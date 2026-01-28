Colombia

Protesta en la cárcel de El Pedregal en Medellín: internas que están en huelga de hambre y desobediencia piden mejora de condiciones

Un grupo de reclusas se manifestaron dentro del penal para llamar la atención sobre limitaciones en alimentación y salud. Las autoridades de Medellín se reunirán para encontrar alternativas a los problemas relacionados

Guardar
Denuncias sobre explotación laboral, discriminación
Denuncias sobre explotación laboral, discriminación y bloqueo de procesos hormonales han sido documentadas en la cárcel El Pedregal de Medellín- crédito Colprensa

El acto de desobediencia civil iniciado por cientos de personas privadas de la libertad en la cárcel El Pedregal, pudo en evidencia una crisis prolongada y profunda en este centro penitenciario de Medellín.

Desde la noche del lunes 26 de enero, las internas realizaron una protesta pacífica como respuesta a las condiciones que describen como “crueles e infrahumanas, especialmente en lo que respecta a la alimentación y la atención sanitaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las internas del patio 18, en la sección femenina, mantuvieron la desobediencia durante 24 horas. Ellas reclaman que no deben pagar por productos básicos dentro del penal y exigen la autorización para recibir kits humanitarios y alimentos caseros.

Según las denunciantes, la crisis alimentaria es solo una parte de una problemática mucho mayor.

Las reclusas exigen la entrega
Las reclusas exigen la entrega de alimentos caseros y rechazan el cobro injusto por productos básicos dentro de la cárcel de Medellín - crédito Personería de Medellín

La atención médica es otro de los ejes de la protesta. La población recluida denuncia que solo hay un médico para todos los pabellones, tanto de hombres como de mujeres, lo que limita gravemente la respuesta ante emergencias o enfermedades. Esta insuficiencia agrava las tensiones y pone en riesgo la salud de los internos.

Ante la magnitud de la protesta, la Veeduría Penitenciaria de Antioquia convocó una reunión urgente en la Alcaldía de Medellín. La cita, prevista para el miércoles 28 de enero a las 2:00 p. m., contará con la participación de la Personería, la Secretaría de Paz, la Procuraduría Provincial y la Dirección Regional del Inpec.

El objetivo central es acordar soluciones inmediatas para restablecer el suministro de bienes básicos y enfrentar la emergencia sanitaria.

Durante el encuentro también se discutirán denuncias de maltratos sistemáticos. Los reportes documentan discriminación contra la población trans y diversa, explotación laboral bajo coacción y obstrucciones en los procesos hormonales.

Asimismo, se han registrado tratos degradantes, como el uso indiscriminado de gases lacrimógenos durante operativos de requisa realizados por el personal de guardia.

Temas Relacionados

Cárcel de El PedregalHuegla de hambre y desobedienciaProtesta internasMejora de condicionesAlimentación y saludMedellínAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Lina Garrido se fue contra Gustavo Petro por polémico discurso y hasta lo comparó con Hitler: “Juzguen ustedes al Führer criollo”

La representante a la Cámara volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que el jefe de Estado estuviera bajo los efectos de sustancias psicoactivas, pese a las reiteradas negaciones del presidente

Lina Garrido se fue contra

Gustavo Petro reaccionó al video de una mujer que recibió un pastel de cumpleaños con su imagen: “Son mi único poder”

El video, compartido en TikTok por la usuaria @combativa, alcanzó al presidente, que respondió a la publicación con un breve mensaje en X

Gustavo Petro reaccionó al video

Suben las tarifas de los taxis en Bogotá: estos son los nuevos precios del banderazo, la carrera mínima y los recargos

La Secretaría de Movilidad dejó listo el decreto que redefine el esquema tarifario del servicio en la ciudad, incluyendo recargos, carrera mínima y valores para plataformas tecnológicas

Suben las tarifas de los

Polémica celebración de futbolista en el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga: generó molestia en la hinchada presente en el General Santander

El clásico ante Atlético Bucaramanga terminó empatado, pero la alegría por el retorno del Cúcuta a la liga se vio empañada por incidentes en el General Santander y el pedido de cordura de Leonel Álvarez

Polémica celebración de futbolista en

Yaya Muñoz habría reaccionado a video de su expareja besándose con otra mujer: “Que consiga su 50% rápido”

La presentadora afirmó que, tras finalizar una relación, es habitual reunirse con amigos y abrirse a conocer nuevas personas, ya que se inicia una nueva etapa

Yaya Muñoz habría reaccionado a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Juanse Quintero le envió palabras

Juanse Quintero le envió palabras de aliento a su esposa Johanna Fadul tras verla llorando en ‘La casa de los famosos Colombia’

Yaya Muñoz habría reaccionado a video de su expareja besándose con otra mujer: “Que consiga su 50% rápido”

El Jefe impuso contundente castigo en ‘La casa de los famosos Colombia’ y envió a participante al calabozo: “Esto no se puede hacer”

Sergio Arevalo, exprotagonista de Novela, sorprendió en redes sociales con una nueva profesión: “Está como los buenos vinos”

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma salió victorioso y optó por darle consejos a sus rivales ante su mala racha

Deportes

Polémica celebración de futbolista en

Polémica celebración de futbolista en el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga: generó molestia en la hinchada presente en el General Santander

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

La nueva polémica de Leonel Álvarez sobre el ambiente en el estadio General Santander: un técnico sin filtro

Jhon Jader Durán podría dar la sorpresa en el mercado de invierno: clubes europeos estarían interesados en el colombiano

Marino Hinestroza firmó con Vasco da Gama tras una negociación que dejó fuera a Boca Juniors