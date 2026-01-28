Colombia

Quintero por fin pudo “convencer” a su esposa de reemplazarlo en la campaña presidencial, pese a que decía que “no le gustaban” las elecciones

El acusado exalcalde de Medellín, que fue rechazado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para hacer parte de la consulta del Frente por la Vida, que escogerá candidato de los sectores de izquierda, tal parece que volvió a cambiar de parecer, pese a que en los medios afirmaba que Diana Osorio, su pareja, era ajena a las movidas electorales

Daniel Quintero consideraba a su esposa, Diana Osorio, como alternativa ante los obstáculos para inscribir su propia candidatura - crédito @dianaov/Instagram

La negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil para aceptar la candidatura presidencial del acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero produjo en la jornada del martes 27 de enero de 2026 un giro en el panorama político de la izquierda. Y todo por lo que sería la irrupción de su esposa, Diana Osorio, a la consulta del Frente por la Vida: como ahora se denomina el proceso de elección del aspirante único de los movimientos progresistas a la primera vuelta presidencial.

En un tema que venía ‘cocinándose’, el discurso del exmandatario, que para el órgano electoral sí hizo parte de la elección del Pacto Histórico, el 26 de octubre, cambió: pues ahora estaría enfocado en sacar adelante una estrategia familiar para mantener su presencia en la referida consulta y así consumar el plan que se trazaron con su repentina renuncia en octubre de 2023 a la Alcaldía; cuando, faltando tres meses para el final de su periodo, empezó la campaña.

El 7 de noviembre de 2025, en entrevista con Blu Radio, el político sostuvo que su esposa no tenía interés en la política electoral. “Mi esposa es una mujer brillante, acaba de sacar su libro, pero a ella no le gusta eso de lo electoral. Ojalá le gustara”, declaró el exalcalde en ese entonces, con lo que intentaba convencer a sus seguidores de que él sería el único que iría por la nominación para participar en los comicios. No obstante, ahora es Osorio la más opcionada.

En entrevista con Blu Radio, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero negaba que su esposa, Diana Osorio, fuera a tomar su lugar en caso de ser inhabilitado - crédito @ZuluagaCamila/X

Y es que ante la insistencia sobre si la mujer podría reemplazarlo, Quintero daba luces de que sería una buena idea, pero difícil de ejecutar. “Sería maravilloso, pero no lo he logrado convencerla”, refirió el exalcalde, que agregó que había sugerido la posibilidad a su pareja en reiteradas ocasiones, pero que siempre había recibido una respuesta negativa. “Hace mucho tiempo le he dicho a Diana, que le serviría mucho a la democracia, pero ella siempre dice que no”, destacó.

La posición de Quintero parecía ser categórica hasta ese momento. Incluso, ante los rumores sobre la posible inscripción de su esposa, el exalcalde fue vehemente para desmentirlo. “No es cierto que su esposa se vaya a inscribir como candidata presidencial en caso de que usted no tenga alternativa para ser candidato”, expresó Quintero, recientemente avalado por el partido Aico y que insistía en que Osorio se mantenía al margen de las disputas electorales.

El partido PTC ofreció aval oficial a Diana Osorio bajo el argumento de que Colombia necesita más mujeres en puestos de liderazgo político - crédito suministrada a Infobae Colombia

El cambio abrupto de la postura del matrimonio Quintero-Osorio: ¿Nace una nueva famiempresa electoral?

El escenario cambió con la decisión de la Registraduría de negar la inscripción de Quintero en la consulta del bloque de izquierda, al argumentar que el exmandatario había participado en la consulta del 26 de octubre, en la que ganó Iván Cepeda, lo cual le impedía competir nuevamente. Tras este revés, el Partido del Trabajo de Colombia (PTC) ofreció formalmente su aval a Diana Osorio para representar a la colectividad en la consulta del Frente por la Vida, el 8 de marzo.

El PTC, que había avalado a Camilo Romero, justificó el ofrecimiento a Osorio con el argumento de que Colombia necesita más mujeres liderando. “Con criterio, valentía y vocación de servicio; que no pidan permiso para defender sus ideas”. Y, en una carta, remarcó que su candidatura enviaría “un mensaje nítido al país: las mujeres no se relegan, no se silencian, no se usan como adorno, y mucho menos se les niega el derecho a disputar el poder con legitimidad”.

La Registaduría, a través de esta resolución, negó la presencia de Daniel Quintero en la consulta del 8 de marzo de la izquierda, denominada 'Frente por la vida' - crédito suministrada a Infobae Colombia

Tras la invitación, Osorio publicó un video en sus redes sociales en el que reconoció haber recibido el ofrecimiento del PTC y agradeció el respaldo. “Recibo esta invitación con mucha gratitud, porque viene de quienes creen que la política debe ser para la gente y no para los poderosos de siempre”, dijo la esposa de Quintero en la grabación, en la que también cuestionó la decisión de la Registraduría, que le negó a su esposo “competir por la presidencia de la República”.

Para la mujer, es claro que Quintero “incomodó cuando fue alcalde de Medellín y a lo largo de toda su trayectoria pública”, por lo que le impidieron hacer parte de la contienda. Con este panorama, la nueva postura del exalcalde sugiere una estrategia para mantener la vigencia política del sector que lidera, pero en “cuerpo ajeno”; aunque, por otro lado, reafirmó que agotará todos los recursos legales para revertir la decisión del organismo rector en su contra.

