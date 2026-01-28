Protesta en la cárcel de El Pedregal en Medellín: internas que están en huelga de hambre y desobediencia piden mejora de condiciones

Denuncias sobre explotación laboral, discriminación y bloqueo de procesos hormonales han sido documentadas en la cárcel El Pedregal de Medellín- crédito Colprensa

El acto de desobediencia civil iniciado por cientos de personas privadas de la libertad en la cárcel El Pedregal, pudo en evidencia una crisis prolongada y profunda en este centro penitenciario de Medellín.

Desde la noche del lunes 26 de enero, las internas realizaron una protesta pacífica como respuesta a las condiciones que describen como “crueles e infrahumanas”, especialmente en lo que respecta a la alimentación y la atención sanitaria.

Las internas del patio 18, en la sección femenina, mantuvieron la desobediencia durante 24 horas. Ellas reclaman que no deben pagar por productos básicos dentro del penal y exigen la autorización para recibir kits humanitarios y alimentos caseros.

Según las denunciantes, la crisis alimentaria es solo una parte de una problemática mucho mayor.

Las reclusas exigen la entrega de alimentos caseros y rechazan el cobro injusto por productos básicos dentro de la cárcel de Medellín - crédito Personería de Medellín

La atención médica es otro de los ejes de la protesta. La población recluida denuncia que solo hay un médico para todos los pabellones, tanto de hombres como de mujeres, lo que limita gravemente la respuesta ante emergencias o enfermedades. Esta insuficiencia agrava las tensiones y pone en riesgo la salud de los internos.

Ante la magnitud de la protesta, la Veeduría Penitenciaria de Antioquia convocó una reunión urgente en la Alcaldía de Medellín. La cita, prevista para el miércoles 28 de enero a las 2:00 p. m., contará con la participación de la Personería, la Secretaría de Paz, la Procuraduría Provincial y la Dirección Regional del Inpec.

El objetivo central es acordar soluciones inmediatas para restablecer el suministro de bienes básicos y enfrentar la emergencia sanitaria.

Durante el encuentro también se discutirán denuncias de maltratos sistemáticos. Los reportes documentan discriminación contra la población trans y diversa, explotación laboral bajo coacción y obstrucciones en los procesos hormonales.

Asimismo, se han registrado tratos degradantes, como el uso indiscriminado de gases lacrimógenos durante operativos de requisa realizados por el personal de guardia.