer comentarios sobre su apariencia, como “Sergio está como los buenos vinos” o “Reapareció mi amor platónico y ahora es Dr. 🥰🥰🥰”.

El caso de Sergio Arévalo generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, especialmente por su decisión de alejarse completamente de los reflectores del entretenimiento para adentrarse en el ámbito de la medicina, un terreno mucho más discreto y alejado de la fama.

A diferencia de otras figuras como Yina Calderón, que sigue siendo una figura controvertida, Arévalo prefirió un camino profesional en el que la atención no se centra en su vida privada ni en los escándalos, sino en su labor en las salas de cirugía, y esto aumentó los comentarios de los usuarios.

Sergio Arévalo compartió reality con
Sergio Arévalo compartió reality con Yina Calderon, pero no siguió sus pasos en el mundo del entretenimiento - crédito redes sociales

